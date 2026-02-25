América Latina

El eslabón de “El Mencho” en Uruguay, el país en el que cayeron su cuñado y uno de sus testaferros

El líder de “Los Cuinis” se mudó al país donde fue detenido y extraditado a Estados Unidos; fue un dolor de cabeza para las autoridades y amenazó de muerte al ministro del Interior

El cuñado de Nemesio Oseguera
El cuñado de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", fue detenido por autoridades uruguayas en abril de 2016 luego de haber intentado establecerse en el país sudamericano junto a su familia (Embajada de EEUU en Uruguay)

Oseguera Cervantes, alias El Mencho, tuvo en su vida una pata financiera en Uruguay que le permitió lavar dinero. Este país fue en el que fue detenido Gerardo González Valencia, el cuñado del capo narco que fue matado este domingo por el ejército mexicano. Además, también fue el lugar en el que uno de sus testaferros fue detenido.

Tras la muerte del cártel Jalisco Nueva Generación, el diario El País de Uruguay publicó un informe en el que recuerdan el vínculo que tuvo el narcotraficante con este territorio. Esa cercanía estaba dada por la hermana de Gerardo González Valencia, Rosalinda, que era la esposa de El Mencho.

González Valencia fue uno de los líderes de Los Cuinis, la célula criminal integrada por un grupo de hermanos que coordinaba labores y que los llevaron a convertirse en el brazo financiero del Cártel Jalisco Nueva Generación. Se trata de un delincuente que, entre viajes a safaris, mundiales y Europa, logró evadir a la Justicia hasta que el gobierno de Estados Unidos presentó una acusación formal sobre él y fue detenido en Uruguay en 2016.

Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El
Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho" es el líder y fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (Foto: Infobae México / Jovani Pérez)

Allí estuvo cuatro años preso, hasta que en mayo de 2020 Lalo, como le decían, fue extraditado a Estados Unidos, país en el que se enfrentaba a varios cargos relacionados al narcotráfico y al lavado de dinero. En 2023, González Valencia obtuvo la pena máxima por los cargos por los que estaba requerido y fue condenado a participar el resto de sus días en la cárcel.

Según el diario uruguayo, los vínculos del capo narco abatido con Uruguay que fueron detectados por las autoridades se centran en González Valencia. Aunque también hay otra relación: el 30 de mayo de 2023, la Policía detuvo en Punta del Este a Óscar Gilberto Calvete. Sobre él pesaba una alerta roja de captura internacional de Argentina, donde está acusado de lavar dinero para Los Cuinis.

Calvete junto a otros cinco hombres intervinieron al poner en circulación en el sistema financiero argentino bienes que provenían de actividades relacionadas con delitos del Cártel Jalisco Nueva Generación. Lo hacían a través de la sociedad anónima Círculo Internacional. Las autoridades lo tenían en la mira desde 2009.

Rosalinda González Valencia y Nemesio
Rosalinda González Valencia y Nemesio Oseguera formaron la alianza de sangre entre "Los Cuinis" y el CJNG. Foto: Infobae México / Jovani Pérez - Especial

González Valencia, en tanto, había vivido dos años en Argentina antes de llegar al país, por razones que los investigadores argentinos desconocen.

En Uruguay, González Valencia vivió en Punta del Este y anotó a sus hijos en un colegio de esa ciudad. El libro Los protectores del capital del sociólogo Gabriel Tenembaum señala que él se presentaba como cazador y que en el país lavaron cerca de USD 10 millones procedentes del tráfico de drogas. En 2016, en tanto, fue detenido en la puerta del colegio de sus hijos, en el barrio residencial Carrasco de Montevideo.

Su estadía en la cárcel, recuerda El País, le dio muchos dolores de cabeza a las autoridades y en más de una oportunidad hubo sospechas de que estaba tramando un plan para escapar. Denunció que hubo torturas sobre él.

El cuñado de Nemesio Oseguera
El cuñado de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, sostuvo encuentros con un líder de la mafia italiana mientras estuvo recluido en Uruguay (Infobae México / Jovany Pérez)

Durante su reclusión en Uruguay, González Valencia estuvo en el centro de la política al confirmarse que mantuvo encuentros con Rocco Morabito, el jefe de la mafia italiana que estuvo preso en la Cárcel Central y que logró escapar de allí. En ese período, también se registró una amenaza dirigida al entonces ministro del Interior, Eduardo Bonomi. González Valencia dijo que “lo colgaría del puente más alto de Uruguay”, según surge de documentos judiciales consignados por el noticiero Telenoche de Canal 4.

También fue noticia a finales de año, cuando el diario El País informó que sus abogados apelaron a su estadía en el país y a la discusión que se dio en los tribunales uruguayos previo a que se concrete la extradición para evitar la cadena perpetua. En concreto, el narcotraficante intentó ampararse en fallos de la Justicia uruguaya para evitar que un Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos confirmara su cadena perpetua. Jueces y fiscales uruguayos habían argumentado que la aplicación de la cadena perpetua “vulneraría el orden público” de Uruguay.

