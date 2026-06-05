Programación especial en televisión por la visita del Papa León XIV: así será la cobertura en RTVE, Atresmedia y Mediaset

La primera visita oficial del Papa León XIV a España no solo marcará uno de los acontecimientos más importantes del año a nivel institucional y religioso. También supondrá una auténtica revolución para la televisión. RTVE, Atresmedia y Mediaset ya han anunciado importantes cambios en sus parrillas para seguir en directo los principales actos del Pontífice durante una semana que promete concentrar gran parte de la actualidad informativa.

Desde su llegada a Madrid el próximo sábado 6 de junio hasta su despedida el viernes 12, León XIV protagonizará una intensa agenda que incluirá encuentros con los Reyes, reuniones con Pedro Sánchez, visitas a Barcelona y Canarias, además de multitudinarias celebraciones religiosas que serán retransmitidas en directo.

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Montaje del escenario con motivo de la próxima visita apostólica del Papa León XIV en la plaza de Lima, a 3 de junio de 2026 (Eduardo Parra / Europa Press)

La expectación es máxima y las cadenas han decidido movilizar a buena parte de sus equipos informativos para ofrecer una cobertura especial. RTVE será la que apueste por el despliegue más ambicioso, aunque Antena 3, laSexta, Telecinco y Cuatro también modificarán parte de su programación habitual para no perder detalle de una visita que se prevé histórica.

RTVE lidera el gran despliegue de la visita papal

La corporación pública se volcará por completo con la visita de León XIV. La 1 y el Canal 24 Horas retransmitirán los principales actos de la agenda papal y contarán con algunos de los rostros más reconocibles de la cadena para conducir las emisiones especiales.

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Pepa Bueno, Alejandra Herranz, Lourdes Maldonado, Marc Sala, Lorenzo Milá, Cristina Villanueva, Gemma Nierga, Oriol Nolis e Igor Gómez forman parte del equipo que seguirá cada movimiento del Pontífice.

La periodista Pepa Bueno en una imagen de archivo. (RTVE)

Además de las retransmisiones en directo, programas como La hora de La 1, Mañaneros 360, Directo al grano, Malas lenguas y D Corazón dedicarán buena parte de sus contenidos a analizar todo lo que ocurra durante la visita.

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Programación especial de La 1

Sábado 6 de junio

10:30 horas — Llegada del Papa a Madrid

11:30 horas — Encuentros en el Palacio Real

18:00 horas — Encuentro con el proyecto CEDIA 24 horas

20:30 horas — Vigilia de oración en la Plaza de Lima

Domingo 7 de junio

10:00 horas — Santa Misa desde la Plaza de Cibeles

18:00 horas — Encuentro en el Movistar Arena

Lunes 8 de junio

09:30 horas — Encuentro con Pedro Sánchez

10:15 horas — Encuentro en las Cortes Generales

18:00 horas — Homenaje a la Virgen de la Almudena

19:00 horas — Encuentro en el Estadio Santiago Bernabéu

Martes 9 de junio

10:20 horas — Encuentro con voluntarios en IFEMA

12:00 horas — Llegada a Barcelona

20:00 horas — Vigilia en el Estadio Olímpico

Miércoles 10 de junio

10:35 horas — Visita a la cárcel de Brians

12:00 horas — Visita a Montserrat

19:30 horas — Santa Misa en la Sagrada Familia

Jueves 11 de junio

11:40 horas — Encuentro con migrantes en Arguineguín

Viernes 12 de junio

Banda matinal — Visita a un centro de migrantes y misa en Santa Cruz

15:00 horas — Ceremonia de despedida

La Policía Nacional ha señalado este miércoles que la visita del Papa León XIV a España supone "el mayor reto de seguridad de su historia" con un amplio despliegue de más de 15.000 agentes de diferentes unidades, que incluye la cápsula de seguridad del pontífice y el despliegue de 250 furgones de la Unidad de Intervención Policial, los conocidos como 'antidisturbios'. (Fuente: Policía Nacional)

Antena 3 y Telecinco también preparan especiales

Atresmedia apostará por reforzar sus servicios informativos. Antena 3 ampliará la duración de sus noticias el domingo 7 de junio para emitir un especial dedicado a la visita del Papa.

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Antena 3

Domingo 7 de junio

09:15 horas — Antena 3 Noticias: Especial Visita del Papa a España

El especial estará presentado por Matías Prats y Mónica Carrillo, que estarán acompañados por expertos como Cristina Sánchez, directora de Alfa y Omega; José Beltrán, director de Vida Nueva; el sacerdote salesiano Mateo G. Alonso y la experta en protocolo Gloria Campos.

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Durante el resto de la semana, Espejo Público y Y ahora Sonsoles dedicarán amplios espacios a seguir la agenda del Pontífice.

Por su parte, laSexta seguirá cada novedad desde programas como Al Rojo Vivo, Más Vale Tarde, Aruser@s, La Roca, laSexta Clave o El Intermedio, además de sus informativos.

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En Mediaset, la principal apuesta llegará de la mano de Telecinco, que retransmitirá en directo uno de los actos más destacados de la visita.

El papa León XIV durante el Angelus en la Plaza de San Pedro del Vaticano, el 31 de mayo de 2026. (AP Foto/Gregorio Borgia)

Telecinco

Domingo 7 de junio

09:45 horas — Santa Misa y Procesión del Corpus Christi

A continuación — Especial Informativos Telecinco

16:00 horas — Fiesta, con contenidos especiales relacionados con la visita

La cobertura estará liderada por María Casado, acompañada por el corresponsal vaticanista Darío Menor y el párroco Javier Sánchez Cervera, que analizarán la relevancia de la visita y las claves de cada acto.

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Además, programas como La mirada crítica, El programa de Ana Rosa, Vamos a ver y El tiempo justo incorporarán conexiones y análisis especiales durante toda la semana. Cuatro también realizará un seguimiento constante desde espacios como En boca de todos, Todo es mentira y Horizonte.