Bolsonaro pidió al Supremo de Brasil autorización para recibir en prisión a un asesor de Donald Trump

FOTO DE ARCHIVO-El ex presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, observa desde su casa cómo el gobernador de Sao Paulo, Tarcisio de Freitas (no en la foto), se marcha tras una visita a Brasilia, Brasil. 29 de septiembre de 2025 REUTERS/Diego Herculano

El ex presidente brasileño Jair Bolsonaro solicitó este martes al Supremo Tribunal Federal (STF) autorización para recibir en prisión la visita de Darren Beattie, consejero sénior de política para Brasil en el gobierno de Donald Trump, según confirmaron fuentes del tribunal. La petición quedó en manos del magistrado Alexandre de Moraes, instructor del caso por golpismo contra el exmandatario, quien deberá decidir si aprueba el encuentro.

Bolsonaro cumple condena de 27 años y tres meses en régimen cerrado en el 19° Batallón de la Policía Militar del Distrito Federal, conocido como la Papudinha, en Brasilia. Fue condenado en septiembre de 2025 por la Primera Sala del STF, por cuatro votos contra uno, al ser declarado culpable de liderar una organización criminal armada con el objetivo de impedir que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva asumiera el poder tras ganar las elecciones de 2022. El fallo quedó firme en noviembre, cuando se agotaron las vías de recurso.

La defensa del ex presidente propuso dos fechas para el encuentro: el lunes 16 de marzo, en horario de mañana, o el martes 17, días en que Beattie estará en visita oficial al país. Solicitó también la presencia de un intérprete, dado que Bolsonaro no habla inglés. Ambas fechas quedan fuera del calendario ordinario de visitas de la unidad penitenciaria, que se realizan los miércoles y los sábados, por lo que la defensa pidió una flexibilización del régimen.

Darren Beattie, consejero sénior de política para Brasil del gobierno de Trump

Beattie fue confirmado como consejero sénior de política para Brasil en el Departamento de Estado estadounidense a finales de febrero. Es la primera vez que viajará al país en ese cargo. Su agenda incluye una reunión con el senador Flávio Bolsonaro, hijo mayor del ex presidente y principal precandidato de la derecha a las elecciones presidenciales de octubre, así como encuentros con representantes del Tribunal Superior Electoral (TSE) y un foro sobre minerales críticos en São Paulo. Según fuentes vinculadas al ex diputado Eduardo Bolsonaro, el consejero pretende también examinar el funcionamiento del sistema electoral brasileño y las decisiones judiciales relacionadas con bloqueos de perfiles en redes sociales.

Beattie es un crítico declarado del juez De Moraes, a quien describió como el principal responsable del aparato de persecución judicial contra el ex mandatario y sus simpatizantes. Fue precisamente esa postura la que lo convirtió en figura central de la campaña del círculo bolsonarista en Washington para presionar al gobierno de Trump a tomar medidas contra el juez. En julio de 2025, la administración republicana sancionó a De Moraes bajo la Ley Magnitsky, congelando los bienes y activos que pudiera tener en Estados Unidos. En septiembre, la lista se extendió a su esposa, la abogada Viviane Barci, y al Instituto Lex, vinculado a la familia. Sin embargo, en diciembre, tras meses de negociaciones diplomáticas entre Brasilia y Washington que incluyeron una reunión entre Lula y Trump, las sanciones fueron levantadas.

FOTO DE ARCHIVO: El senador brasileño Flavio Bolsonaro hace un gesto mientras participa en un mitin de campaña, como precandidato de la derecha, antes de las elecciones presidenciales, en Sao Paulo, Brasil, el 1 de marzo de 2026 REUTERS/Jorge Silva/Foto de archivo

La visita de Beattie se produce en un momento de recomposición, aún frágil, de las relaciones entre ambos países, y llega acompañada de una agenda que mezcla intereses económicos con presión política. El gobierno estadounidense negocia con Brasil acuerdos de suministro preferencial de tierras raras, sector en el que el país sudamericano posee la segunda mayor reserva mundial. Brasilia ha resistido hasta ahora los acuerdos de exclusividad y exige contrapartidas en inversión para el procesamiento local de los minerales.

En el plano electoral, la visita del enviado de Trump refuerza la proyección de Flávio Bolsonaro como candidato de referencia para la derecha. Aunque Lula sigue siendo el favorito en los sondeos para los comicios de octubre, el senador ha recortado distancias en las encuestas y en algunas aparece empatado técnicamente con el presidente. La posible imagen de un asesor de la Casa Blanca reunido en prisión con el padre preso no es un detalle menor en la narrativa que el bolsonarismo construye de cara a la campaña.