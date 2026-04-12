Cinco regiones de Bolivia celebran debates simultáneos de los candidatos a gobernadores de cara al balotaje

Frontis del Tribunal Supremo Electoral en La Paz, Bolivia

Este domingo 12 de abril se realizarán cinco debates simultáneos de los candidatos para gobernaciones de Bolivia. El Tribunal Supremo Electoral (TSE) fijó la segunda vuelta para el domingo 19 en los cinco departamentos en los que no se obtuvo ganador en la primera ronda: Santa Cruz, Tarija, Oruro, Beni y Chuquisaca.

Según la organización, los debates comenzarán a las 21:00 y tendrán seis ejes temáticos: economía y finanzas; salud y educación; pacto fiscal; desarrollo productivo y seguridad jurídica; conectividad, infraestructura y carreteras; y medio ambiente. Al finalizar el intercambio de ideas, cada candidato tendrá dos minutos para dar un mensaje final a los votantes

Los aspirantes que expondrán sus propuestas son Otto Ritter y Juan Pablo Velasco, que disputan la gobernación de Santa Cruz; María René Soruco y Adrián Oliva, que van por la de Tarija; Jesús Egüez y Hugo Vargas en Beni; Edgar Sánchez y Óscar Chambi en Oruro; y Luis Ayllón y Grover García que buscan el cargo en Chuquisaca.

Hay expectativa por la disputa electoral en Santa Cruz, la región más próspera y extensa del país, donde dos opositores al Gobierno buscan la principal silla departamental. Velasco, de la alianza Libre, es un emprendedor tecnológico de 38 años que debutó en política en las elecciones nacionales de 2025, cuando acompañó en la fórmula a Jorge Quiroga como su candidato a vicepresidente. Al frente está Otto Ritter, de Santa Cruz Para Todos, que es un abogado que lleva décadas orbitando la política y que promete convertir a su región en “la Dubái de Sudamérica”.

Juan Pablo Velasco y Otto Ritter

En esta plaza, que es considerada una de las más fuertes por su poder económico y demográfico y su creciente influencia política a nivel nacional, perdió el candidato oficialista Luis Fernando Camacho, el actual gobernador y ex líder cívico aliado del gobierno de Rodrigo Paz. En ese marco, la votación del 19 de abril genera expectativa sobre la relación entre el gobierno regional y el nacional, ya que Santa Cruz ha sido en los últimos años el bastión de la oposición al Movimiento Al Socialismo (MAS) y el epicentro de las protestas contra el centralismo.

En Tarija, la región sureña productora de hidrocarburos, también hay interés por la participación del ex gobernador Adrián Oliva, actual aliado del gobierno de Paz. En esta región, en la que el presidente forjó su carrera política y por ende tiene un peso simbólico especial, fue inhabilitado Mario Cossío, uno de los políticos relevantes de la región en la primera década del siglo, a quien reemplaza María René Soruco, una abogada con experiencia en temas constitucionales y autonómicos.

Para algunos analistas, la pulseta departamental será un termómetro de la popularidad del presidente Paz que ingresó a la contienda a través de una alianza política nueva, a la que denominó Patria, y con la que postuló candidatos a las regiones. Si bien logró quedar como finalista en algunos balotajes, Patria tuvo un desempeño más débil de lo esperado y no logró consolidarse como una fuerza hegemónica a nivel nacional.

Rodrigo Paz festeja su victoria en las elecciones presidenciales del 19 de octubre en La Paz, Bolivia. REUTERS/Adriano Machado

Esta elección se dará en medio de la controversia por lo ocurrido en el departamento de La Paz, donde el TSE suspendió el balotaje por la renuncia de uno de los partidos sin el consentimiento de su candidato. En ese marco, el organismo electoral informó que proclamará ganador a Luis Revilla, de alianza Patria, que obtuvo el 20% de los votos y debía disputar la segunda vuelta con René Yahuasi, que sacó el 9,1%. Según la ley electoral, para ganar en primera vuelta un candidato debía obtener el 50% de los votos o el 40% con una distancia de diez puntos sobre el segundo candidato.

Con esa determinación, Patria obtendrá solo una gobernación del “eje central” —compuesto por La Paz, Cochabamba y Santa Cruz—, pero enfrentará cuestionamientos de legitimidad por parte de varios sectores; y aún está por definirse si gana en otras regiones. En cuanto a las alcaldías de ciudades capitales, que se definen por simple mayoría, obtuvo una de nueve.

En ese escenario, los debates del domingo adquieren un peso determinante: no solo serán la última oportunidad para contrastar propuestas y perfilar liderazgos antes de la segunda vuelta, sino también decisivos para el desempeño de la alianza Patria que llega con resultados por debajo de lo esperado.