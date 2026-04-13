América Latina

Ex juez anticorrupción de Ecuador, investigado por asociación ilícita, fue detenido cuando intentaba huir a Colombia

Christian Quito Carpio tenía prohibición de salida del país y fue interceptado en la frontera mientras intentaba cruzar de forma clandestina al país vecino

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El ex juez Christian Quito Carpio, detenido por intentar huir a Colombia. (John Reimberg)
El ex juez Christian Quito Carpio, detenido por intentar huir a Colombia. (John Reimberg)

El ex juez anticorrupción Christian Quito Carpio, investigado por presunta asociación ilícita dentro del denominado caso Fachada, fue retenido por autoridades ecuatorianas cuando intentaba cruzar irregularmente hacia Colombia, pese a tener una prohibición judicial de salida del país.

El hecho fue confirmado el 12 de abril de 2026 por el ministro del Interior, John Reimberg, quien informó que el procesado pretendió ingresar a territorio colombiano sin registrar su salida por los canales oficiales, en un aparente intento por evadir los controles migratorios mientras enfrenta un proceso penal en Ecuador. De acuerdo con la información oficial, el antiguo juez fue detectado antes de concretar el cruce fronterizo y quedó bajo custodia de autoridades migratorias y de la Policía Nacional para su posterior judicialización.

Quito Carpio formaba parte de la Unidad Especializada Anticorrupción y fue destituido semanas antes por el Consejo de la Judicatura, junto con otros operadores judiciales, en el marco de una investigación que apunta a la existencia de una red que habría manipulado decisiones judiciales para beneficiar a estructuras del crimen organizado. Su intento de salida irregular ocurre en un momento clave del proceso, en el que la Fiscalía sostiene la hipótesis de que varios jueces y abogados habrían recibido pagos para facilitar la liberación de personas vinculadas a organizaciones narcodelictivas.

El caso Fachada, abierto en enero de 2025, se centra en una presunta estructura que operaba dentro del sistema judicial mediante el uso de recursos legales para alterar el curso de procesos penales. Según las investigaciones, abogados intermediaban acciones constitucionales y otras herramientas jurídicas para lograr decisiones favorables a procesados considerados de alta peligrosidad, en algunos casos vinculados al grupo Comandos de la Frontera. La operación incluía, según la Fiscalía, la simulación de contratos y otros mecanismos para justificar transferencias de dinero.

Comandos de la Frontera
El caso Fachada investiga la relación de servidores judiciales, entre otros, con favores concedidos a los Comando de la Frontera - crédito Insight Crime

En el expediente también se menciona que Quito Carpio, junto con su pareja y otras personas, estaría involucrado en el delito de asociación ilícita, una figura que permite investigar la conformación de estructuras organizadas para cometer delitos. Como parte de las diligencias previas, durante allanamientos a su domicilio se encontraron aproximadamente USD 10.000 dólares, cuyo origen habría sido cuestionado por los investigadores, al considerar que existieron intentos de justificar esos fondos mediante documentos presuntamente simulados.

El intento de cruce irregular hacia Colombia refuerza, según autoridades, la hipótesis de riesgo de fuga en este tipo de procesos, especialmente cuando involucran a funcionarios judiciales con acceso a información sensible y redes de contacto. De acuerdo con reportes oficiales, el ex juez no registró su salida de Ecuador y habría buscado evadir los controles migratorios, lo que derivó en su detención en la zona fronteriza.

El episodio ocurre en un escenario de creciente presión sobre el sistema judicial ecuatoriano, tras una serie de casos que han evidenciado posibles vínculos entre operadores de justicia y organizaciones criminales. La participación de jueces anticorrupción en estas investigaciones ha generado especial preocupación institucional, debido a que se trata de funcionarios encargados precisamente de procesar delitos complejos, incluidos aquellos relacionados con corrupción y crimen organizado.

La Corte Nacional de Justicia de Ecuador, en Quito. (Andes)
La Corte Nacional de Justicia de Ecuador, en Quito. (Andes)

El caso Fachada se suma a otras investigaciones recientes que han puesto en evidencia la vulnerabilidad del sistema judicial frente a la infiltración de redes delictivas, en un país que enfrenta una escalada de violencia vinculada al narcotráfico y a economías ilegales en zonas fronterizas.

La destitución de Quito Carpio y de otros jueces implicados fue una de las primeras respuestas administrativas del Consejo de la Judicatura frente a los indicios recogidos por la Fiscalía. Sin embargo, el proceso penal continúa en desarrollo y se espera que en las próximas semanas se definan nuevas medidas judiciales en función de los elementos recabados.

Por el momento, Quito Carpio permanece bajo control de las autoridades ecuatorianas, mientras se define su situación jurídica.

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