Vaguada activa y lluvias intensas en República Dominicana: ocho provincias en alerta y riesgos en zonas urbanas

Fotografía de archivo de un grupo de personas al cruzar con dificultad una carretera inundada, producto de las intensas lluvias, en San José de Ocoa en 2023 (República Dominicana). EFE/Orlando Barría

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) ha emitido una alerta ante el avance de una vaguada activa que amenaza con fuertes lluvias en amplias zonas de República Dominicana, informaron medios locales.

Las autoridades han advertido sobre el riesgo de inundaciones urbanas y crecidas repentinas de ríos y cañadas, especialmente en ocho provincias que permanecen bajo vigilancia meteorológica.

Desde la madrugada del sábado, aguaceros intermitentes y tormentas eléctricas se han registrado en provincias del norte, como Samaná, María Trinidad Sánchez, Espaillat, Puerto Plata y Hato Mayor. El fenómeno ha provocado nublados significativos y mantiene en alerta a la población local.

Zonas bajo vigilancia y recomendaciones para la población

El Indomet incluyó en su advertencia a Santo Domingo, San Cristóbal, Duarte, Monseñor Nouel, Hermanas Mirabal, Samaná, Espaillat y María Trinidad Sánchez. Las autoridades exhortaron a los habitantes de estas regiones a evitar cruzar ríos crecidos o cañadas, y a prestar atención a los boletines oficiales, ya que las condiciones pueden variar de manera abrupta.

A lo largo del fin de semana y el inicio de la próxima semana, la vaguada continuará generando precipitaciones en todo el país. El organismo meteorológico subrayó la importancia de que la población, especialmente quienes viven en zonas vulnerables, tome precauciones ante la posibilidad de acumulaciones rápidas de agua y episodios de aguaceros intensos.

El pronóstico indica que las precipitaciones se desplazarán hacia otras regiones durante la mañana, con un aumento de nubosidad en la tarde debido a la interacción entre la vaguada y las altas temperaturas. Se prevén lluvias fuertes y tormentas eléctricas en el este, nordeste y centro del país, incluyendo provincias como San Pedro de Macorís, Monte Plata, Sánchez Ramírez, La Vega, San José de Ocoa, Santiago y el Gran Santo Domingo.

Durante la noche, se esperan nuevos aguaceros en la costa sur, especialmente en Peravia, Azua, Barahona y Pedernales. En el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo, los expertos anticipan nubes densas, lluvias y ráfagas de viento que podrían prolongarse hasta la noche.

Dos personas caminan por una calle anegada a causa de las lluvias que dejó la tormenta tropical Melissa en Santo Domingo, República Dominicana, el 24 de octubre de 2025. (AP Foto/Ricardo Hernández)

De acuerdo con el Indomet, “las condiciones atmosféricas podrían provocar inundaciones urbanas y crecidas repentinas de ríos y cañadas”, por lo que recomiendan mantenerse atentos a los canales oficiales de información.

La alerta fue emitida porque una vaguada activa sobre el territorio dominicano genera condiciones propicias para lluvias intensas, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. Esto eleva el riesgo de inundaciones urbanas y crecidas de ríos, afectando tanto a zonas urbanas como rurales en distintas provincias, lo que llevó a las autoridades a reforzar la vigilancia y emitir advertencias a la población.

Condiciones marítimas adversas y temperaturas previstas

El Indomet también alertó sobre el peligro de navegar en la costa atlántica y caribeña. Los vientos intensos y el oleaje anormal motivaron la recomendación de que las embarcaciones pequeñas, frágiles o medianas permanezcan en puerto hasta que mejoren las condiciones marítimas.

Respecto a las temperaturas, se esperan mínimas entre 20 y 22 ℃ y máximas de 29 a 31 ℃. Este patrón de clima cálido, sumado a la humedad, favorecerá la persistencia de la inestabilidad atmosférica durante los próximos días.

El pronóstico extendido señala que la vaguada continuará influyendo en el clima nacional hasta el lunes, con nuevos episodios de lluvias, tormentas eléctricas y ráfagas de viento previstos en la Cordillera Central, la región fronteriza, el norte, el noreste y el sureste, incluyendo el Gran Santo Domingo.

Las autoridades insisten en la necesidad de mantenerse informados, ya que el sistema atmosférico podría seguir generando precipitaciones importantes en buena parte del país.

Recomendaciones y advertencias oficiales

El Centro Nacional de Pronóstico del Indomet modificó los niveles de alerta para varias provincias y pidió especial atención a quienes residen en zonas propensas a inundaciones. Se remarcó la importancia de no cruzar ríos o cañadas crecidos y de seguir las indicaciones oficiales ante la posibilidad de cambios repentinos de las condiciones meteorológicas.

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) ha emitido una alerta ante el avance de una vaguada activa que amenaza con fuertes lluvias en amplias zonas de República Dominicana, informaron medios locales. Europa Press/Contacto/Jon G. Fuller

La vigilancia se mantendrá en las áreas identificadas como vulnerables y se reiteran las recomendaciones para quienes operan embarcaciones en el litoral. El Indomet continuará emitiendo boletines periódicos mientras persista la amenaza de lluvias intensas y condiciones marítimas peligrosas en República Dominicana.