10 años del crimen de David Fremd, asesinado al grito de “Alá es grande”: su hijo contó que le tiene “miedo a la vida”

David Fremd, comerciante uruguayo asesinado por ser judío

El comerciante uruguayo David Fremd fue atacado por la espalda con un cuchillo por Carlos Omar Peralta, que lo había esperado en una esquina céntrica de Paysandú (en el litoral del país) para matarlo por ser judío. Tenía una “misión” que le había encargado su dios. “¡Alá es grande!”, gritó este hombre que tenía el alias Abdullah Omar al concretar el asesinato.

Este 8 de marzo se cumplieron exactamente 10 años del asesinato y, por primera vez, sus hijos hablaron del episodio que los marcó para siempre. Lo hicieron en una entrevista con el diario local El País, publicada este domingo.

Gabriel Fremd estaba junto a su padre en el momento del acto terrorista y fue un sobreviviente. Tiene grabada la imagen de él tirado en el piso de espaldas, moviendo sus piernas y brazos. Luego, recuerda haber corrido al hombre y haberse pegado la cabeza contra el piso. En el hospital se enteró que tenía un corte en el muslo izquierdo, que el atacante le había infringido antes de que el cuchillo saliera despedido.

Contó que su padre subió al auto para ir hasta al sanatorio y que él le decía: “Dale, viejo, no te quedes”, pero antes de llegar a la mutualista ya se había desmayado. Cuando llegaron al hospital, David Fremd fue trasladado a una sala de reanimación. Luego, pasó a ser operado de urgencia.

El asesinato de su padre le generó un estrés postraumático y padece ansiedad, aunque con el paso del tiempo se siente mejor. Además, ha desarrollado una hipervigilancia que lo lleva a estar de guardia todo el tiempo, describe el artículo del diario uruguayo.

“Quedé con miedo a la vida. A que ahora se caiga la bici; y a que a mí me despierte un ruido”, comentó.

Advierten por un aumento del antisemitismo en Uruguay (EFE/ Gianni Schiaffarino)

El miedo también está generado por las amenazas de muerte que sufrió Mario Fremd, su tío, y por la posterior liberación del asesino de su padre, en octubre de 2024. Es que ocho años después del crimen, la Justicia uruguaya liberó al homicida tras informes del hospital psiquiátrico Vilerdebó y otros peritajes que aseguran que Peralta está “compensado”. La decisión generó preocupación en la colectividad judía uruguaya.

En 2019, a Peralta se le habían impuesto una serie de “medidas de seguridad curativas” luego de ser declarado como autor inimputable de un delito de homicidio muy especialmente agravado, un delito de comisión de actos de odio, desprecio o violencia y un delito de lesiones personales. La jueza Ana Ruibal tomó la decisión basada en un informe del Instituto Técnico Forense del 31 de julio, que concluía que el asesino mostraba una “buena respuesta” al tratamiento que se le había indicado y señalaba que se encontraba “compensado” desde hacía un tiempo.

El presidente Yamandú Orsi junto a Rafael Fremd, el hijo del comerciante judío asesinado en 2016 (Presidencia Uruguay)

“Me parece una locura que esté libre. No sé cómo ponerlo en palabras”, expresó Gabriel, el hijo que asumió el rol de su padre en la tienda.

Guillermo, el otro hijo, estaba en Israel cuando su madre lo llamó para contarle la noticia. Viajaron con una mochila hasta Buenos Aires y desde ahí fueron en auto a Paysandú. En su entrevista con El País expresó su preocupación por el aumento del antisemitismo. “Lo he vivido con mucha indignación y con mucha rabia con respecto a la hipocresía que veo en la sociedad sobre este tema. El asesinato de mi viejo es el punto máximo de un proceso que sucede todos los días en Uruguay que se llama antisemitismo, que se manifiesta de mil variables diferentes, pero que en definitiva sigue siendo el mismo fenómeno”, expresó.

“El antisemitismo en Uruguay está aceptado socialmente. Uno ve que cuando hay discriminación hacia otros colectivos existen expresiones de repudio y escándalos mayúsculos, pero con el antisemitismo el silencio aturde”, agregó. “El asesinato de mi viejo sigue pasando todos los días”, expresó.