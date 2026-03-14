Nuevo parte médico de Jair Bolsonaro: el ex presidente de Brasil sigue estable pero con problemas en la función renal

El ex presidente brasileño Jair Bolsonaro (REUTERS/Mateus Bonomi/ Foto de archivo)

El ex presidente brasileño Jair Bolsonaro, quien cumple una condena de 27 años de prisión por golpismo, permanece estable tras ser hospitalizado por una bronconeumonía bacteriana, aunque su función renal y los indicadores inflamatorios han mostrado deterioro, de acuerdo al parte médico difundido por el hospital DF Star de Brasilia.

Según el boletín, el líder de la ultraderecha brasileña está “estable clínicamente, pero presentó un empeoramiento en su función renal y una elevación de los marcadores inflamatorios”. Los profesionales del hospital añadieron que Bolsonaro continúa en una unidad de cuidados intensivos y todavía no existe una fecha prevista para su alta médica.

La infección pulmonar se trata actualmente con antibióticos, hidratación endovenosa y sesiones de fisioterapia respiratoria y motora. Además, se implementaron medidas preventivas frente a una posible trombosis venosa.

Bolsonaro fue trasladado el viernes al hospital tras sufrir un cuadro descrito como “grave”, con fiebre, escalofríos muy intensos, vómitos y dificultades respiratorias en la celda donde está recluido desde enero en el Complejo Penitenciario de Papuda, en la capital brasileña.

La bronconeumonía fue ocasionada por una bacteria presente en ambos pulmones, con predominio en el izquierdo, probablemente a raíz de una broncoaspiración, es decir, la entrada accidental de líquidos digestivos a las vías respiratorias.

El senador Flavio Bolsonaro, hijo del ex mandatario, en su visita a su padre este viernes (REUTERS/Adriano Machado)

Desde noviembre pasado, Bolsonaro cumple condena por “liderar” una trama golpista con el objetivo de “perpetuarse en el poder”, luego de ser derrotado por Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones de 2022, conforme al fallo de la Corte Suprema.

Durante su reclusión, tanto en una comisaría como en el centro penitenciario, ha requerido hospitalización en varias ocasiones por problemas como hipo, vómitos y mareos, todos atribuidos a complicaciones derivadas de las heridas abdominales sufridas en el atentado con cuchillo de 2018, durante la campaña presidencial.

Desde ese episodio, Bolsonaro ha atravesado distintas hospitalizaciones y procedimientos médicos debido a las secuelas del ataque.

Esta es la primera vez que es internado desde que inició su condena el 15 de enero en el Complejo Penitenciario de Papuda. Su ingreso anterior fue durante su estancia en una celda especial en la sede de la Policía Federal en Brasilia, cuando fue sometido a cuatro cirugías y permaneció internado entre el 24 de diciembre de 2025 y el 1 de enero de este año.

Familiares y abogados del ex mandatario aprovecharon la nueva hospitalización para reclamar nuevamente ante la Corte Suprema el beneficio de prisión domiciliaria por razones humanitarias, solicitud que hasta ahora el tribunal ha rechazado.

“Están jugando con la vida de mi padre. No pueden quedarse con esa posición de que se trata de algún tipo de melindre o con la paranoia de que él puede fugarse”, expresó Flávio Bolsonaro, senador e hijo mayor del ex presidente, considerado principal rival de Lula en las próximas elecciones presidenciales de octubre.