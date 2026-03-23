América Latina

Ecuador: desaparecieron 16 pescadores en Ecuador tras una explosión en altamar

La falta de restos y las versiones contradictorias sobre lo ocurrido cerca de Galápagos aumentan la presión sobre las autoridades, mientras familiares denuncian opacidad

Guardar
Los familiares de los pescadores
Los familiares de los pescadores desaparecidos claman por información y ayuda. (La Voz de Manabí)

La desaparición de 16 pescadores ecuatorianos en aguas del Pacífico tras la explosión e incendio de su embarcación ha abierto una investigación marcada por la incertidumbre, las versiones contrapuestas y la presión de sus familiares, que denuncian falta de información y exigen respuestas en un caso que podría escalar desde un accidente marítimo hasta una posible violación grave de derechos humanos.

El barco pesquero Negra FCA Duarte II zarpó el 2 de marzo de 2026 desde el puerto de Manta, en la costa central de Ecuador, con una tripulación de 16 hombres, la mayoría provenientes de la parroquia San Mateo, una comunidad históricamente ligada a la pesca artesanal. Durante más de dos semanas, la faena se desarrolló sin reportes anómalos, hasta que el 17 de marzo la embarcación fue interceptada en altamar por el guardacostas ecuatoriano “San Cristóbal”, que realizó una inspección rutinaria y autorizó su continuidad al no encontrar irregularidades.

Horas después de ese control, cerca de las 23:30, se emitió una alerta por un incendio en alta mar. La última ubicación conocida sitúa el incidente a unas 385 millas de Manta y 235 millas de la isla San Cristóbal, en el archipiélago de Galápagos, una zona de tránsito frecuente tanto para embarcaciones pesqueras como para operaciones de control marítimo vinculadas al combate del narcotráfico. Videos difundidos posteriormente muestran la embarcación y al menos una lancha auxiliar envueltas en llamas en medio de la oscuridad.

La embarcación donde faenaban 16
La embarcación donde faenaban 16 pescadores sufrió una explosión y un incendio. (OromarTV)

Desde entonces, no se ha encontrado rastro de los tripulantes. La Armada del Ecuador activó el protocolo de Búsqueda y Salvamento (SAR), pero hasta el cierre de esta edición no se han recuperado cuerpos, sobrevivientes ni restos significativos de la nave, un elemento que ha intensificado las dudas sobre lo ocurrido.

La versión oficial sostiene que se trató de un incendio en aguas internacionales, cuya causa aún no ha sido determinada. Sin embargo, esta explicación es cuestionada por los familiares de los pescadores y por su abogado, quienes aseguran que el hecho habría ocurrido dentro de las 200 millas marítimas que conforman la zona económica exclusiva ecuatoriana, lo que implicaría responsabilidades estatales directas en materia de vigilancia y respuesta.

El abogado de las familias, Jorge Chiriboga, ha planteado una hipótesis más grave en medios locales: que la embarcación no sufrió un accidente, sino que fue atacada. Según su versión, basada en testimonios recogidos en el entorno de la investigación, en la zona del incidente habría habido presencia de un submarino, un avión, un dron y una embarcación tipo guardacostas. En ese contexto, sostiene que se habría producido el uso de armamento, incluso misiles, contra la nave pesquera, lo que, de confirmarse, configuraría una posible desaparición forzada.

Hasta ahora no hay noticia
Hasta ahora no hay noticia de los pescadores. (OromarTV)

Hasta ahora, ninguna autoridad ecuatoriana ha confirmado esa hipótesis ni ha presentado evidencia pública que respalde un ataque externo. Tampoco se han divulgado datos técnicos sobre la causa del incendio, como peritajes, registros satelitales o análisis de los patrones de combustión observados en los videos que circulan en redes sociales.

El caso ocurre en un contexto regional marcado por el aumento de operaciones militares y de control en el Pacífico oriental, una zona estratégica en las rutas del narcotráfico que conectan Sudamérica con Centroamérica y Estados Unidos. Ecuador, que desde 2024 mantiene un conflicto armado interno declarado contra organizaciones criminales, ha intensificado la presencia de sus Fuerzas Armadas en distintos frentes, incluyendo el marítimo. Este escenario ha incrementado la sensibilidad sobre posibles errores operativos o daños colaterales en actividades civiles como la pesca.

Para los familiares de los desaparecidos, sin embargo, la discusión no es geopolítica sino humanitaria. En Manta, han organizado protestas frente a la Capitanía del Puerto, vigilias y actos religiosos mientras exigen claridad sobre lo ocurrido. Denuncian contradicciones en la información oficial y cuestionan la falta de resultados en las labores de búsqueda. “No nos dicen qué pasó”, es una de las frases que más se repite entre los allegados de las víctimas.

Temas Relacionados

Pescadores desaparecidos MantaEcuador

Últimas Noticias

Médicos estadounidenses realizan jornada de cirugías reconstructivas gratuitas en El Salvador

Un grupo de médicos provenientes de Estados Unidos se encuentra en el Hospital Nacional Zacamil para intervenir a personas con patologías complejas, en una acción conjunta con personal local que prioriza a quienes enfrentan barreras económicas para acceder a estos procedimientos

Médicos estadounidenses realizan jornada de

Encuestas en Brasil: empate técnico y polarización entre Lula da Silva y Flávio Bolsonaro

Crece el clima electoral mientras se cierra el espacio para una tercera vía, aunque todavía queda tiempo para el surgimiento de opciones centristas

Encuestas en Brasil: empate técnico

Elecciones en Bolivia: La alianza de Rodrigo Paz lidera en tres departamentos y se perfilan balotajes en regiones clave

El conteo rápido de las elecciones autonómicas de Bolivia perfila una segunda vuelta para el cargo de gobernador en al menos siete de los nueve departamentos. La alianza política del presidente lidera la votación en La Paz, Beni y Tarija

Elecciones en Bolivia: La alianza

Sistema de salud dominicano registra 273 muertes infantiles durante 2026

Un análisis del boletín epidemiológico evidencia picos en casos de mortalidad y una concentración de casos estacionales, lo que plantea la urgencia de mejorar el acceso a servicios básicos, saneamiento y vigilancia en centros médicos

Sistema de salud dominicano registra

Redes de dinero ilícito se infiltran en TikTok en Ecuador: así operan los esquemas que reclutan usuarios para lavar activos

Una investigación identificó cuentas que proponen blanquear capitales en un país clave para el narcotráfico y con miles de millones de dólares en flujos ilícitos

Redes de dinero ilícito se
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Nació dentro de un Falcon

Nació dentro de un Falcon verde y sobrevivió junto a su mamá al Pozo de Banfield: “No nos exiliamos, nos quedamos a dar testimonio”

Consumen menos combustible y sus precios siguen bajando: cuáles son los 20 autos híbridos más baratos del mercado

Conagua revela que refresquera en México tendría adeudo de 234 millones de pesos por sobreexplotación de concesiones de agua

Paul McCartney se sincera sobre el día que John Lennon anunció su salida de Los Beatles: “Fue un shock enorme. Pensé que aún teníamos más potencial”

ELN levantó el bloqueo armado en Chocó: “Queda hambre, enfermos y miedo”

INFOBAE AMÉRICA
Pakistán reitera a Irán que

Pakistán reitera a Irán que jugará un "papel constructivo" para lograr la paz en la región

El Papa declara venerable a la religiosa española Belén del Corazón de Jesús, que dedicó su vida a las personas pobres

Mauritania niega una incursión de tropas de Malí tras las denuncias sobre la muerte de dos mauritanos

Balanza comercial con EEUU, gráficos

Trump confirma "conversaciones muy sólidas" con Irán y apunta a un acuerdo inminente

ENTRETENIMIENTO

La reacción de la esposa

La reacción de la esposa de Justin Timberlake tras la difusión del video de su arresto: “No está contenta”

Catherine Harding defendió a su hija tras el incidente con Chappell Roan: “No intentó acercarse a ella”

Murió Carrie Anne Fleming, actriz de “Supernatural” e “iZombie”, a causa de un cáncer de mama

Murió Leonid Radvinsky, dueño de OnlyFans tras una batalla contra el cáncer

Paapa Essiedu enfrenta ataques racistas tras ser elegido como Snape para la serie de Harry Potter: “Me han dicho ‘Renuncia o te mato’”