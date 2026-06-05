Programación especial en televisión por la visita del Papa León XIV: así será la cobertura en RTVE, Atresmedia y Mediaset

La primera visita oficial del Papa León XIV a España no solo marcará uno de los acontecimientos más importantes del año a nivel institucional y religioso. También supondrá una auténtica revolución para la televisión. RTVE, Atresmedia y Mediaset ya han anunciado importantes cambios en sus parrillas para seguir en directo los principales actos del Pontífice durante una semana que promete concentrar gran parte de la actualidad informativa.
Desde su llegada a Madrid el próximo sábado 6 de junio hasta su despedida el viernes 12, León XIV protagonizará una intensa agenda que incluirá encuentros con los Reyes, reuniones con Pedro Sánchez, visitas a Barcelona y Canarias, además de multitudinarias celebraciones religiosas que serán retransmitidas en directo.
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La expectación es máxima y las cadenas han decidido movilizar a buena parte de sus equipos informativos para ofrecer una cobertura especial. RTVE será la que apueste por el despliegue más ambicioso, aunque Antena 3, laSexta, Telecinco y Cuatro también modificarán parte de su programación habitual para no perder detalle de una visita que se prevé histórica.
RTVE lidera el gran despliegue de la visita papal
La corporación pública se volcará por completo con la visita de León XIV. La 1 y el Canal 24 Horas retransmitirán los principales actos de la agenda papal y contarán con algunos de los rostros más reconocibles de la cadena para conducir las emisiones especiales.
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Pepa Bueno, Alejandra Herranz, Lourdes Maldonado, Marc Sala, Lorenzo Milá, Cristina Villanueva, Gemma Nierga, Oriol Nolis e Igor Gómez forman parte del equipo que seguirá cada movimiento del Pontífice.
Además de las retransmisiones en directo, programas como La hora de La 1, Mañaneros 360, Directo al grano, Malas lenguas y D Corazón dedicarán buena parte de sus contenidos a analizar todo lo que ocurra durante la visita.
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Programación especial de La 1
Sábado 6 de junio
- 10:30 horas — Llegada del Papa a Madrid
- 11:30 horas — Encuentros en el Palacio Real
- 18:00 horas — Encuentro con el proyecto CEDIA 24 horas
- 20:30 horas — Vigilia de oración en la Plaza de Lima
Domingo 7 de junio
- 10:00 horas — Santa Misa desde la Plaza de Cibeles
- 18:00 horas — Encuentro en el Movistar Arena
Lunes 8 de junio
- 09:30 horas — Encuentro con Pedro Sánchez
- 10:15 horas — Encuentro en las Cortes Generales
- 18:00 horas — Homenaje a la Virgen de la Almudena
- 19:00 horas — Encuentro en el Estadio Santiago Bernabéu
Martes 9 de junio
- 10:20 horas — Encuentro con voluntarios en IFEMA
- 12:00 horas — Llegada a Barcelona
- 20:00 horas — Vigilia en el Estadio Olímpico
Miércoles 10 de junio
- 10:35 horas — Visita a la cárcel de Brians
- 12:00 horas — Visita a Montserrat
- 19:30 horas — Santa Misa en la Sagrada Familia
Jueves 11 de junio
- 11:40 horas — Encuentro con migrantes en Arguineguín
Viernes 12 de junio
- Banda matinal — Visita a un centro de migrantes y misa en Santa Cruz
- 15:00 horas — Ceremonia de despedida
Antena 3 y Telecinco también preparan especiales
Atresmedia apostará por reforzar sus servicios informativos. Antena 3 ampliará la duración de sus noticias el domingo 7 de junio para emitir un especial dedicado a la visita del Papa.
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Antena 3
Domingo 7 de junio
- 09:15 horas — Antena 3 Noticias: Especial Visita del Papa a España
El especial estará presentado por Matías Prats y Mónica Carrillo, que estarán acompañados por expertos como Cristina Sánchez, directora de Alfa y Omega; José Beltrán, director de Vida Nueva; el sacerdote salesiano Mateo G. Alonso y la experta en protocolo Gloria Campos.
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Durante el resto de la semana, Espejo Público y Y ahora Sonsoles dedicarán amplios espacios a seguir la agenda del Pontífice.
Por su parte, laSexta seguirá cada novedad desde programas como Al Rojo Vivo, Más Vale Tarde, Aruser@s, La Roca, laSexta Clave o El Intermedio, además de sus informativos.
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En Mediaset, la principal apuesta llegará de la mano de Telecinco, que retransmitirá en directo uno de los actos más destacados de la visita.
Telecinco
Domingo 7 de junio
- 09:45 horas — Santa Misa y Procesión del Corpus Christi
- A continuación — Especial Informativos Telecinco
- 16:00 horas — Fiesta, con contenidos especiales relacionados con la visita
La cobertura estará liderada por María Casado, acompañada por el corresponsal vaticanista Darío Menor y el párroco Javier Sánchez Cervera, que analizarán la relevancia de la visita y las claves de cada acto.
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Además, programas como La mirada crítica, El programa de Ana Rosa, Vamos a ver y El tiempo justo incorporarán conexiones y análisis especiales durante toda la semana. Cuatro también realizará un seguimiento constante desde espacios como En boca de todos, Todo es mentira y Horizonte.
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