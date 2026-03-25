Brasil presentó su primer avión de combate supersónico fabricado en el país

El F-39E Gripen es el primer caza supersónico fabricado en Brasil en colaboración con Saab y Embraer (Reuters)

Brasil celebró la presentación de la primera aeronave supersónica fabricada en el país, un F-39E Gripen, durante una ceremonia encabezada por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y el ministro de Defensa José Múcio en el estado de São Paulo.

El evento, considerado un avance inédito en América Latina, reunió a autoridades civiles y militares, y marcó un nuevo capítulo en la historia de la industria aeroespacial brasileña.

La aeronave, desarrollada por la empresa sueca Saab y ensamblada localmente en colaboración con Embraer, representa un salto tecnológico para la Fuerza Aérea Brasileña.

Esta aeronave puede alcanzar velocidades superiores a Mach 2 y operar en misiones múltiples (Reuters)

El contrato, suscrito en 2014, contempla la adquisición de 36 unidades, de las cuales 15 serán producidas íntegramente en territorio nacional.

La decisión de construir el Gripen en Brasil fue anunciada como una política orientada a garantizar acceso a tecnología avanzada y fortalecer la independencia logística y de mantenimiento de la fuerza militar local, según declaraciones del ministro Múcio.

Durante la ceremonia, el presidente Lula bautizó el avión al derramar champán sobre el fuselaje y luego sobrevoló la región acompañado de la aeronave, gesto que buscó resaltar la importancia simbólica del proyecto para la soberanía nacional.

Luiz Inácio Lula da Silva encabezó la presentación del primer F-39E Gripen fabricado en Brasil (Reuters)

“El proyecto permite la consolidación de nuestro poder disuasorio, ampliando la capacidad de garantizar la soberanía nacional y la seguridad regional”, expresó Múcio, en una intervención que subrayó el objetivo estratégico de la iniciativa.

José Múcio, ministro de Defensa de Brasil, destacó el valor estratégico del F-39E Gripen para la soberanía nacional

La fabricación local de esta aeronave coloca a Brasil entre los pocos países del mundo con capacidad para producir aviones de combate de estas características.

Brasil cuenta con un presupuesto militar que alcanza los 5.000 millones de dólares hasta 2027, aprobado para modernizar sus fuerzas armadas y potenciar la industria nacional de defensa, como es el caso del F39-E.

El proceso de selección incluyó propuestas de Dassault Aviation y Boeing, pero se eligió la oferta sueca de Saab (Reuters)

Este plan permite acelerar proyectos estratégicos como la adquisición de aviones de combate de origen sueco, la fabricación local de aviones de transporte KC-390 y el desarrollo de submarinos con tecnología extranjera, todos ensamblados o producidos en el país.

La serie F del Gripen, representada por el modelo F-39F, corresponde a la versión biplaza desarrollada para entrenamiento avanzado, misiones de control y operaciones que requieren dos tripulantes.

Esta aeronave tiene una longitud de 15,9 metros, una envergadura de 8,6 metros y un peso máximo al despegue de 16.500 kg. Equipada con un motor que proporciona un empuje máximo de 98 kN, dispone de diez puntos de anclaje para armamento y sistemas externos.

El tiempo estimado para el cambio de rumbo en combate es de entre 15 y 25 minutos. Además, la serie F del Gripen incorpora capacidad para reabastecimiento de combustible en vuelo, lo que amplía su autonomía y flexibilidad operativa.

(Con información de EFE y AFP)