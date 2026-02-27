Marco Rubio reiteró el respaldó estadounidense a la seguridad en Haití: “Estados Unidos pedirá cuentas a quienes apoyan a las bandas”

U.S. Secretary of State Marco Rubio speaks to reporters in a departure lounge before returning to Washington following meetings with Caribbean Community (CARICOM) leaders, at Robert L. Bradshaw International Airport in Basseterre, Saint Kitts and Nevis, February 25, 2026. REUTERS/Jonathan Ernst/Pool

Estados Unidos reiteró su respaldo a la estabilidad y seguridad en Haití durante una reunión entre el secretario de Estado, Marco Rubio, y el primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimé, en el marco de la cumbre de jefes de Gobierno de la Comunidad del Caribe (Caricom).

Según informó la embajada estadounidense en Puerto Príncipe, Rubio subrayó la importancia de fortalecer la seguridad en Haití frente a las bandas armadas y reafirmó el apoyo del país norteamericano, especialmente a través de la Fuerza de Represión de Pandillas (GSF).

“Estados Unidos pedirá cuentas a quienes apoyan a las bandas, incluidos los políticos corruptos que contribuyen a la desestabilización de Haití”, advirtió el jefe de la diplomacia estadounidense.

A su vez, manifestó a la cadena C-SPAN que la GSF “se está fortaleciendo”, aunque reconoció que se requieren más recursos. A su vez, detalló que la fuerza internacional operará bajo el auspicio de la ONU y consideró clave que Naciones Unidas demuestre su capacidad para resolver el problema.

“El objetivo sería intervenir sobre el terreno y permitir a las autoridades haitianas recuperar el control del territorio en manos de estas bandas”, afirmó.

El encuentro se realizó en el marco de la 50.ª reunión de jefes de Gobierno de Caricom, donde Fils-Aimé señaló que Haití progresa en la lucha contra las pandillas y expresó confianza en que las elecciones se realizarán este año. El primer ministro destacó el reciente acuerdo firmado por la mayoría de los partidos políticos para impulsar la estabilidad y avanzar hacia la celebración de comicios, cuya primera vuelta está prevista para el 30 de agosto.

En paralelo, la Policía Nacional de Haití informó que el sábado mató al menos a 16 pandilleros en una operación en Kenscoff, al sur de la capital. Haití atraviesa una profunda crisis política y social, mientras que la Oficina Integrada de la ONU en el país (Binuh) reportó casi 6.000 muertes y 2.708 personas heridas en 2025 a consecuencia de la violencia de las bandas y los operativos de seguridad.

Al menos 299 personas resultaron asesinadas en Haití durante enero de 2026, víctimas de disparos o enfrentamientos, según un informe publicado el 11 de febrero por la ONG local Orden de Defensores de los Derechos Humanos (Ordedh). La organización denunció una “explosión de secuestros” que pone en cuestión la capacidad del Estado para garantizar seguridad.

“Este balance, de una gravedad insoportable, ilustra una realidad en la que morir se ha convertido en un riesgo diario para todos los haitianos”, señaló la organización, que advirtió que las víctimas “no son solo estadísticas, sino familias destrozadas y un tejido social que se desgarra cada día un poco más ante la mirada de una sociedad traumatizada”.

El informe atribuyó el 42,81% de las muertes registradas a la acción de grupos armados, en particular a la coalición Viv Ansanm. Los civiles siguen siendo especialmente vulnerables, representando el 32,11% de las víctimas, lo que evidencia el “impacto desproporcionado” de la violencia sobre la población.

El documento también alertó sobre el auge de los secuestros, fenómeno que “paraliza el espíritu mismo de la población”. A pesar de los anuncios oficiales y los esfuerzos de la Policía Nacional de Haití (PNH), el secuestro persiste como un reto que la institución no ha logrado superar, concluyó la ONG.

Según la ONG Human Rights Watch (HRW) la situación “alcanzó niveles catastróficos, con grupos criminales aliados intensificando ataques coordinados a gran escala contra la población y la infraestructura estatal clave”. Estos grupos criminarles “ezpandieron rápidamente sus ataques y áreas de control, paralizando gran parte del país y obligando a los grupos de ayuda humanitaria a suspender sus actividades”.

