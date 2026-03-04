Filas en el Banco Central de Bolivia para cambiar billetes serie B: el robo masivo en la tragedia aérea y las dudas por su validez

Photo by Aizar RALDES / AFP

Una nueva disposición bancaria genera confusión e incertidumbre en Bolivia. El robo de dinero tras el accidente de un avión militar el viernes en El Alto llevó al Banco Central (BCB) a anular la serie de los billetes sustraídos —de los cortes de 10, 20 y 50 bolivianos— y a habilitar una aplicación digital para verificar la validez de los mismos.

Sin embargo, algunos comercios y conductores del transporte público en La Paz rechazan todos los billetes de esos cortes por temor a que pertenezcan al lote que fue anulado. La Asociación del Transporte Libre de La Paz instruyó a los choferes a no recibir dinero en billetes, debido a que no tienen tiempo para verificar su legalidad.

“Imagínense estar esperando a revisar el código; van a ocasionar trancadera, tal vez algún hecho de tránsito y obviamente puede causar daño”, justificó Limbert Tancara, dirigente del sector.

Este hecho ha provocado que se registren en el BCB largas filas de personas que buscan cambiar billetes válidos por monedas u otros cortes, con el argumento de que no pueden hacer transacciones por la creciente reticencia a recibir billetes.

La medida sobre la anulación de las piezas se determinó tras una serie de contradicciones en los altos mandos del Gobierno. Inicialmente, el ministro de Defensa, Marcelo Salinas, dijo que los billetes que transportaba el avión accidentado no eran válidos porque no tenían serie.

Sin embargo, minutos después, el presidente del Banco Central, David Espinoza, informó que pertenecían a la serie B, la cual está en circulación desde el año pasado, y que, para evitar su uso, se anularían todos los cortes de esa serie.

Más tarde, se aclaró que la anulación era temporal, por 48 horas, y que después de ese plazo todos los billetes de 10, 20 y 50 bolivianos volverían a tener validez, excepto los que estaban en el avión. A partir de entonces, se publicó el número de serie del lote anulado y se habilitó una plataforma en la que los usuarios pueden verificar si una pieza tiene vigencia legal o no.

“Con la versión de que al principio decían que no vale porque no tiene serie, y al final sí valía (…) ahora cada que queremos comprar o algo, observan la serie; es todo un problema”, se quejó una de las personas que hacía fila en el BCB el martes, durante una transmisión del portal Visión360.

Para el analista económico Jaime Dunn, el daño “ya está hecho” y la serie B, por más explicaciones que se den, va a ser cuestionada por mucho tiempo. “Las interrogantes se han dado por la forma y el contenido de la comunicación oficial de las instituciones del Estado. Eso ha generado incertidumbre y muchísima especulación”, explicó en un análisis televisivo en DTV.

El accidente del avión que transportaba dinero se produjo a las 18:15 del viernes. La aeronave modelo Hércules C-130, que llegaba de Santa Cruz con 18 toneladas de billetes nuevos destinados al BCB, se salió de la pista de aterrizaje y se estrelló contra una decena de vehículos en una avenida del Barrio Illimani. El siniestro provocó la muerte de 24 personas y dejó alrededor de 40 heridos.

Después del siniestro, entre 5.000 y 15.000 personas, dependiendo de la fuente, se acercaron al lugar para sustraer el dinero que quedó esparcido entre los heridos y los restos del avión. El caos desatado llevó a bomberos y policías a dispersar a estas personas mediante descargas de agua y agentes químicos para evitar que entorpecieran las labores de rescate. En paralelo, las autoridades dispusieron la incineración de los billetes que quedaron en el lugar.

El presidente del BCB, David Espinoza, informó que el avión contenía un total de 17.100.000 piezas por un monto total de 50 millones de bolivianos, equivalentes a 7,1 millones de dólares.

Según la estimación oficial, alrededor del 30% del dinero habría sido sustraído por personas que se encontraban en el lugar. “Esos billetes son los que están invalidados legalmente; no pueden circular”, remarcó Espinoza.

La Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban) activó controles para evitar las transacciones con ese dinero. A través de un comunicado, informaron que las piezas robadas, al ser identificadas, serán destruidas.

El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, señaló que los cortes llegaron inicialmente a Santa Cruz de la Sierra, procedentes de Malta, en el marco de una operación de reposición de divisas que se realizó a inicios del año 2025 y que comprendía la entrega de 14 lotes de dinero, de los cuales nueve se realizaron el año pasado, lo que explica que ya existan billetes de la serie B vigentes y en circulación legal.