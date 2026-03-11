El Supremo de Brasil autorizó que un asesor de Donald Trump visite a Jair Bolsonaro en prisión

Donald Trump junto a Jair Bolsonaro en una cena en Mar-a-Lago, Palm Beach, Florida, el 7 de marzo de 2020 (Alan Santos/Oficina de Prensa Presidencial de Brasil vía AP/Archivo)

La Corte Suprema de Brasil autorizó la visita de un asesor del presidente estadounidense, Donald Trump, al ex mandatario Jair Bolsonaro, actualmente preso. El encuentro se realizará el 18 de marzo, según informó el tribunal.

El magistrado Alexandre de Moraes, encargado de la reclusión del líder ultraderechista, permitió que el activista conservador Darren Beattie visite a Bolsonaro entre las ocho y las diez de la mañana del miércoles próximo. Bolsonaro cumple una condena de 27 años por golpismo.

Beattie, actual asesor senior para Política de Brasil del Departamento de Estado de EEUU, podrá ingresar acompañado de un traductor, cuya identidad deberá ser informada previamente, conforme al fallo consultado por la agencia de noticias EFE.

La decisión responde parcialmente al pedido de los abogados del ex jefe de Estado (2019-2022), quienes habían solicitado una visita para el 16 o el 17 de marzo en el complejo penitenciario de Brasilia. De Moraes argumentó que “no existe previsión legal ni excepcionalidad para realizar un cambio específico del día de visita” y sostuvo que “los visitantes deben adaptarse al régimen legal del establecimiento penitenciario y no al revés”.

Darren Beattie, asesor senior para Política de Brasil del Departamento de Estado de EEUU (Archivo)

Durante su estadía en Brasil, se prevé que el asesor de Trump también se reúna con el senador Flávio Bolsonaro, hijo del ex presidente y principal candidato de la derecha para las elecciones de octubre, según medios locales.

En el pasado, Beattie calificó a De Moraes como “el principal arquitecto del complejo de censura y persecución contra Bolsonaro y sus seguidores” y apoyó la imposición de sanciones contra el magistrado.

El Gobierno de Trump incluyó el año pasado a De Moraes en una lista de violadores de derechos humanos y procedió al congelamiento de sus bienes y activos en Estados Unidos. Esta medida formó parte de una campaña para frenar el proceso judicial contra Bolsonaro. Meses más tarde, las sanciones fueron levantadas en el marco de negociaciones con el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva para reducir tensiones bilaterales.

Aunque Lula sigue siendo considerado favorito para los comicios, Flávio Bolsonaro ha acortado distancia en las encuestas y en algunas aparece empatado técnicamente con el líder del Partido de los Trabajadores (PT).