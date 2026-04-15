Tragedia ambiental en Chile: más de 60 cisnes de cuello negro muertos por gripe aviar

Entre lo síntomas de la gripe aviar se cuentan plumas erizadas, cuello torcido y muestras de decaimiento.

Las autoridades levantaron una alerta sanitaria por gripe aviar en toda la Región de La Araucanía, luego de que mas de 60 cisnes de cuello negro fueran hallados muertos en el lago Budi ((790 kms al sur de Santiago), ubicado en la comuna de Saavedra.

Dichos ejemplares fueron encontrados este fin de semana en medio de un patrullaje preventivo y presentaban signos claros del virus H5N1, pues además de los que estaban muertos flotando, otros mostraban plumas erizadas, cuello torcido y muestras de decaimiento, síntomas que fueron confirmados tras los análisis correspondientes en el laboratorio central del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) en Santiago.

Rolando Sepúlveda, encargado regional de protección pecuaria de SAG, explicó que esta enfermedad se propaga a través de aves migratorias provenientes del hemisferio norte y también puede contagiar a aves domésticas, razón por lo cual llamó a la comunidad a estar atentos a cualquier atisbo de contagio e informar a la brevedad a las autoridades sanitarias en caso de sospecha.

“Hacemos el llamado a todos los productores a mantenerse atentos a esta situación, implementar las medidas de bioseguridad, manejar las aves encerradas y notificar al SAG cualquier presentación de mortalidad o síntomas,” señaló.

Cabe recordar que la gripe aviar o influenza aviar también puede transmitirse a humanos, aunque se trata de casos excepcionales que requieren contacto estrecho con aves infectadas o entornos contaminados. El consumo de carne de ave y huevos sigue siendo seguro, ya que la enfermedad no se transmite por ingerir estos alimentos cocidos.

La enfermedad puede transmitirse a humanos, aunque se trata de casos excepcionales que requieren contacto estrecho con aves infectadas.

Otros casos

Sepúlveda también informó que otro caso fue detectado en un gallinero ubicado en la comuna de Galvarino (680 kms al sur de Santiago), el que se suma al brote aparecido hace tres semanas en Renaico (550 kms al sur de Santiago).

Todo apunta que la enfermedad viene propagándose de norte a sur, pues el SAG ya había declarado Emergencia Zoosanitaria a nivel nacional tras la primera detección del virus en aves silvestres (cisnes coscoroba) en el humedal El Yali, en la región de Valparaíso.

Posteriormente, se confirmaron casos en San Clemente (Maule), un foco en traspatio en Nogales (Valparaíso), dos eventos en la región de O’Higgins —en Pumanque y Las Cabras—, un foco en Melipilla (región Metropolitana), a lo que se suman los recientes casos positivos en lago Budi.

Debido a los riesgos sanitarios y productivos, el SAG reforzó el llamado, particularmente en sectores rurales, a no manipular aves muertas o con síntomas de esta enfermedad y reportar cualquier situación sospechosa.