La justicia uruguaya liberó al asesino de David Fremd, el comerciante asesinado al grito de “Alá es grande”

David Fremd, el comerciante uruguayo asesinado en 2016.

Carlos Omar Peralta esperó al comerciante uruguayo David Fremd en una esquina céntrica del departamento de Paysandú (en el litoral del país). Cuando cruzó de calle, el hombre –que tenía el alias Abdullah Omar– lo atacó por la espalda con un cuchillo con la intención de matarlo por su condición de judío y para cumplir con una “misión” que le había encargado Alá.

“¡Alá es grande!”, gritó al concretar el asesinato.

Ocho años después del crimen, la Justicia uruguaya liberó al homicida tras informes del hospital psiquiátrico Vilerdebó y otros peritajes que aseguran que Peralta está “compensado”, según informó el semanario local Búsqueda. La decisión genera preocupación en la colectividad judía uruguaya.

En 2019, a Peralta se le habían impuesto una serie de “medidas de seguridad curativas” luego de ser declarado como autor inimputable de un delito de homicidio muy especialmente agravado, un delito de comisión de actos de odio, desprecio o violencia y un delito de lesiones personales.

Abdullah Omar utilizó un cuchillo para apuñalar (El Telégrafo)

La jueza Ana Ruibal tomó la decisión basada en un informe del Instituto Técnico Forense del 31 de julio, que concluía que el asesino mostraba una “buena respuesta” al tratamiento que se le había indicado y señalaba que se encontraba “compensado” desde hacía un tiempo.

“No tiene indicación de permanecer ingresado en el hospital psiquiátrico. Debe continuar con el tratamiento instruido (controles, farmacológico y rehabilitación) como hasta el momento actual, que puede ser realizado en forma ambulatoria”, escribió la perito psiquiatra Alicia Barrachina, según el documento consignado por el medio uruguayo.

En el informe se cita que el homicida del comerciante judío está “arrepentido del hecho” y que tiene la voluntad de salir de la internación para reinsertarse en la sociedad.

Peralta era un maestro de Paysandú que al momento del crimen tenía 35 años. Años antes se había convertido al Islam y había adoptado el nombre de Abdullah Omar.

“Ese día me desperté, oré a Alá y él me encomendó una misión. Me dio un nombre y me pidió que le disparara en la cabeza… pero tenía miedo. Después me acuerdo que estaba corriendo por la calle y dos hombres me agarraron”, contó Peralta tres meses y medio después del crimen a un médico psiquiatra, según recuerda Búsqueda. El profesional le preguntó si conocía a la víctima y él lo negó. “Pertenecía a la colectividad (judía), fue algo simbólico, un mensaje. El mensaje era que no sigan oprimiendo más”, señaló.

La salida de Peralta del hospital psiquiátrico se concretó el 7 de noviembre.

La decisión judicial generó “mucha preocupación” en la colectividad judía, según declaró al noticiero Telemundo de Canal 12 el presidente del Comité Central Israelita del Uruguay (CCIU), Roby Schindler. “La noticia la tomamos con mucho dolor y preocupación. Sin ánimo de generar alarma, pero realmente no entendemos”, aseguró.

Schindler detalló que el comité ha hablado con sus abogados, pero aseguró que la decisión judicial sigue siendo “difícil de entender”. “Nos llama mucho la atención porque no fue un delito común, fue un asesinato con premeditación. Recibió un mensaje de Ala de matar a un judío para que le llegue el mensaje al colectivo judío de Uruguay”, expresó.

El presidente del CCIU señaló su dolor por esta decisión de la Justicia porque se trata de liberar a “una persona que mató con premeditación”.

“Estamos preocupados y dolidos. La familia está con miedo. Y si mañana recibe otro llamado de Alá, ¿quién me asegura que va a tomar las pastillas diariamente? ¿Quién me asegura que se va a presentar en la comisaría? Es un tema que le debe importar a la sociedad toda”, dijo Schindler, quien señaló que no considera que la comunidad judía en Uruguay esté “en peligro”.