El gobierno de Chile suspendió la expropiación de Colonia Dignidad

El ministro de Vivienda y Urbanismo (Minvu), Iván Poduje, confirmó este domingo que dará marcha atrás a la expropiación de Colonia Dignidad, asentamiento alemán emplazado en el sur del país que fue usado como centro de detención, tortura y asesinato durante la dictadura de Augusto Pinochet.

En entrevista con La Tercera, la autoridad sostuvo que la decisión de suspender uno de los proyectos “estrella” de la administración de Gabriel Boric para construir en el enclave un sitio de memoria, se debe a que su cartera tiene el comprometido un 97% de su presupuesto por lo que llamó “deudas de arrastre”, asunto que lo ha obligado a priorizar proyectos.

En adición, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, instruyó un recorte del 3% en el presupuesto de todos los ministerios, razón por la cual el secretario de Estado sostuvo que se hace necesario aplazar o definitivamente cancelar éste y otros proyectos que calificó como “faraónicos”.

“Tenemos una estimación de que solamente la parte urbana son $47 mil millones (unos USD 50 millones). No los tengo. Con esa plata puedo arreglar 1.500 viviendas que están en mal estado”, razonó Poduje.

“Tampoco voy a dejar de hacer viviendas para expropiar una localidad completa a un costo exorbitante, cuando con esos mismos recursos puedo hacer 600 o 700 viviendas, reparar viviendas que faltan”, agregó.

De paso, descartó motivos ideológicos en su decisión.

“Cero ideología. Es puro criterio de prioridad social (…) Los derechos humanos que están siendo vulnerados hoy son los derechos humanos de los niños que viven hacinados”, señaló el jefe de la cartera encargada de la reconstrucción post incendios.

El titular del Minvu informó también que junto a Colonia Dignidad, cancelará la expropiación del Club Hípico de Punta Arenas, avaluado en $22 mil millones (USD 23,500 millones) y la construcción del último tramo de la ciclovía del Eje Alameda-Providencia en Santiago.

“Yo no voy a dejar de hacer viviendas para hacerle una ciclovía al gobernador Orrego (...) Hemos hecho una serie de ajustes (y) lo que estamos haciendo es priorizar los recursos en función de las necesidades sociales“, remató Poduje.

El Ministro de Obras Públicas, Iván Poduje, aseguró que no es un tema prioritario y descartó motivos ideológicos.

Las críticas de la oposición

Cabe señalar que el gobierno alemán reconoció los crímenes, pidió disculpas por ignorarlos durante años y hasta aprobó en 2019 un plan de indemnizaciones para las víctimas de la secta, admitiendo el sufrimiento causado por el régimen de Paul Schäfer.

Así las cosas, la determinación del Gobierno no cayó nada bien en la oposición, desde donde acusaron “un intento por negar la historia” y “falta de consideración” a las cientos de víctimas.

Mediante una declaración pública, desde la bancada de diputados del Frente Amplio llamaron al Gobierno a revertir la decisión del Minvu y “generar todas las herramientas que permitan que nunca más en Chile esto se produzca“.

En tanto, la ex presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, diputada Carolina Tello, recordó que “las atrocidades que ocurrieron en la ex Colonia Dignidad forman parte de los episodios más dolorosos de la historia de nuestro país“.

Por su parte, el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la administración del presidente Boric, Jaime Gajardo, calificó la resolución como “una bofetada directa a la memoria de las víctimas de las graves violaciones a los derechos humanos”.

“Uno puede entender que por razones presupuestarias la decisión de seguir adelante con la expropiación se suspenda momentáneamente. Lo que es incomprensible es que se revierta“, señaló en su cuenta de X.

Finalmente, desde la bancada diputados del Partido Socialista afirmaron haberse enterado de la decisión “con estupor” y criticaron que se haya tomado de manera unilateral y sin diálogo previo.