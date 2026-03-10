América Latina

Crece la polémica por los billetes anulados tras el accidente de avión en Bolivia

La Asamblea Legislativa busca aprobar la circulación de las piezas a través de una ley y el Gobierno defiende su anulación: “no se puede legalizar lo robado”

Guardar
Un integrante de la Policía
Un integrante de la Policía de Bolivia (i) revisa billetes de la serie B a un ciudadano en la sede del Banco Central de Bolivia (BCB) este miércoles, en La Paz (Bolivia). EFE/ Gabriel Márquez

La Asamblea Legislativa de Bolivia analiza un proyecto de ley para validar la circulación de los billetes que fueron robados tras el accidente del avión militar, un Lockheed Hércules C-130, el viernes 27 de febrero en la ciudad de El Alto.

La aeronave llevaba más de 17 millones de nuevos billetes de 10, 20 y 50 bolivianos de la serie B que estaban destinados al Banco Central. El presidente de esa institución, David Espinoza, informó que el monto total era de 423 millones de bolivianos (equivalente a unos 60 millones de dólares). De esa cantidad, las autoridades estiman que el 30% fue sustraído por personas que se acercaron al lugar del siniestro a recoger los billetes que quedaron esparcidos en medio de los escombros. El resto fue incinerado para evitar la aglomeración de personas y continuar con el trabajo de rescate.

En medio de contradicciones entre ministros y autoridades financieras, finalmente el Gobierno determinó invalidar los billetes que fueron robados mediante la publicación de la serie y numeración de las piezas, para lo cual habilitó una aplicación digital en la que los usuarios pueden verificar si un billete es válido o pertenece al lote robado tras el accidente.

La medida generó rechazo entre algunos sectores, como comerciantes o el transporte público de La Paz, que se niega a recibir pagos en billete ante la imposibilidad de verificar su validez mientras se realiza el recorrido. Por otro lado, en los días posteriores al accidente, se registraron filas en el Banco Central de personas que buscaban cambiar billetes en monedas u otros cortes, alegando que algunos comercios se negaban a recibir el dinero.

Gente haciendo fila en el
Gente haciendo fila en el Banco Central de Bolivia para cambiar billetes (Photo by Aizar RALDES / AFP)

“Esto es una calamidad pública para millones de ciudadanos inocentes que no tienen nada que ver con el hurto y robo de una pequeña cantidad de billetes, comparada con la inmensa masa monetaria de la serie B”, manifestó el diputado Carlos Alarcón, que impulsa el proyecto de ley para autorizar el uso de las piezas sustraídas.

El diputado aclaró que declarar el curso legal de toda la serie B no implica legitimar el robo de los billetes ni libera de responsabilidad penal y civil por la comisión de estos delitos a los implicados en el hurto. La semana pasada se detuvo a 19 personas de manera preventiva mientras se investiga el robo de los billetes.

Ante esta iniciativa, el Gobierno ha manifestado que no puede “legalizar el robo” de billetes. “Si alguien roba alguna cosa y el Gobierno legaliza la venta de lo robado, estamos incumpliendo no solamente las leyes sino también un principio básico que es evitar que aquel que comete un delito tenga la vida fácil”, manifestó el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, en una conferencia de prensa este lunes.

Esos billetes no tienen curso legal ni la validez para poder circular”, remarcó el ministro. Sin embargo, dijo que “la Asamblea es libre de hacer eso (validar los billetes), pero la posición del Ministerio es absolutamente clara: no se puede legalizar lo robado”, afirmó.

El ministro de Economía de
El ministro de Economía de Bolivia, José Gabriel Espinoza, habla durante una entrevista con Reuters, en La Paz, Bolivia, el 24 de noviembre de 2025. REUTERS/Claudia Morales

En medio de este debate, el vicepresidente Edmand Lara sugirió la renuncia del presidente del Banco Central de Bolivia, David Espinoza, por la manera en la que se abordó el hurto del dinero. “Si no tiene la capacidad, renuncie y que designen a una persona con capacidad para darle solución a este problema a la brevedad posible”, manifestó el vicepresidente en una rueda de prensa este lunes, cuando se cumplieron diez días del accidente.

El avión Lockheed C-130 Hércules llevaba un lote de billetes nuevos de la serie B que fueron contratados por el Estado boliviano en 2025. Según información preliminar, el accidente se produjo durante el aterrizaje en el aeropuerto de El Alto, que sirve a La Paz, debido a factores meteorológicos adversos y la condición de la pista en ese momento.

Según se ve en videos de cámaras de seguridad, la aeronave se salió de la pista, rompió la valla del aeropuerto y arrolló a al menos una decena de vehículos en una avenida. El accidente provocó la muerte de 22 personas y al menos 40 resultaron heridas, según el informe del Ministerio de Salud.

Temas Relacionados

BoliviabilletesaccidenteCarlos AlarcónJosé Gabriel EspinozaDavid EspinozaBanco Central de Bolivia

Últimas Noticias

Declaran alerta meteorológica en Bolivia ante el posible desborde de ríos de cinco regiones

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología emitió una alerta naranja por crecida de ríos y posibles desbordes en cinco de nueve departamentos del país. Está vigente hasta el viernes 13 de marzo.

Declaran alerta meteorológica en Bolivia

Bolivia presenta en la ONU su política antidrogas basada en cinco ejes

El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, manifestó el compromiso de su país con el sistema internacional contra el narcotráfico y el crimen organizado. Lo hizo en el marco de una convención de la ONU en Viena, Austria

Bolivia presenta en la ONU

Panamá pone en marcha plan para rescatar a sus grandes cazadores del bosque

El primer censo nacional del jaguar utilizó 794 cámaras trampa distribuidas en 355 estaciones de monitoreo en áreas protegidas del país

Panamá pone en marcha plan

El Estado nicaragüense financia represión y persecución con fondos públicos, según informe de la ONU

Un estudio de un grupo de especialistas en derechos humanos expone el uso de recursos estatales para mantener estrategias de control, hostigamiento y violencia en el país y en el extranjero contra críticos y disidentes

El Estado nicaragüense financia represión

El presidente Abinader asiste a la transmisión de mando presidencial en Chile, reforzando lazos diplomáticos

La comitiva dominicana participó en los principales actos institucionales para la toma de posesión del nuevo mandatario chileno, fortaleciendo la relación bilateral y la integración de República Dominicana en el contexto regional

El presidente Abinader asiste a
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Se inundó el deprimido de

Se inundó el deprimido de la 94, en Bogotá por las fuertes lluvias y esta es la explicación de la Alcaldía: “Es como llenar 21 piscinas olímpicas en dos horas”

Metro CDMX y Metrobús hoy 10 de marzo

Derrumbe en San Antonio Abad: bomberos recuperan segundo cuerpo y sigue búsqueda del último trabajador

Albares responde a Von der Leyen: “Europa tiene que defender el orden internacional porque la alternativa es el desorden”

“Era improbable que se entregara”: Defensa justifica abatimiento de ‘El Mencho’, narra cómo fue persecución y captura del líder del CJNG

INFOBAE AMÉRICA
Declaran alerta meteorológica en Bolivia

Declaran alerta meteorológica en Bolivia ante el posible desborde de ríos de cinco regiones

Bolivia presenta en la ONU su política antidrogas basada en cinco ejes

Descubren un antiguo pariente de los cocodrilos que caminaba en cuatro patas al nacer y en dos en la adultez

Panamá pone en marcha plan para rescatar a sus grandes cazadores del bosque

Una nueva IA podría transformar la forma de estudiar el tiempo y el clima

ENTRETENIMIENTO

Premios Oscar 2026: cuándo y

Premios Oscar 2026: cuándo y dónde ver la gala más importante del cine

La directora del documental "Britney vs. Spears" pidió compasión para Britney Spears tras su detención

Así fue la reacción de Rihanna al tiroteo en su casa de Beverly Hills

El protagonista de ‘Perdidos’ explica por qué se alejó de la actuación: “Me perdí parte de mi infancia y eso me afectó”

The White Lotus traslada su exclusivo drama al glamour de la Riviera francesa y suma más estrellas europeas