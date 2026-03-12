Opositores buscan interpelar a tres ministros de Bolivia por la crisis de los billetes del accidente aéreo

Billetes quedaron desparramados en medio de los escombros tras el siniestro del avión militar. El Alto, Bolivia, 27 de febrero de 2026. REUTERS/Claudia Morales

Legisladores de la oposición en Bolivia iniciaron el trámite para interpelar a tres ministros de Gobierno sobre la polémica en relación con los billetes que transportaba el avión militar accidentado en El Alto el pasado 27 de febrero.

A poco de cumplirse dos semanas del siniestro, la bancada de Libre —liderada por el expresidente Jorge Quiroga (2001-2002)— solicitó interpelar a los ministros de Obras Públicas, Mauricio Zamora; de Defensa, Marcelo Salinas; y de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza.

“Es fundamental para el país, para que puedan esclarecer todo el tema de billetes en el siniestro de la ciudad de El Alto”, manifestó la senadora Yomasa Yarhui en una conferencia de prensa. “Esperemos que de verdad vengan estos ministros y le hablen al país y, sobre todo, solucionen todos los temas ocurridos hasta el momento”, agregó.

Yarhui y otros legisladores pidieron al presidente del Senado, el oficialista Diego Ávila, que envíe la solicitud al vicepresidente Edmand Lara, para que convoque al pleno de la Asamblea Legislativa a una sesión de fiscalización.

Imagen referencial de archivo. Una sesión en la Asamblea Legislativa en La Paz, Bolivia. (Foto AP/Juan Karita)

La iniciativa surge luego de que un avión militar de carga —modelo Lockheed C-130 Hércules— cargado con billetes destinados al Banco Central de Bolivia sufriera un accidente en la ciudad de El Alto, cuando tras el aterrizaje perdió el control de los frenos, se salió de la pista del aeropuerto y arrolló a al menos una decena de vehículos en una avenida de la ciudad, provocando 24 fallecidos y cerca de 40 heridos.

La aeronave llevaba 17 millones de piezas de billetes de la serie B por un monto superior a los 423 millones de bolivianos (equivalente a unos 60 millones de dólares). Tras el siniestro, varios grupos de personas —entre cinco mil y 15 mil, según la estimación de diversas fuentes— se acercaron a la zona del accidente para sustraer los billetes que quedaron esparcidos en medio de los escombros y los heridos. Las autoridades estiman que el 30% del dinero fue robado y el resto fue incinerado para evitar la aglomeración de personas y continuar con el trabajo de rescate.

Gente haciendo fila en el Banco Central de Bolivia para cambiar billetes. (Photo by Aizar RALDES / AFP)

En medio de contradicciones entre altas autoridades del Estado sobre la legalidad de los billetes, el Banco Central dispuso anular la serie y numeración de las piezas que estaban en la aeronave para evitar su circulación y habilitó una aplicación digital para que los usuarios verifiquen la validez del dinero antes de realizar una transacción. Esta decisión provocó que choferes y algunos comercios de La Paz rechacen todo tipo de billetes ante la incertidumbre sobre su valor, y se generen filas en el Banco Central de personas que buscan cambiar su dinero por otros cortes o monedas.

En ese marco, además de la interpelación que plantea la bancada de Libre, surgieron otras iniciativas como un proyecto legislativo para autorizar la circulación de los billetes sustraídos al considerar que el monto es poco significativo. “Esto es una calamidad pública para millones de ciudadanos inocentes que no tienen nada que ver con el hurto y robo de una pequeña cantidad de billetes, comparada con la inmensa masa monetaria de la serie B”, manifestó el diputado Carlos Alarcón, que impulsa el proyecto de ley.

Por lo pronto, la administración de Rodrigo Paz ha rechazado la propuesta de validar los billetes sustraídos bajo el argumento de que “no se puede legalizar lo robado”. Sin embargo, el ministro de Economía afirmó que la Asamblea es “libre de hacer eso”.