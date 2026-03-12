Elecciones en Brasil: Lula y Flávio Bolsonaro se encuentran en empate técnico en las encuestas de intención de voto

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, asiste a un evento en Brasilia, Brasil, el 11 de febrero de 2026. REUTERS/Mateus Bonomi

El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y el senador Flávio Bolsonaro figuran por primera vez empatados en intención de voto para una eventual segunda vuelta de las elecciones presidenciales de octubre, según un sondeo divulgado este miércoles por Quaest y Genial Investimentos. Cada uno recibió el 41% de los apoyos, lo que marca el primer empate en encuestas de los principales institutos sobre el escenario de balotaje.

La diferencia entre ambos candidatos se ha ido reduciendo de manera constante en los últimos meses. En diciembre, Lula aventajaba a Bolsonaro por 10 puntos; la brecha se acortó a siete en enero, cinco en febrero y finalmente desapareció en marzo. Esta tendencia ha sido confirmada por otros sondeos recientes, como el de Datafolha, que mostró un margen técnico de tres puntos entre ambos líderes.

El ascenso de Flávio Bolsonaro en las encuestas se produjo tras ser anunciado como candidato presidencial por la ultraderecha, respaldado por su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, quien actualmente cumple una condena de 27 años de prisión por golpismo. El Partido Liberal (PL), una de las fuerzas más grandes del Congreso, ya oficializó su apoyo al senador, y otras agrupaciones de centroderecha comienzan a sumarse a su candidatura.

El empate técnico en intención de voto entre Lula y Flávio Bolsonaro refleja un escenario electoral polarizado e incierto en Brasil de cara a los comicios de octubre. En la última encuesta de Quaest, ambos alcanzaron el 41% de apoyo para la segunda vuelta, mientras que en la disputa por el voto independiente, Bolsonaro lidera por primera vez con un 32% frente a un 27% de Lula. Este segmento representa alrededor de un tercio del electorado y podría ser decisivo, dado que el respaldo de los votantes fieles de cada candidato ronda el 95% para Lula y el 96% para Bolsonaro.

El estudio, realizado a 2.004 personas mayores de 16 años entre el 6 y el 9 de marzo, tiene un margen de error de dos puntos porcentuales. También se simuló la primera vuelta con siete escenarios distintos y, aunque Lula sigue liderando en todos ellos, en dos aparece técnicamente empatado con Flávio Bolsonaro. En estas simulaciones, la intención de voto en Lula creció del 36% en febrero al 39% en marzo, mientras que la de Bolsonaro subió del 30% al 35%.

La brecha entre Lula y Flávio Bolsonaro se redujo de 10 puntos en diciembre a un empate total en marzo, según los principales sondeos brasileños. (REUTERS/Jorge Silva)

La candidatura de Flávio ha sorprendido a los observadores, ya que hace tres meses no era considerado un contendiente viable. El respaldo de su padre, junto al aval del PL, ha consolidado rápidamente su posición como principal figura opositora. Los mercados financieros y analistas económicos observan con atención la composición de una eventual fórmula presidencial bolsonarista, especulando sobre las posibles designaciones para vicepresidente y ministro de Hacienda.

Flávio Bolsonaro se consolida como líder de la oposición y supera por primera vez a Lula en el voto independiente, clave para el resultado electoral. (REUTERS/Mateus Bonomi/Archivo)

El contexto político se ha visto influido por una serie de controversias que afectan al actual gobierno. Entre ellas, el caso Banco Master, cuestionamientos por la presencia de Lula en un homenaje de Carnaval en Río de Janeiro y denuncias sobre un hijo del presidente en un caso de fraude previsional. Estas situaciones han incrementado la presión sobre el Ejecutivo. Según la encuesta, el 51% de la población desaprueba la gestión de Lula frente a un 44% que la aprueba, y el 47% percibe que predominan las noticias negativas sobre su administración.

El 48 % de los brasileños opina que la economía ha empeorado, pese a la inflación moderada y bajo desempleo durante la administración actual. (REUTERS/Jorge Silva)

En el plano económico, aunque la inflación se modera y el desempleo se mantiene en niveles bajos, la percepción pública sigue siendo negativa: el 48% de los encuestados considera que la economía ha empeorado en los últimos 12 meses, cinco puntos más que en el sondeo anterior. Una política emblemática del gobierno, la exención del impuesto a la renta para quienes ganan hasta 5.000 reales (USD 970) mensuales, no ha logrado mejorar la valoración del mandatario. Entre quienes perciben hasta dos salarios mínimos, el 74% declaró no haberse beneficiado de la medida y solo el 17% afirmó que los ingresos de su familia aumentaron considerablemente.

Tanto Lula como Flávio Bolsonaro presentan índices de rechazo elevados y similares, con un 56% para el presidente y un 55% para el senador. Otros posibles candidatos de la derecha, como los gobernadores Ratinho Junior y Romeu Zema, se ubican por detrás de Flávio en eventuales segundas vueltas con Lula, con 33% y 34% de apoyo respectivamente. La contienda se perfila así como una de las más reñidas y polarizadas de la historia reciente del país.

(Con información de AFP, Bloomberg y EFE)