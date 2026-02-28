América Latina

Cómo es la mansión que tenía el cuñado de ‘El Mencho’ en Punta del Este: será subastada la semana que viene

Gerardo González Valencia, líder de los Cuinis, vivió en el principal balneario uruguayo entre 2011 y 2016; la Junta de Drogas remata su casa el jueves y puso como base un precio de USD 680.000

El Mencho, el capo narco mexicano abatido el domingo pasado por el ejército de su país, tenía un eslabón en Uruguay. Gerardo González Valencia era el hermano de Rosalinda, la esposa del líder del cártel Jalisco Nueva Generación, y vivió en Uruguay durante varios años. Uno de sus hogares fue una mansión de lujo de Punta del Este, que por estos días volvió a ser noticia en Uruguay.

Poco después de la muerte de El Mencho, la casa en la que vivió González Valencia en Punta del Este será subastada por la Junta Nacional de Drogas. El remate será el próximo 5 de febrero, a la hora 14.30, en la Asociación Nacional de Rematadores, Tasadores y Corredores Inmobiliarios, en Montevideo. El valor base es de USD 680.000.

González Valencia fue uno de los líderes de Los Cuinis, la célula criminal integrada por un grupo de hermanos que coordinaba labores y que los llevaron a convertirse en el brazo financiero del Cártel Jalisco Nueva Generación. Se trata de un delincuente que, entre viajes a safaris, mundiales y Europa, logró evadir a la Justicia hasta que el gobierno de Estados Unidos presentó una acusación formal sobre él y fue detenido en Uruguay en 2016.

‘Lalo’, como le decían a González Valencia, estuvo cuatro años preso en Uruguay hasta que fue extraditado a Estados Unidos, donde enfrenta varios cargos relacionados al narcotráfico y al lavado de dinero: En 2023 fue condenado a cadena perpetua.

Un expediente en la Junta Nacional de Drogas sigue abierto en Uruguay y anuncia que se remata un “Quincho Grande” ubicado en el barrio Parque del Golf de Punta del Este. El terreno es de 15.000 metros cuadrados y el área edificada es de 1.000 metros cuadrados. Además, ese documento señala que el inmueble fue decomisado a favor de esa oficina estatal tras la sentencia dictada por la Justicia uruguaya sobre González Valencia, condenado por un delito continuado de lavado de activos.

Se trata de una casa con un terreno amplio, piscina, cancha de fútbol y de tenis. Cuenta con una fuente en el medio de su patio. La estructura presenta un deterioro importante, dado los años que lleva de abandono y deshabitada.

La base de la subasta es baja en comparación a otras propiedades que están en la zona del El Golf de Punta del Este, según un informe del noticiero Telemundo de Canal 12. Las personas que estén interesadas en participar del remate deberán depositar una garantía de UDS 10.000. Este sábado, domingo y lunes la mansión está habilitada para ser visitada entre la hora 10 y las 15.

La mansión está cerca de la zona del Jagüel, en Punta del Este, pero también fueron incautados otros tres terrenos cerca de Solanas, en el ingreso oeste de Punta del Este, cerca del aeropuerto de Laguna del Sauce. Estos terrenos tendrán una base de USD 80.000.

Alfredo Ramos, el rematador, declaró a Canal 12 que ya hay interesados en estas propiedades. También explicó que quienes compren Quincho Grande tendrán que hacerse cargo de una deuda de 8 millones de pesos uruguayos (unos USD 200.000), generados antes de que el terreno fuera decomisado. En el caso de los terrenos, cada uno tiene una deuda cercana a los USD 40.000.

La mansión está ubicada en uno de los lugares más valorados de Punta del Este y fue lugar de diversión de jóvenes durante la pandemia. Allí en 2021 se organizó una fiesta clandestina, cuando ya estaba bajo la órbita del Estado uruguayo luego de que haya sido incautada.

El lavado de González Valencia en Uruguay

Los vínculos de El Mencho con Uruguay que fueron detectados por las autoridades se centran en González Valencia, informó el diario El País. Aunque también hay otra relación: el 30 de mayo de 2023, la Policía detuvo en Punta del Este a Óscar Gilberto Calvete. Sobre él pesaba una alerta roja de captura internacional de Argentina, donde está acusado de lavar dinero para Los Cuinis.

En Uruguay, González Valencia vivió en Punta del Este y anotó a sus hijos en un colegio de esa ciudad. El libro Los protectores del capital del sociólogo Gabriel Tenembaum señala que él se presentaba como cazador y que en el país lavaron cerca de USD 10 millones procedentes del tráfico de drogas. En 2016, en tanto, fue detenido en la puerta del colegio de sus hijos, en el barrio residencial Carrasco de Montevideo.

Durante su reclusión en Uruguay, González Valencia estuvo en el centro de la política al confirmarse que mantuvo encuentros con Rocco Morabito, el jefe de la mafia italiana que estuvo preso en la Cárcel Central y que logró escapar de allí. En ese período, también se registró una amenaza dirigida al entonces ministro del Interior, Eduardo Bonomi. González Valencia dijo que “lo colgaría del puente más alto de Uruguay”.

