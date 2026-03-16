Bolsonaro salió de cuidados intensivos tras presentar una mejora de su cuadro de neumonía bacteriana

El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro (2019-2022), en una fotografía de archivo. EFE/ Andre Borges

El ex presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, fue transferido de la unidad de cuidados intensivos a un área semi-intensiva en el centro médico donde permanece hospitalizado desde el pasado viernes debido a una neumonía bacteriana bilateral.

Según confirmó este lunes su esposa, Michelle Bolsonaro, el ex mandatario presentó una evolución favorable en los marcadores de infección, lo que permitió a los médicos ajustar el nivel de vigilancia clínica.

El reporte médico indicó que Bolsonaro, de 70 años, ingresó por presentar fiebre alta, baja oxigenación, sudoración y escalofríos, síntomas que provocaron su traslado urgente desde la prisión de Papuda en Brasilia.

“Con la mejoría de los marcadores de la infección, mi amor fue transferido a una unidad semi-intensiva”, escribió la ex primera dama en su cuenta oficial de Instagram. El hospital DF Star informó que el paciente mostró mejoría en su función renal después de un episodio de deterioro el sábado.

El equipo médico diagnosticó una neumonía bacteriana bilateral, asociada a las secuelas de la herida sufrida en un atentado con arma blanca durante la campaña electoral de 2018. Desde ese ataque, el ex mandatario ha atravesado múltiples complicaciones de salud, incluidas intervenciones quirúrgicas y episodios recurrentes de hipo y vómitos, según los informes hospitalarios.

Según confirmó este lunes su esposa, Michelle Bolsonaro, el ex mandatario presentó una evolución favorable en los marcadores de infección, lo que permitió a los médicos ajustar el nivel de vigilancia clínica (REUTERS/Amanda Perobelli/Archivo)

“Seguimos confiados en que va a superar este momento”, expresó Michelle Bolsonaro a través de sus redes sociales. El hospital no precisó un plazo estimado para una eventual alta médica.

El traslado de Bolsonaro ocurrió en el contexto de su condena a 27 años de prisión, dictada por el Supremo Tribunal Federal, tras ser hallado culpable de intentar alterar el orden democrático luego de su derrota electoral en 2022 frente al actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

El fallo judicial responsabilizó al ex jefe de Estado por “liderar una organización criminal armada y buscar la supresión violenta del Estado de derecho democrático”, según los términos de la sentencia.

El ex mandatario se encontraba recluido en una celda de la cárcel de Papuda, en la capital federal, desde septiembre. Su defensa ha presentado reiteradas solicitudes para que cumpla la pena bajo arresto domiciliario, alegando su estado de salud y las secuelas de la agresión sufrida en 2018. Estas peticiones han sido rechazadas en cada oportunidad por el Supremo Tribunal Federal.

El hospital DF Star, ubicado en Brasilia, se ha convertido en el centro de atención para el político desde su último traslado. En su informe más reciente, los médicos detallaron que la función renal de Jair Bolsonaro mostró signos de recuperación el domingo, tras presentar complicaciones el día anterior.

El hijo del ex presidente, Flávio Bolsonaro, actual senador, ha manifestado su intención de postularse a la presidencia en las próximas elecciones (REUTERS/Adriano Machado/Archivo)

El ex presidente permaneció tres días bajo vigilancia intensiva, antes de ser transferido a la unidad semi-intensiva este lunes por la mañana.

Las circunstancias que rodean la hospitalización han generado inquietud en el entorno político y social de Brasil, especialmente entre seguidores y simpatizantes del ex jefe de Estado.

El propio hijo del ex presidente, Flávio Bolsonaro, actual senador, ha manifestado su intención de postularse a la presidencia en las próximas elecciones para medirse con el mandatario Lula da Silva.

La defensa de Bolsonaro mantiene sus gestiones ante el tribunal para lograr un cambio en el régimen de cumplimiento de la pena. El expresidente, de 70 años, permanece en observación y bajo tratamiento especializado tras superar la fase más crítica de la neumonía.

(Con información de AFP y The Associated Press)