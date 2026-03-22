“De la noche a la mañana perdí a mi hija”: una mujer uruguaya lucha por regresar con la bebé que adoptó y luego le fue quitada

Rosario Delgado, madre de Itzaé, una niña que fue entregada a un tío biológico (Captura Desayunos Informales/Canal 12)

Con apenas nueve meses, una bebé fue sacada de los brazos de la mujer que la criaba desde poco después de su nacimiento y a la que identificaba como mamá. El INAU –organismo que gestiona políticas de infancia y adolescencia en Uruguay– había decidido que Rosario Delgado sería la madre adoptiva de la bebé después de pasar por todo el proceso. Pero un tío biológico la reclamó y, junto a su familia, se hicieron de la tenencia de la menor.

El caso se hizo público en Uruguay por una investigación periodística de El Observador, que identificó a la recién nacida como Itzaé. Su difusión provocó cuestionamientos sobre el sistema de protección infantil en Uruguay.

Después de las repercusiones que tuvo esta historia quien habló fue la propia madre adoptiva. La mujer decidió ir hasta las últimas consecuencias en la Justicia porque el INAU (Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay) no le ha dado ninguna respuesta y autorizó que se quede con el tío biológico.

Una niña que asiste a un Club de Niños, uno de los programas del INAU en Uruguay, en una imagen de archivo (INAU)

Delgado ha decidido dar algunas entrevistas en medios uruguayos, contando su historia.

La mujer estuvo durante tres años anotada en el registro del INAU esperando que llegara la llamada que le dijera que un hijo estaba esperando por ella. En abril de 2025, Delgado conoció la historia de Itzaé y aceptó que fuera parte de su familia.

Antes de que el INAU decretara la tenencia a su familia biológica, hubo instancias en las que Delgado vio al tío de la bebé y a su pareja. En esos diálogos, el hombre siguió reclamando la tenencia y se estableció un régimen de visita entre las partes. También conoció a otros dos hijos de la pareja.

“Transcurrió todo ese tiempo conmigo, creando un vínculo significativo de madre e hija. [Era] cotidiano, que es cómo se crean los vínculos más estables y fuertes, sobre todo en la primera infancia. Todos saben que el momento de retirar una niña de nueve meses es crítico en su estructura física y psicológica, donde ella ya reconoce a la figura de madre que era yo”, dijo Delgado, al ser entrevista en el programa Desayunos Informales de Canal 12.

Rosario Delgado, madre de Itzaé, una niña que fue entregada a un tío biológico (Captura Desayunos Informales/Canal 12)

Luego afirmó con contundencia: “Y sigo siendo yo para ella, como ella para mí es mi hija”.

El Código del Niño del país establece que si una bebé nace y queda sin familia, los familiares biológicos son los que tienen prioridad para la tenencia. Entonces, la Justicia definió que él era quien debía estar a cargo de la bebé. Y, así, se inició un proceso de desprendimiento de la madre adoptiva.

Las primeras visitas fueron cordiales, pero luego hubo “tensión” por parte de la familia biológica, describió Delgado. “Nunca nos sentamos como familias para velar por el bien de la niña, que era lo que siempre pedí, busqué y sigo buscando, porque el foco es ella. No somos los adultos sino lo que puede pasar con un niño”, expresó.

Ante el aumento de la tensión, la decisión que tomó el INAU fue que Delgado quedara por fuera de la sala de visitas. Solo era convocada cuando la niña lloraba, para que pudiera calmarla.

La presidenta de INAU, Claudia Romero, el día de su asunción (Presidencia)

En octubre, la niña conoció a sus hermanos y, según el relato de Delgado, ella “lloraba mucho” cuando su madre adoptiva no estaba. Contó que un día la bebé se ahogó en lágrimas.

“Yo ya no soportaba la situación ese día y pedí hablar con todos. Nunca tuve una respuesta. Eso fue un lunes. El viernes de esa semana tenía que entregarla. No tengo palabras para describir lo que pasó ella y lo que pasé yo. Se vulneraron todos los derechos de ella y los míos también”, lamentó.

El 5 de diciembre de 2025, Delgado entregó a Itzaé. “De la noche a la mañana la niña perdió a su mamá y yo perdí a mi hija”, expresó.

El reclamo judicial

La primera falla del Estado fue, entonces, no haber encontrado que había un familiar biológico que se quería hacer cargo de la pequeña. “Esto es un horror. No es un ajeno, una persona que no estaba en la órbita del INAU. Es una persona totalmente conocida por ellos, que ya tiene dos chicos que son hermanos de Itzaé. Por eso este horror es mucho más flagrante por la omisión que tuvo el INAU”, dijo el abogado de Delgado, Ignacio Durán, que participaba de la entrevista.

Durán planteó que hay dificultades para definir cómo se repara esta situación, porque no hay interés de dinero y porque es difícil medir la afectación moral de la mujer.

El Instituto del Niño y Adolescente de Uruguay (INAU)

“¿Cuánto vale que le digas a una mamá al mes: vení, vas a ser mamá, fuiste seleccionada, está la niña; y a los nueve meses le digas que le tenés que devolver, que hubo un error y que ya no es más mamá? Es realmente muy complejo lo que estoy diciendo”, planteó el abogado.

Durán criticó que la Justicia no valoró la importancia que tiene el “apego” en los primeros meses de vida y definió a la decisión como “arbitraria e injusta”.

La salida, planteó, es que el INAU defina una “conciliatoria” que permita que Delgado no pierda el vínculo con Itzaé.

El hospital pediátrico Pereira Rossell de Uruguay (Presidencia)

El 12 de marzo, la bebé cumplió un año. Ese día, cuando Delgado dio la entrevista en la televisión uruguaya, decidió cerrar con un mensaje: “Los vínculos que se forjan afectivamente siempre perduran en el tiempo y siempre ella va a ser mi hija y yo voy a ser su mamá”.