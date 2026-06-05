Muere Román Alberto Cepeda, el alcalde más votado de Torreón, por complicaciones de salud

Román Alberto Cepeda González, el alcalde más votado en la historia de Torreón, murió este viernes en punto de las 10:49 horas en el Sanatorio Español. Crédito: Facebook

Román Alberto Cepeda González, el alcalde más votado en la historia de Torreón, murió este viernes en punto de las 10:49 horas en el Sanatorio Español, donde permanecía internado por complicaciones de salud. Tenía 60 años y ejercía su segundo mandato al frente del municipio coahuilense.

El fallecimiento ocurrió sin que el Ayuntamiento de Torreón emitiera un comunicado oficial, pues las autoridades municipales esperaban la confirmación formal de la familia antes de pronunciarse.

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Desde 2025, el estado físico del alcalde generó rumores persistentes en redes sociales y círculos políticos de la región. El 9 de abril de ese año, Cepeda González salió al paso de esas versiones y rechazó públicamente cualquier posibilidad de solicitar licencia.

“Gracias a Dios aquí está Román y hay Román para rato”, declaró en esa ocasión al asegurar que ninguna condición médica le impedía continuar al frente del Ayuntamiento. Semanas después, en junio de 2025, volvió a desmentir nuevas versiones que cuestionaban su permanencia en el cargo.

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En esa segunda intervención, el alcalde reiteró que seguía las indicaciones de su equipo médico y que mantenía sus actividades habituales como presidente municipal. También calificó los señalamientos como intentos deliberados de generar desinformación.

Román Alberto Cepeda González, el alcalde más votado en la historia de Torreón, murió este viernes en punto de las 10:49 horas en el Sanatorio Español. Crédito: Facebook

Su última aparición pública presencial tuvo lugar el 15 de mayo de 2026, en una reunión del Consejo de Seguridad y Desarrollo Regional (CONSEDE) Laguna encabezada por el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas. Tras ese evento, su ausencia en actos oficiales volvió a alimentar las especulaciones.

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Reapareció brevemente en redes sociales con el festejo de su esposa Selina Bremer y estuvo presente en la sesión de cabildo del miércoles 3 de junio. En esa sesión virtual, celebrada desde su domicilio, tomó protesta a Flor de María Cardona Ibarra y Rosa María Díaz Venegas como suplentes de la cuarta y octava regiduría del Ayuntamiento.

El alcalde que ganó con cifras inéditas

De acuerdo con medios locales, en las elecciones de 2024, Cepeda González obtuvo 175 mil 138 votos, equivalentes al 46.67 por ciento de los sufragios. Esa votación lo convirtió en el presidente municipal más respaldado en la historia electoral de Torreón.

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La participación ciudadana en esos comicios alcanzó el 68%, la más alta registrada en todo el estado de Coahuila. Cepeda había iniciado su segundo periodo el 1 de enero de 2025, con mandato vigente hasta 2027.

Su primer periodo arrancó el 1 de enero de 2022 y concentró los esfuerzos del gobierno municipal en seguridad pública, atracción de inversiones, infraestructura urbana y ordenamiento administrativo. El segundo periodo reafirmó la seguridad como eje rector de la administración.

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Román Alberto Cepeda González, el alcalde más votado en la historia de Torreón, murió este viernes en punto de las 10:49 horas en el Sanatorio Español. Crédito: Facebook

Abogado, ganadero y político con 35 años de trayectoria

Román Alberto Cepeda González nació el 13 de febrero en Torreón, Coahuila, en el seno de una familia con raíces en Arteaga y Saltillo. Fue el menor de cinco hermanos y realizó su educación básica en su ciudad natal.

Cursó una carrera técnica profesional en el sector agroalimentario en Estados Unidos. Posteriormente obtuvo la Licenciatura en Derecho por la Universidad de Estudios Avanzados CAM Torreón y una Maestría con acentuación en Gobierno y Políticas Públicas.

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A los 18 años se afilió al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y a los 25 obtuvo su primer cargo público en la Secretaría de Desarrollo Social, con trabajo en los municipios coahuilenses de Sierra Mojada, Francisco I. Madero y Torreón. Su carrera en el servicio público se extendió por más de 25 años.

Una hoja de vida construida cargo a cargo

En 1997 asumió la subcoordinación regional de la Secretaría de Desarrollo Social de Coahuila. En 2000 pasó a coordinar el Instituto Estatal del Empleo en la Región Lagunera, puesto que ocupó durante cinco años.

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De 2006 a 2009 fue diputado local de la LVII Legislatura del Congreso del Estado. Al concluir esa etapa, dirigió la Secretaría de Fomento Agropecuario estatal hasta 2011, año en que asumió la dirección general de la Comisión Estatal de Vivienda de Coahuila por dos años más.

Román Alberto Cepeda González, el alcalde más votado en la historia de Torreón, murió este viernes 5 de junio a las 10:49 horas en el Sanatorio Español. Crédito: Facebook

Entre 2013 y 2015 se desempeñó como delegado regional de la Secretaría de Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa). De 2018 a 2021 ocupó la Secretaría del Trabajo en el estado, el último cargo que ejerció antes de llegar a la alcaldía.

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La familia y el legado político

Cepeda González se casó con Selina Bremer en abril de 1990, tras una relación que inició durante la adolescencia. La pareja tuvo tres hijos: Román Alberto, Luis Ernesto y Juan Pablo.

Su vínculo con la política tenía raíces familiares profundas: su abuelo fue Román Cepeda Flores, exgobernador de Coahuila. Además de su carrera institucional, Cepeda González presidió el Comité Municipal del PRI y ejerció como consejero nacional y vitalicio de ese partido.