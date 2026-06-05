El derecho como arquitectura de la innovación

El derecho no debe correr detrás de la tecnología, pero tampoco ponerse delante de ella como un obstáculo (Imagen ilustrativa Infobae)

“La ley es razón libre de pasión” (Aristóteles).

Las grandes revoluciones tecnológicas y económicas no dependen únicamente de la tecnología, sino también del derecho. Las innovaciones solo despliegan todo su potencial cuando existe un marco jurídico capaz de ofrecer previsibilidad, responsabilidad e incentivos, y de permitir así su desarrollo, adopción y expansión.

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El derecho no existe solo para sancionar daños una vez que ocurren. También existe para ordenar expectativas, limitar riesgos y permitir que la sociedad innove sin caer en la anomia ni en el miedo paralizante.

Desde esa óptica, la Justicia no debe mirar la innovación con hostilidad, ni con ingenuidad. Su tarea no es sustituir al legislador ni sofocar el progreso, sino custodiar que la libertad tecnológica conviva con reglas claras, responsabilidad y seguridad jurídica.

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La inteligencia artificial vuelve a poner esta discusión en el centro.

Regular demasiado temprano puede matar una industria antes de que nazca. Sin reglas mínimas, la innovación puede desplazar sus riesgos hacia terceros. El desafío jurídico está en encontrar ese punto de equilibrio.

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La próxima revolución tampoco será solo de algoritmos.

Será de países capaces de ofrecer libertad, previsibilidad y responsabilidad. De sistemas jurídicos que entiendan que el derecho no debe correr detrás de la tecnología, pero tampoco ponerse delante de ella como un obstáculo.

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Porque, al final, el verdadero progreso aparece cuando las reglas ofrecen seguridad y permiten crear e invertir.