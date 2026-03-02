América Latina

Accidente aéreo en Bolivia: levantan los restos del avión y Rodrigo Paz decreta tres días de duelo nacional

El avión militar Hércules C-130 se salió de la pista del aeropuerto de El Alto y arrolló vehículos. El hecho dejó 22 fallecidos según el último reporte

Los restos del avión accidentado
Los restos del avión accidentado fueron retirados con maquinaria pesada. El Alto, Bolivia. REUTERS/Claudia Morales

En un operativo que duró hasta la madrugada del domingo, militares bolivianos retiraron los escombros del avión modelo Hércules C-130 de las Fuerzas Armadas de Bolivia (FAB) que se estrelló la tarde del viernes en una avenida de El Alto, a pocos kilómetros del aeropuerto internacional que sirve a La Paz. Al mediodía, el cordón de seguridad fue levantado y la zona quedó habilitada.

El accidente ocurrió alrededor de las seis de la tarde por causas aún desconocidas y la información oficial fue contradictoria inicialmente. El director de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), José Antonio Fanola, informó que el avión se salió de la pista luego del aterrizaje.

Videos de cámaras de seguridad muestran el momento en el que el avión rompió una de las vallas del aeropuerto y arrolló al menos una decena de vehículos, lo que provocó la muerte de 22 personas y cerca de 40 resultaron heridas, según el informe del Ministerio de Salud.

Vista de un dron de
Vista de un dron de cómo quedó el avión tras el accidente. REUTERS/Claudia Morales

La aeronave transportaba 17 millones de billetes recién impresos destinados al Banco Central de Bolivia (BCB), por un valor de 50 millones de bolivianos (más de 7 millones de dólares), explicó el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, en entrevista con un canal local. Imágenes difundidas por redes sociales muestran que inmediatamente después del siniestro, varias personas se acercaron al lugar para recoger el dinero que estaba esparcido por el suelo, entorpeciendo las labores de rescate.

El caos desatado llevó a bomberos y policías a dispersar la zona con descargas de agua y gases lacrimógenos. Posteriormente, las autoridades ordenaron la quema de los billetes que quedaron en el lugar y la anulación de los cortes para evitar la circulación de los que fueron robados.

El Gobierno informó que hay 51 personas detenidas y serán puestas ante un juez en las siguientes horas por los delitos de asociación delictuosa, destrucción y deterioro de bienes del Estado, entre otros.

Una mujer junto al ataúd
Una mujer junto al ataúd de uno de sus familiares, fallecido en el accidente del avión militar en El Alto, Bolivia. 1 de marzo de 2026. REUTERS/Claudia Morales

Luego del repliegue policial al mediodía de este domingo y del levantamiento del cordón de seguridad, grupos de personas regresaron al sector para escarbar entre la tierra en busca de recuperar restos o dinero que hubiera quedado, reportan los medios locales.

Mientras las familias velan a las víctimas y todavía quedan heridos que permanecen internados en al menos siete centros de salud, el gobierno dispuso tres días de duelo y afirmó que se realizarán las investigaciones correspondientes.

“He dispuesto tres días de duelo nacional en todo el territorio de la Patria. Durante este período, nuestras banderas permanecerán a media asta como señal de luto y solidaridad con quienes hoy sufren esta pérdida. También se ha instruido a las autoridades competentes a brindar toda la atención necesaria a las familias afectadas y realizar una investigación transparente que permita esclarecer lo ocurrido. Nuestro deber es acompañar, asistir y responder con claridad”, escribió el presidente Rodrigo Paz en sus redes sociales.

Por su parte, el vicepresidente Edmand Lara acudió a uno de los velatorios en El Alto, donde manifestó que el Gobierno debería indemnizar a las víctimas. “Eso es lo justo; vamos a pelear para que eso sea así”, afirmó.

