América Latina

Quiénes son Juan Pablo Velasco y Otto Ritter, candidatos que disputarán el balotaje para la Gobernación de Santa Cruz

Un emprendedor tecnológico y un abogado con trayectoria política disputarán uno de los cargos más disputados de Bolivia a nivel autonómico. La votación está prevista para el 19 de abril

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Los candidatos al balotaje en
Los candidatos al balotaje en Santa Cruz: Juan Pablo Velasco y Otto Ritter

Uno de los resultados inesperados en las elecciones autonómicas de Bolivia se dio en el departamento de Santa Cruz, el más extenso y próspero del país, donde un emprendedor tecnológico y un abogado vinculado a la política disputarán el balotaje el próximo 19 de abril.

Según los resultados del conteo rápido, Juan Pablo Velasco, de la alianza Libre, lidera la votación con el 28% de los votos, seguido de Otto Ritter, de Santa Cruz Para Todos, que alcanza el 26%. Ambos candidatos dejaron atrás al actual gobernador Luis Fernando Camacho, que postuló en alianza con el presidente Rodrigo Paz y quedó fuera de la contienda al obtener el tercer lugar (21%) en un escenario que no mostraban las encuestas que lo perfilaban como el favorito para ganar la elección.

Velasco es un emprendedor tecnológico de 38 años, creador de una aplicación de delivery que fue vendida a la multinacional Pedidos Ya en 2018 y luego lideró la expansión de Yango en la región.

“JP”, como le llaman sus seguidores, no tiene experiencia en la función pública y es relativamente nuevo en la política. Tuvo su debut en las elecciones nacionales del año pasado cuando fue elegido candidato a vicepresidente de Jorge Quiroga.

Juan Pablo Velasco en un
Juan Pablo Velasco en un cierre de campaña de las elecciones nacionales en octubre pasado. REUTERS/Sara Aliaga

En sus primeras entrevistas expuso un desconocimiento profundo sobre la gestión pública y basó su propuesta en proyectos de digitalización del Estado, lo que provocó críticas entre quienes esperaban algo más parecido a un estadista para el cargo de vicepresidente.

Tras salir segundo en la elección nacional y disputar el balotaje, Velasco estuvo envuelto en polémica por la difusión de antiguos tuits que fueron considerados “racistas” y desataron una ola de reacciones en su contra. Velasco nunca admitió esas publicaciones pese a que fueron chequeadas por medios de verificación y se emitieron desde la cuenta que él mismo había registrado en el Tribunal Supremo Electoral.

En su propuesta electoral, Velasco plantea un nuevo sistema tributario regional e impulsar la metropolización de Santa Cruz; además de la construcción de un nuevo Hospital Oncológico y el desarrollo de dos proyectos que, de tan demorados, ya parecen utópicos: la consolidación de Puerto Bush y convertir al aeropuerto de Viru Viru en un hub de conexión regional.

Velasco enfrentará estas y otras propuestas a las de su adversario: Otto Ritter, un abogado de 62 años que siempre orbitó en la política. Fue concejal y candidato a diputado, además de jefe nacional de la extinta Falange Socialista Boliviana, una fuerza política relevante entre las décadas de 1950 y 1980.

Otto Ritter en una entrevista
Otto Ritter en una entrevista en radio Marítima.

Como abogado, defendió a Marino Diodato, supuesto líder de una mafia italiana acusado de participar en el golpe de Estado de Luis García Meza (1980), que enfrentó cargos por narcotráfico, tráfico de armas y otros. Ritter fue su abogado hasta 1999, cuando fue elegido concejal de Santa Cruz.

A bordo de un viejo Volkswagen Fusca (Beetle) blanco con la que recorre el departamento para hacer campaña, Ritter difunde una propuesta de gestión que incluye la creación de dos “impuestos al vicio” —uno para alcohol y cigarrillo y otro para la hoja de coca— y otras ideas extravagantes como “convertir a Santa Cruz en la Dubái de Sudamérica”.

Al igual que Velasco, Ritter plantea impulsar el proyecto de Puerto Busch y crear un hub en el aeropuerto de Viru Viru y, en materia de salud, propone implementar centros de detección temprana y terapia para niños con divergencias, entre otras acciones.

En los últimos meses se viralizó un video en el que agrede a un funcionario judicial, lo insulta y lo intenta golpear. En medio de la polémica, Ritter justificó su reacción por la burocracia judicial del país. “Vamos a terminar limpiando la justicia”, manifestó en un video.

Vista de la ciudad de
Vista de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, al este de Bolivia, una de las más grandes y pobladas del país. Foto: Am Drone 4k

El cargo de gobernador de Santa Cruz es uno de los más disputados en Bolivia por el peso económico y político de la región, que ha sido determinante en el escenario nacional en los últimos años.

Además de ser la región más poblada, Santa Cruz es la principal zona productiva del país por su vocación agrícola y ganadera, lo que le permite aportar una proporción significativa del PIB boliviano. A su poder económico lo acompaña un creciente poder político que se evidencia en su capacidad de movilización cívica, el protagonismo de sus élites empresariales y su influencia en debates clave como la distribución de recursos que será central en el próximo quinquenio.

Durante los años en los que gobernó el Movimiento Al Socialismo (MAS), bajo el mandato de Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025), hubo momentos de tensión entre la región y el poder nacional establecido en La Paz. Con la nueva administración de Rodrigo Paz y los gobiernos locales renovados, hay expectativa por el lugar que ocupará Santa Cruz en la nueva configuración del poder y quién encabezará este espacio.

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