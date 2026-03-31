El petrolero ruso Anatoly Kolodkin llegó a aguas de Matanzas, en Cuba

El petrolero ruso Anatoly Kolodkin llegó este lunes a aguas de Matanzas, Cuba, con 100.000 toneladas métricas de crudo como ayuda humanitaria, tras obtener una exención de Estados Unidos para sortear las sanciones en vigor.

Este envío arribó después de casi tres meses sin suministros petroleros, situación que agudizó la crisis energética en la isla.

La llegada del Anatoly Kolodkin responde a la urgente escasez de combustibles, consecuencia del endurecimiento del embargo; y la interrupción de las fuentes tradicionales de suministro de crudo, según reportó la agencia de noticias rusa TASS, citando al Ministerio de Transporte de ese país.

El petrolero ruso Anatoly Kolodkin ya está a la vista desde la costa de Matanzas, en Cuba (REUTERS/Norlys Perez)

La administración estadounidense permitió la operación por motivos humanitarios, aunque aclaró que esta decisión no implica un cambio formal de política, sino un alivio puntual debido a la gravedad de la crisis.

De acuerdo con el Ministerio de Transporte de Rusia, el petrolero permanecía a la espera de descarga en Matanzas tras navegar por la costa norte cubana.

El Kremlin subrayó que el envío es parte de una serie de operaciones con carácter humanitario que incluyen combustibles, destinadas a mitigar las necesidades energéticas en Cuba.

El buque cisterna Anatoly Kolodkin, de origen ruso, en su viaje a Cuba, según muestra el sitio Marine Traffick

Implicaciones humanitarias y crisis energética en Cuba

El déficit energético provocó apagones frecuentes y racionamiento de gasolina que afectan a unos 10 millones de cubanos, informaron las autoridades citadas por Reuters. El dictador Miguel Díaz-Canel señaló que Cuba pasó tres meses sin recibir petroleros, lo que agravó la crisis eléctrica y forzó restricciones en servicios y combustibles.

El impacto humanitario se extiende a hospitales y servicios de salud. El viceprimer ministro Oscar Perez-Oliva Fraga indicó que más de 100.000 personas, incluidos 11.000 niños, siguen esperando cirugías postergadas por el colapso sanitario vinculado a la falta de energía.

La escasez también afecta el suministro de alimentos y medicamentos. Aunque China ha proporcionado 30.000 toneladas de arroz en calidad de ayuda, dicho aporte es insuficiente frente a la magnitud de la crisis.

La vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, este lunes con periodistas (REUTERS/Evan Vucci)

La postura de EEUU ante el envío ruso

La Casa Blanca reiteró este lunes a través de la vocera Karoline Leavitt que la autorización del envío no representa un cambio conceptual en la política estadounidense hacia Cuba.

“Permitimos que este barco llegara a Cuba para satisfacer las necesidades humanitarias del pueblo cubano”, declaró Leavitt; y precisó que cada exención se evaluará de manera individual bajo el régimen actual de sanciones.

El presidente Donald Trump expresó el domingo ante medios que “no tenía ningún problema” si otros países, incluyendo a Rusia, enviaban petróleo a Cuba en el contexto actual. Sin embargo, Estados Unidos reservó la potestad de confiscar embarcaciones que infrinjan su régimen sancionatorio.

Tras el 3 de enero, luego de la caída de Nicolás Maduro en Venezuela, el embargo a Cuba se endureció y se advirtió a terceros exportadores sobre posibles aranceles adicionales.

Transeúntes pasan por una calle de La Habana Vieja, en Cuba (REUTERS/Alexandre Meneghini)

Contexto de las sanciones y el suministro energético internacional a Cuba

La crisis energética se agravó tras la suspensión de las exportaciones venezolanas, históricamente el mayor proveedor de crudo para la isla. México, segundo socio energético de Cuba, también decidió interrumpir sus envíos, dejando al país dependiente de gestos excepcionales como el reciente envío ruso.

El entorno internacional mantiene la presión sobre el sistema energético cubano, mientras la postura oficial estadounidense sigue invariable, salvo exenciones humanitarias puntuales. El propio Trump enfatizó que facilitar envíos de crudo bajo estas condiciones no supone atenuar el embargo, sino responder temporalmente a una emergencia social.

Pese a la llegada del cargamento ruso, la demanda energética en Cuba permanece insatisfecha y persisten las restricciones en combustibles, alimentos y medicamentos. Las autoridades rusas y cubanas insisten en el carácter solidario y limitado de la ayuda, pero la infraestructura eléctrica nacional continúa vulnerable a interrupciones.

En marzo, la red eléctrica nacional padeció varias fallas que dejaron a múltiples regiones sin suministro eléctrico durante largos periodos. La situación energética se mantiene como uno de los retos centrales para la vida cotidiana y la gestión del régimen cubano.