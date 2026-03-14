Empresas endeudadas, familias al límite y tasas récord: la presión financiera que sacude la economía brasileña rumbo a las elecciones

Una mujer compra en un supermercado en Río de Janeiro (EFE/Antonio Lacerda/Archivo)

Esta semana dos gigantes de la industria brasileña, la cadena de supermercados del Grupo Pão de Açúcar y Raízen, una gran empresa agroindustrial y de biocombustibles nacida en 2010 de una joint venture entre el grupo brasileño Cosan y Shell, solicitaron una reestructuración extrajudicial de su deuda.

Se trata de una forma de acuerdo con los acreedores similar a una reestructuración financiera, aunque sin pasar por un procedimiento judicial completo. El Grupo Pão de Açúcar quiere renegociar cerca de 4.500 millones de reales (844,2 millones de dólares) de deuda con sus acreedores, y la justicia de San Pablo aceptó la solicitud, permitiendo a la empresa negociar y buscar un acuerdo durante los próximos 90 días. En cuanto a Raízen, el plan afecta aproximadamente a 65.000 millones de reales (12.193,7 millones de dólares) de deuda. La empresa está negociando con los bancos para ampliar los plazos y reorganizar la deuda. El plan podría incluir venta de activos, conversión de deuda en acciones y nuevos financiamientos.

El objetivo, además de ampliar los vencimientos de la deuda, es reducir la presión financiera, en un contexto en el que muchas empresas brasileñas se han visto afectadas en los últimos meses por tipos de interés muy altos y crecientes costos financieros. Muchas, entre ellas Intercement, Ambipar, CSN y Braskem, han enfrentado graves dificultades financieras, recurriendo a herramientas como reestructuraciones de deuda, venta de activos, entrada de nuevos socios o solicitudes de recuperación judicial y extrajudicial.

Según los analistas, el principal factor detrás de estas crisis es el alto nivel de la tasa Selic en Brasil, que desde junio de 2025 se sitúa en 15%, el nivel más alto de los últimos veinte años. Se trata del tipo de interés de referencia del país, fijado por el Banco Central (BC), que guía el costo del crédito y de los préstamos en la economía. Esta política monetaria restrictiva fue adoptada por el BC para llevar la inflación hacia la meta del 3%, pero ha tenido el efecto de aumentar drásticamente el costo del crédito para las empresas.

El problema ha resultado particularmente grave para las compañías que en años anteriores realizaron grandes inversiones cuando los tipos eran mucho más bajos y no habían previsto un período tan prolongado de dinero caro. Según la agencia de calificación Fitch, el elevado nivel de los tipos es el factor común que explica las dificultades de muchas empresas. En los últimos cuatro años, la media de la Selic ha estado en torno al 13%, y las previsiones indican que difícilmente bajará del 10% antes de 2027. Una situación de este tipo ejerce una fuerte presión sobre los balances, ya que una empresa con deudas equivalentes a tres veces su flujo de caja operativo puede llegar a destinar cerca del 50% de sus ingresos operativos solo al pago de intereses, dejando poco margen para cubrir inversiones y capital de trabajo.

Además del contexto macroeconómico, en algunos casos las dificultades también derivan de problemas de gestión o de gobernanza empresarial, que han agravado el impacto del dinero caro. Algunas empresas han logrado adaptarse reduciendo costos, revisando su estrategia financiera y reorganizando inversiones, pero muchas otras hoy tienen balances frágiles. “Hace un año que espero el recorte de la tasa Selic”, declaró a CNN Brasil Luiza Trajano, una de las empresarias más conocidas del país y presidenta de Magazine Luiza, una cadena minorista especializada en electrodomésticos, electrónica y productos para el hogar. “Si llega el recorte de los tipos, aliviará los balances de las grandes empresas y dará respiro a las pequeñas compañías en su capital de trabajo”, concluyó.

Una sección de frutas y verduras en un supermercado en Río de Janeiro, Brasil ( REUTERS/Sergio Moraes/Archivo)

El problema del alto nivel de la Selic también se refleja en los datos sobre procedimientos de insolvencia de las empresas. Según la plataforma NEOT, especializada en el tema, en 2025 se presentaron casi 2.000 solicitudes de recuperación judicial y más de 100 de recuperación extrajudicial, cifras muy elevadas y similares a las de 2024. “El aumento de los tipos de interés hace más difícil el acceso al crédito en el mercado bancario tradicional y, para las grandes empresas, ese no es el principal problema, pero sí vuelve mucho más costoso captar capital mediante bonos”, declaró el CEO de NEOT, Júlio Moretti, al diario O Estado de São Paulo.

Los expertos consideran, sin embargo, que al menos para las empresas la crisis actual tiene características diferentes a la de 2016. En aquel momento, el colapso de muchas compañías fue causado por una profunda recesión económica que afectó a todo el país, interrumpiendo inversiones y cadenas productivas. Hoy, en cambio, la crisis nace desde dentro de las empresas, después de años de tipos elevados, acceso selectivo al crédito y márgenes de beneficio comprimidos. Según Ricardo Knoepfelmacher, socio fundador y CEO de la consultora RK Partners, “la economía brasileña podría entrar en una fase difícil para el sector corporativo”.

El experto cree que en los próximos dos años muchas grandes empresas podrían verse obligadas a iniciar procesos de reestructuración de deuda, tanto judiciales como extrajudiciales, para reducir el peso del endeudamiento. Sin embargo, muchas compañías esperan una mejora de la situación si el Banco Central comienza a reducir los tipos de interés. El Comité de Política Monetaria (Copom) mantuvo la Selic en 15% en enero, aunque señaló la posibilidad de iniciar un ciclo de recortes. Inicialmente, el mercado preveía un primer recorte de 0,5 puntos porcentuales, pero nuevas tensiones internacionales, como la guerra en Irán y el aumento del precio del petróleo, han introducido incertidumbre sobre los tiempos.

Según algunas previsiones del mercado recogidas por el Banco Central en el último Boletín Focus, el tipo de interés podría bajar a alrededor del 12% a finales de 2026 y a 10,5% en 2027. Sin embargo, incluso con una reducción gradual, los tipos seguirán siendo relativamente altos durante varios años.

La economía será, por lo tanto, un capítulo fundamental de las elecciones presidenciales de octubre, dado el peso que estas empresas tienen en la sociedad y en la vida de los ciudadanos. Y si Lula en la campaña electoral de 2022 se negó a presentar un plan económico, esta vez ya ha comenzado a enviar señales al mercado financiero. Su ministro de Economía, que el próximo jueves, tras dimitir, lanzará su candidatura al gobierno del estado de San Pablo, propuso a Lula como nuevo director del Banco Central, probablemente para el área de Política Económica, al economista Guilherme Mello, actual secretario de Política Económica del Ministerio de Economía.

Mello, afiliado al Partido de los Trabajadores (PT) desde la adolescencia, pertenece al grupo de los llamados “economistas de la Unicamp”, muy cercanos a la Teoría Monetaria Moderna (MMT), que inspiró parcialmente el gobierno de Dilma Rousseff, terminado con la peor recesión económica de la historia de Brasil. Se trata de una teoría favorable a la intervención del Estado, tanto mediante gasto público como mediante mayor injerencia en las relaciones económicas. Defiende políticas fiscales expansivas financiadas mediante la creación de dinero por parte del Estado, porque para la MMT ni la deuda ni la inflación representan un problema. Sin embargo, hasta ahora nunca ha tenido éxito.

Lula da Silva, presidente de Brasil (REUTERS/Mateus Bonomi)

Precisamente este perfil académico e ideológico preocupa a parte del mercado. Sergio Vale, economista jefe de MB Associados, declaró a BBC Brasil que Mello “es un profesor de economía con un perfil heterodoxo, siempre ha tenido esa orientación, ha publicado muchos estudios contrarios a la política del Banco Central y eso tiende a generar ruido; quizá no era el nombre más adecuado”. Cuando el pasado febrero se conoció la noticia de la posible designación de Mello, el mercado financiero reaccionó negativamente. Los tipos de interés futuros a más largo plazo, aquellos que reflejan más directamente la percepción del riesgo sobre el futuro de la economía, aumentaron alrededor de 0,15 puntos porcentuales. Los tipos futuros, conviene recordarlo, representan las expectativas del mercado sobre el nivel de los tipos de interés en los próximos años. Cuando se habla de plazos más largos, se hace referencia a previsiones para períodos lejanos en el tiempo, por ejemplo, cinco o diez años.

El hecho de que hayan subido 0,15% significa que los inversores ahora exigen un rendimiento ligeramente mayor para prestar dinero a largo plazo, porque perciben más riesgo o más incertidumbre sobre el futuro de la economía.Algunos datos ya generan preocupación. La deuda externa de Brasil alcanzó un nivel récord de 397.500 millones de dólares, el más alto desde que existen estadísticas hace 56 años, reduciendo el margen de seguridad entre deuda y reservas internacionales. La deuda ha crecido 24,4% desde 2023, mientras que las reservas internacionales han aumentado mucho menos, reduciendo a menos de 10.000 millones de dólares la diferencia entre activos y pasivos externos del país. La mayor parte de la deuda pertenece al sector privado, especialmente a los bancos, que representan cerca del 40% del total, mientras que el gobierno concentra poco más del 20%. A pesar del aumento del endeudamiento, los economistas consideran que la posición externa de Brasil sigue siendo relativamente sólida en el corto plazo. Esto se debe a que las reservas aún son tres veces superiores a la deuda que vence a corto plazo y la exposición del sector público en moneda extranjera es limitada. Sin embargo, crece la preocupación por el déficit de cuenta corriente, que pasó de 27.000 millones de dólares en 2023 a 69.000 millones en 2025, impulsado por el aumento del consumo y de las importaciones de servicios. Esto reduce el margen de seguridad de las reservas y podría convertirse en una vulnerabilidad si Brasil enfrentara shocks externos o una disminución de la inversión extranjera.

Tampoco son alentadores los datos sobre las finanzas de la población. En febrero, el endeudamiento de las familias brasileñas alcanzó el 80,2%, el nivel más alto desde el inicio de la serie histórica de la Confederación Nacional del Comercio de Bienes, Servicios y Turismo, en 2010. La morosidad también volvió a aumentar, con 29,6% de las familias que tienen deudas o cuotas atrasadas. El endeudamiento ha aumentado en todas las franjas de ingresos, tanto entre los más pobres como entre los de mayores ingresos, y casi 20% de las familias utiliza más de la mitad de su ingreso para pagar deudas.

Las principales fuentes de endeudamiento son el uso de tarjetas de crédito, que tuvieron intereses rotativos de 451,5% anual en febrero, los pagos en cuotas —muy extendidos en Brasil— y los préstamos personales y financiamientos. Los expertos atribuyen esta situación a los altos tipos de interés y al elevado costo del crédito en el país.Por último, también existe preocupación, de cara a la campaña electoral, por la calidad de los datos económicos oficiales. El fiscal del Ministerio Público ante el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU), Júlio Marcelo de Oliveira, solicitó la suspensión del presidente del IBGE, el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, Márcio Pochmann, denunciando posibles irregularidades en la gestión del organismo y riesgos para la credibilidad de los datos oficiales, en particular los relativos al Producto Interno Bruto (PIB). La solicitud menciona la destitución de técnicos experimentados de áreas clave como las responsables del cálculo del PIB, sustituidos por personal menos experimentado, así como el intento de crear la Fundación IBGE+ sin una ley específica. Según el fiscal, el clima de conflicto interno y las decisiones de la dirección podrían comprometer la autonomía científica del instituto y poner en duda la fiabilidad de las estadísticas oficiales brasileñas.