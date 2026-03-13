América Latina

La Corte Suprema de Brasil revocó el permiso de la visita del asesor de Donald Trump a Jair Bolsonaro

Un juez del máximo tribunal anuló una autorización concedida dos días antes y citó un informe emitido por la Cancillería, que advirtió sobre la falta de aviso formal respecto al encuentro del ex presidente brasileño

El magistrado brasileño Alexandre de Moraes (Europa Press)

La Corte Suprema de Brasil revocó este jueves la autorización para que un asesor del presidente estadounidense Donald Trump, Darren Beattie, visitara al ex mandatario brasileño Jair Bolsonaro en prisión, apenas dos días después de haber aprobado el encuentro.

El magistrado Alexandre de Moraes, relator del caso, fundamentó su nueva decisión en un informe de la Cancillería brasileña, que sostuvo que Beattie no había informado sobre su intención de visitar al ex mandatario encarcelado.

“La visita de Darren Beattie no está incluida en el contexto diplomático que autorizó la concesión del visado y su ingreso en territorio brasileño, además de no haber sido comunicada previamente a las autoridades diplomáticas brasileñas”, señaló De Moraes en el fallo.

Inicialmente, el propio De Moraes había autorizado el martes la entrevista entre Beattie y Bolsonaro para el próximo miércoles en la prisión de Brasilia, donde el referente de la oposición cumple una condena de 27 años por intento de golpe de Estado.

Darren Beattie

La defensa de Bolsonaro solicitó adelantar la reunión uno o dos días por motivos de agenda del funcionario estadounidense, lo que llevó al juez a pedir más información al Ministerio de Exteriores de Brasil.

El canciller Mauro Vieira indicó que la visita de un funcionario extranjero a un ex presidente en año electoral podría constituir una injerencia indebida en los asuntos internos del Estado. El funcionario recordó, además, que la Corte Internacional de Justicia subrayó la importancia del principio de no intervención.

Ante esta situación, De Moraes revocó la autorización, vetó la visita y advirtió que el hecho de no informar previamente sobre la reunión podría dar lugar a la reevaluación del visado de Beattie. No obstante, medios locales señalan que el asesor de Trump podría reunirse con Flávio Bolsonaro, hijo mayor del exmandatario.

Darren Beattie, actual asesor para Política de Brasil del Departamento de Estado de Estados Unidos, estuvo cerca de lograr ingresar a la prisión acompañado de un traductor, cuya identidad debió ser informada previamente.

Durante su estadía en Brasil, Beattie tenía previsto una reunión con el senador Flávio Bolsonaro, hijo del ex presidente y principal candidato de la derecha para las elecciones de octubre, según informaron medios locales.

En el pasado, Beattie calificó al magistrado Alexandre de Moraes como “el principal arquitecto del complejo de censura y persecución contra Bolsonaro y sus seguidores” y respaldó la imposición de sanciones contra el juez.

El ex presidente de Brasil, Jair Bolsonaro (REUTERS/Diego Herculano/Archivo)

Jair Bolsonaro, inhabilitado para cargos electivos, permanece en un complejo penitenciario de Brasilia desde finales de noviembre. El Supremo lo condenó por “liderar” un complot golpista con la colaboración de exministros y altos mandos militares, luego de perder las elecciones de 2022 frente a Luiz Inácio Lula da Silva.

El año pasado, la administración de Donald Trump impuso sanciones al magistrado Alexandre de Moraes en un intento fallido de frenar el juicio contra Jair Bolsonaro.

Posteriormente, esas sanciones fueron levantadas, junto con el aumento de los aranceles sobre varias exportaciones clave de Brasil, después de que Trump y el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva iniciaran un proceso de mejora en las relaciones bilaterales.

(Con información de EFE)

