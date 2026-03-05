República Dominicana impulsa la manufactura biomédica para ahorrar hasta el 16% en importaciones

El sector biomédico se consolida como eje estratégico para la transformación económica de República Dominicana, incrementando la seguridad sanitaria y el atractivo geopolítico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El desarrollo del sector biomédico representa una de las apuestas más ambiciosas de la República Dominicana para transformar su matriz productiva, aumentar la seguridad sanitaria y potenciar su atractivo geopolítico, según un estudio recientes.

La estrategia nacional busca aprovechar el auge del nearshoring y las cadenas de suministro regionales para posicionar al país como un centro de manufactura de productos biométricos, con especial énfasis en lograr un ahorro promedio del 16% frente a los modelos tradicionales de producción.

El informe, presentado por el médico Amado Alejandro Báez, decano asociado de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña y asesor en Diplomacia de Salud del Ministerio de Relaciones Exteriores de República Dominicana, sostiene que la pandemia provocada por la COVID-19 puso de manifiesto vulnerabilidades críticas en la provisión internacional de insumos médicos, vacunas y medicamentos.

Esta crisis demostró que el fortalecimiento de capacidades nacionales no solo es esencial para proteger la salud pública, sino que brinda seguridad económica ante futuras disrupciones globales.

La estrategia de nearshoring permite a República Dominicana competir en manufactura biomédica con un ahorro promedio del 16% frente a modelos asiáticos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Resulta clave, en este contexto, el diseño de una política industrial basada en datos proporcionados por la estrategia de nearshoring promovida desde el Departamento de Estado de los Estados Unidos.

Báez subraya que “un análisis basado en datos que compara el abastecimiento desde Asia y la República Dominicana demuestra que el nearshoring puede generar un ahorro de $4.45 dólares por unidad lo que se traduce en 16.3%, a pesar de tener un costo de manufactura más alto”.

La posibilidad de captar parte de la manufactura desplazada de Asia podría consolidar al país como centro de investigación clínica, innovación médica y servicios con alto valor agregado. Además, esta estrategia permite atraer inversión extranjera directa, ampliar las alianzas internacionales y diversificar los sectores de exportación, actualmente concentrados en zonas francas, manufactura y turismo.

República Dominicana podría ahorrar USD 4,45 por unidad en manufactura biomédica, según datos comparativos con la producción en China. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El avance hacia la biotecnología enfrenta el reto del capital humano

El informe coordinado por Báez identifica que uno de los mayores desafíos para el desarrollo local de productos biométricos no radica en la demanda del mercado ni en la ubicación estratégica de la República Dominicana, sino en la escasez de talento especializado.

Las principales dificultades detectadas son la falta de científicos en investigación y desarrollo, expertos regulatorios, científicos de datos.

Los consultados en el estudio señalaron que para superar esto es prioritario fortalecer la formación de la fuerza laboral, asegurar una regulación predecible, proteger la propiedad intelectual y fomentar una coordinación efectiva entre el gobierno, las universidades y la industria.

Las áreas identificadas con mayor potencial de crecimiento incluyen la realización de ensayos clínicos, los servicios de investigación clínica, la biotecnología y el desarrollo de plataformas de salud digital.

Entre enero y agosto de 2025, las exportaciones del sector farmacéutico y de dispositivos médicos sumaron USD 1.928,3 millones y lideran el crecimiento de las zonas francas. (Cortesía: Aduana)

Sector farmacéutico impulsó las exportaciones en 2025

El subsector de dispositivos médicos y farmacéuticos mantuvo su avance como pilar estratégico de la economía nacional. Según informó el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Víctor Bisonó, entre enero y agosto de 2025 este segmento alcanzó ventas externas por $1,928.3 millones, consolidándose como líder en el régimen de zonas francas y como motor de la diversificación productiva en la República Dominicana.

Bisonó compartió estos datos durante su intervención en el encuentro Power Talk “Leadership in times of AI”, organizado por la Asociación Dominicana de Zonas Francas (Adozona) y el Clúster de Dispositivos Médicos y Farmacéuticos (CDMF), en octubre de 2025.

El evento reunió a ejecutivos, representantes gubernamentales y especialistas internacionales en Santo Domingo, en un foro dedicado a analizar el papel de la innovación y el liderazgo ante el crecimiento de la inteligencia artificial.

En la cita participó como conferencista invitado Georgi Jekov, Senior Vicepresident TechOps de Fresenius Kabi MedTech.

En ese escenario, Bisonó reiteró que “la República Dominicana está escribiendo su propio código en este lenguaje global del progreso y, bajo la visión del presidente Luis Abinader, se ha trazado una hoja de ruta clara para diversificar la producción, sofisticar las exportaciones y abrazar la innovación como fuerza motriz del desarrollo”.