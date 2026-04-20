Chile: el oficialismo criticó guiño de Boric a candidatura de Bachelet a la ONU en cumbre progresista en España

El Primer Ministro español, Pedro Sanchez, saluda a Boric en la apertura del encuentro “En defensa de la Democracia” en Barcelona.

El sábado recién pasado, el expresidente Gabriel Boric participó como moderador del encuentro “En defensa de la Democracia” organizado en Barcelona por el presidente español, Pedro Sánchez, y el mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, hasta el que llegaron distintos líderes del progresismo internacional.

En la instancia, tanto Boric como Sánchez hicieron un guiño a la postulación de la exmandataria chilena, Michelle Bachelet, a la Secretaría General de la ONU, la que no cuenta con el apoyo del gobierno chileno pero sí con el de Brasil y México.

“Nosotros creemos en un orden internacional basado en reglas, en la cooperación y en instituciones legítimas, pero también sabemos que el sistema multilateral necesita renovarse, con urgencia. Por eso creemos que ha llegado el momento de que Naciones Unidas sea renovada, reformada, y por qué no, claro que sí, dirigida por una mujer”, sostuvo Sánchez.

A renglón seguido vino el turno de Boric, quien refrendó sus palabras señalando que “cambiar para mantener lo bueno en Naciones Unidas es una gran oportunidad. Por eso, como decía el presidente Sánchez, estamos ante una oportunidad de que por primera vez en 80 años de historia las Naciones Unidas sean lideradas por una mujer y espero que quienes estamos aquí también seamos capaces de ponernos de acuerdo”.

Dichas declaraciones no cayeron nada bien en el oficialismo, desde donde aseguraron que el expresidente Boric debiera acatar las decisiones de la actual administración, tal como señaló el diputado Juan Carlos Beltrán (RN).

“Boric debe entender que él ya no es presidente de Chile, y, por lo tanto, debe respetar las decisiones de nuestro actual Presidente, José Antonio Kast. Insistir en respaldar una candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet no representa el sentir de cientos y miles de chilenos. Chile hoy tiene otras prioridades más urgentes, como es la seguridad, la cesantía, la vivienda y la salud”, afirmó el parlamentario a Emol.

Los dardos del oficialismo también fueron para Giorgio Jackson, exministro de Gabriel Boric, quien aseguró en el encuentro que el gobierno de Kast ha cometido "muchos errores" en su primer mes a cargo del país.

“Falta de pudor”

Pero los dardos de la derecha fueron dirigidos además hacia Giorgio Jackson (FA), exministro de la Segpres y Desarrollo Social de la administración de Boric, quien también expuso en el encuentro asegurando que el Gobierno de José Antonio Kast ha cometido “muchos errores” en su primer mes de trabajo.

“Son muy buenos haciendo campaña, pero en este primer mes no están demostrando al pueblo chileno que son buenos para gobernar”, manifestó Jackson, uno de los mejores amigos del exmandatario.

El primero en salir al ruedo fue el diputado republicano Cristián Araya, quien aseguró al medio citado que, tocante a errores, “el Gobierno de Gabriel Boric batió todos los récords. Los chilenos no nos olvidamos de las graves fallas en los cálculos presupuestarios de la Dipres para financiar sus promesas sociales, o el escándalo por los recursos públicos entregados a fundaciones truchas creadas por sus cercanos”.

De la misma opinión fue el diputado Mauro González (RN), quien indicó que “las palabras de Jackson sorprenden por la falta de pudor cuando formó parte de una administración que estuvo marcada por los escándalos con las fundaciones, donde miles de millones de pesos terminaron en entidades cuestionadas, cuando formó parte de una administración que dejó una gran estrechez fiscal y una crisis de seguridad. Antes de criticar, debería asumir que formó parte de un gobierno que hizo muy mal las cosas”, remató el legislador.