La policía chilena desbarató al clan narco familiar “Los Shein”: 4 miembros quedaron en prisión preventiva

A pesar de que 18 personas fueron detenidas, solo 14 fueron formalizados, quedando 10 de ellos con arresto domiciliario.

Carabineros de Chile informó la detención de 18 miembros del clan narco familiar “Los Shein”, quienes operaban en la ciudades de La Serena y Coquimbo, despliegue policial que incluyó el allanamiento de 13 domicilios y terminó con el decomiso de tres automóviles, una motocicleta, siete armas de fuego y su respectiva munición, amén de altas dosis de marihuana, pasta base de cocaína y ketamina.

La investigación de largo aliento reveló que “Los Shein” operaban bajo una modalidad de "delivery" de la droga, es decir, la promocionaban en redes sociales y luego la llevaban hasta la puerta de sus clientes, y mantenían una estructura jerarquizada con roles claramente definidos.

De los 18 detenidos -cuyas edades fluctúan entre los 16 y 69 años-, 12 son hombres y 6 mujeres; mientras que 17 de ellos son ciudadanos chilenos y uno colombiano.

Sus líderes eran Yeremi Pastén León (20), quien mantenía una orden de detención vigente por disparos injustificados en la vía pública, tráfico de drogas y homicidio frustrado, y su tío Jean Paul León Véliz (36). Más abajo venían los “brazos operativos”, encargados de la venta al menudeo, identificados como Matías Alfaro Thompson, Yeral Pastén León, Albano León Cerda, Giuliano Miranda León (24), Francisco Rojas Valle (23) y Alejandro Acevedo Zavala (21).

En un tercer escalón estaban otros “colaboradores” que cumplían funciones de apoyo logístico, transporte, almacenamiento y, en algunos casos, participación directa en ilícitos. En este grupo figuraban Tatiana Noemí Muñoz (20), Emmanuel Ocaranza Rodríguez (18), Maximiliano Jofré Escudero, Ítalo Miranda León (27) y Yan Miranda León, entre otros integrantes vinculados a la red, incluyendo un menor de 16 años de edad.

Además, el grupo controlaba su territorio mediante la intimidación y exhibición de armamento de grueso calibre.

A pesar de la evidencia, solo 14 de los apresados fueron puestos a disposición del Juzgado de Garantía de Coquimbo (460 kms al norte de Santiago) para el control de detención, quedando cuatro de ellos en prisión preventiva, mientras que a los otros 10 -quienes no tenían antecedentes penales previos-, solamente se les decretó la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional, asunto que causó revuelo en la sala.

El operativo estuvo a cargo de mas de 100 uniformados del OS7 de Carabineros.

Armas con miras láser

En un punto de prensa, el general Christian Brebi, jefe de Zona de Carabineros Coquimbo, valoró el trabajo del equipo OS7 y aseguró que “estamos hablando de una organización criminal que no solo publicaba abiertamente la oferta de drogas y municiones en redes sociales, sino que además ostentaba su uso en estas plataformas”.

Según el uniformado, “el trabajo policial nos permitió contar con registros audiovisuales donde, por ejemplo, se mostraban con armas con miras láser, escopetas, rifles y pistolas, entregando un respaldo sólido al proceso investigativo”, detalló Brebi.

“Este operativo es un mensaje concreto para la comunidad y las familias de toda la región y del país: estamos trabajando de manera comprometida e incansable para devolverles la tranquilidad, combatiendo el tráfico de drogas en los barrios, deteniendo a quienes generan temor, atacando directamente el patrimonio de los delincuentes e incautando armamento, entendiendo que sacar un arma de fuego de las calles significa salvar una vida”, remató el uniformado.