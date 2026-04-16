El Congreso chileno aprobó levantar un monumento al expresidente Sebastián Piñera

La iniciativa fue aprobada por 36 votos a favor, 6 en contra y una abstención.

Luego de una discusión no exenta de controversia, el Senado chileno dio el visto bueno este miércoles al proyecto de ley para levantar un monumento en honor al expresidente Sebastián Piñera, fallecido trágicamente el 6 de febrero de 2024 de 2024 en un accidente de helicóptero mientras se encontraba de vacaciones en la el Lago Ranco.

La propuesta fue aprobada en la Sala con 34 votos a favor, 6 en contra y una abstención y al término de la sesión, el ministro secretario general de la Presidencia, José García Ruminot, aplaudió la noticia asegurando que “tenemos la plena convicción de que el expresidente Piñera, que en paz descanse, fue un gran demócrata”.

“Un hombre que amó a su país intensa y profundamente, y que dio lo mejor de sí para que Chile sea un mejor país. Muchas gracias por el respaldo que ha tenido esta iniciativa”, señaló Ruminot.

Personas esperan la llegada del ataúd del ex presidente de Chile, Sebastián Pinera, al antiguo Congreso en Santiago, Chile, el 7 de febrero de 2024. REUTERS/Pablo Sanhueza

Defensor de la democracia

Desde Renovación Nacional, partido donde el exmandatario militó toda su vida, también aplaudieron la votación del Senado, tal como lo indicó la presidenta de la Sala, Paulina Núñez, quien sostuvo que “esto es un acto más que Chile le hace al presidente Piñera desde el Congreso Nacional, porque es un hombre que entra en la historia”.

“Gracias a sus decisiones también hay muchos beneficios sociales que hoy quiero recordar, como es la ampliación del postnatal y también la Pensión Garantizada Universal (PGU)”, complementó.

En la misma línea, la senadora Andrea Balladares agregó que Piñera fue un “estadista” que pasará a la historia como un “defensor de la democracia”.

“Hoy día el presidente Piñera pasa a ser parte de la historia de nuestro país. Recordar, de aquí en adelante, su legado como un estadista y defensor de la democracia, un hombre que creía en la libertad profundamente, y que su convicción, fuerza y amor por Chile guiaron su vida hacia grandes logros para nuestro país”, remató.

Cabe señalar que la tramitación de la ley que aprobó el monumento -el que se ubicará en la Plaza de la Ciudadanía frente al Palacio de La Moneda-, estuvo cruzada por las críticas de la oposición, enfocadas principalmente en las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la represión del estallido social de 2019 y diversos cuestionamientos sobre la oportunidad y el mérito histórico del homenaje.