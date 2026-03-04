Uruguay pide no lavar las veredas ni llenar piscinas ante la sequía que reduce la disponibilidad de agua dulce

Trabajos de OSE, la empresa estatal encargada del suministro de agua, ante la sequía en Uruguay (OSE)

Buena parte del sur de Uruguay está bajo una emergencia agropecuaria porque acumula, desde hace meses, una falta de lluvia que provocó una sequía en el país. El Ministerio de Ganadería ha tomado medidas de apoyo para los productores más chicos, al tiempo que estos advierten por grandes pérdidas para algunos cultivos.

La crisis también afecta el consumo humano: OSE, la empresa pública encargada del suministro de agua potable, informó este miércoles que el déficit hídrico provocó una reducción de las reservas de agua dulce y problemas de abastecimiento de agua potable en algunas ciudades.

OSE ahora maneja los caudales del río con el objetivo de estirar al máximo posible las reservas, informó este martes El Observador. La represa de Paso Severino, una de las principales fuentes de agua potable para Montevideo y alrededores, tiene una capacidad de 67 millones de metros cúbicos en total, pero este lunes tenía cerca de la mitad. Hasta el 3 de febrero, en tanto, las reservas estaban en 46,8 millones de metros cúbicos.

El consumo promedio por estos días estuvo en 630 millones de metros cúbicos.

A esta cantidad de agua disponible se le debe sumar lo que hay en Canelón Grande, que tiene un menor tamaño y también nutre a la capital de Uruguay y el área metropolitana. Pero el ente público no informa la cantidad de reservas en metros cúbicos de esta represa.

¿Qué estrategias ha seguido la empresa para mejorar los caudales de agua? Según el artículo de este medio, en febrero OSE aumentó el trasvase de agua bruta desde aguas abajo de Aguas Corrientes para mantener las reservas en Paso Severino. Pero esto tuvo otra consecuencia: los valores de trihalometanos estuvieron por encima del máximo permitido. Esto podría mantenerse hasta que haya precipitaciones significativas en el país.

Falta de alimentación y de agua para animales: dos consecuencias de la sequía en Uruguay (Captura Telenoche/Canal 4)

Un informe del Instituto Uruguay de Meteorología (Inumet) publicado este lunes concluyó que hubo falta de lluvias en “gran parte del país”, con la “excepción” del norte. “Los desvíos más significativos se registraron al suroeste, oeste y parte del sureste del país, alcanzando desvíos entre -80% y -60% en varias regiones”, dice el informe citado por El Observador.

“Se vienen observando desvíos negativos desde hace varios meses consecutivos a lo largo del 2025, principalmente al sur del Río Negro”, señala.

Un grupo que monitorea la situación concluyó que en los últimos meses los valores negativos de lluvias en el sur del país indicaron “condiciones ligeramente secas y muy secas”. Y proyectan que se podría llegar a la categoría “extremadamente seca”.

El presidente de OSE, Pablo Ferreri, en una reunión para analizar la situación hídrica de Uruguay (OSE)

Reservas de agua dulce reducidas

OSE informó este martes que el déficit hídrico que se registró en la zona centro-sur del país está generando una reducción en las reservas de las fuentes de abastecimiento de agua potable en las ciudades de Minas y Solís de Mataojo, en el sureste del país. De todas maneras, el servicio se mantenía con normalidad en estas localidades hasta este martes.

“La persistente falta de precipitaciones provocó un descenso sostenido en los cursos de agua y embalses que funcionan como fuente de suministro”, dice el comunicado publicado por la empresa estatal este martes.

La medida implica una reducción de la presión del agua que sale de los grifos.

Ante este escenario, el ente informó que se implementaron “ajustes operativos” como la “regulación de presiones, con el objetivo de preservar las reservas disponibles”.

“En este contexto, OSE exhorta a la población a realizar un uso responsable del recurso, evitando consumos no esenciales como el lavado de veredas, patios y vehículos, el riego y el llenado de piscinas. La reducción del consumo resulta fundamental para contribuir a la preservación de las reservas y sostener el abastecimiento mientras persistan las actuales condiciones climáticas”, agrega el texto.

Además, OSE informó que continuará monitoreando la situación y que tomará las medidas que sean necesarias.