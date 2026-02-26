América Latina

Argentina y Uruguay ratificaron el acuerdo comercial del Mercosur con la Unión Europea

Los países sudamericanos avanzan con la aprobación legislativa del acuerdo comercial, mientras la Unión Europea enfrenta obstáculos políticos y legales para su entrada en vigor


La presidenta de la Comisión
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el presidente de Paraguay, Santiago Peña, el presidente de Argentina, Javier Milei, y el presidente de Uruguay, Yamandu Orsi, se saludan, después de que las autoridades de la Unión Europea y el bloque sudamericano Mercosur firmaran un acuerdo de libre comercio, poniendo fin a más de 25 años de negociaciones, en Asunción, Paraguay, el 17 de enero de 2026. REUTERS/Cesar Olmedo

La Cámara de Representantes de Uruguay aprobó este jueves el acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur, convirtiendo al país en el primero del bloque suramericano en ratificar formalmente el tratado. La decisión, respaldada por 91 de 93 legisladores, se produjo tras una sesión que reunió apoyos tanto del oficialismo como de la oposición, con el Frente Amplio, el Partido Nacional, el Partido Colorado, Cabildo Abierto y el Partido Independiente votando a favor, mientras que Identidad Soberana se manifestó en contra.

El histórico convenio, firmado el 17 de enero tras 25 años de negociaciones, plantea la creación de un espacio económico integrado de más de 700 millones de personas, que representa alrededor del 30% del Producto Bruto Interno mundial y cerca del 35% del comercio global. La ratificación por parte de Uruguay se produjo un día después de la aprobación en la Cámara de Senadores y en medio de los debates parlamentarios en otros países del bloque.

En Argentina, el Senado completó este jueves el trámite legislativo y ratificó el acuerdo, situando al país como el segundo del Mercosur en avalar el tratado. La votación arrojó 69 votos a favor y tres en contra. El acuerdo eliminará aranceles a más del 90 % del comercio entre los dos bloques, lo que convierte a la zona de libre comercio en la mayor del mundo en términos de población y volumen económico.

En Brasil, la Cámara de Diputados ya otorgó su aprobación y se espera que el Senado revise el acuerdo en los próximos días. Paraguay ha remitido el texto a su Parlamento, donde está pendiente su tratamiento para la ratificación definitiva. El canciller uruguayo, Mario Lubetkin, destacó la trascendencia del proceso y rindió homenaje a quienes participaron durante los 25 años de negociaciones, subrayando además el “extraordinario peso” que recae sobre las autoridades responsables de implementar los compromisos asumidos.

Legisladores aprueban el acuerdo UE-Mercosur
Legisladores aprueban el acuerdo UE-Mercosur mediante votación electrónica en el Congreso en Montevideo, Uruguay, el jueves 26 de febrero de 2026. (AP Foto/Matilde Campodonico)

Lubetkin advirtió que la “construcción” del acuerdo requerirá ajustes para los sectores productivos que puedan verse afectados, señalando el reto que implica adaptar la economía local a las nuevas condiciones. Tras la aprobación uruguaya, el ministro recibió un saludo del comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, y expresó su deseo de que la señal enviada desde el Mercosur sea “correctamente leída en Europa”.

El acuerdo avanza en Sudamérica mientras el Parlamento Europeo mantiene en suspenso la ratificación. El 21 de enero, los eurodiputados enviaron el caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para verificar su legalidad, lo que ha frenado el proceso en la UE. No obstante, la Comisión Europea, encabezada por Ursula von der Leyen, podría decidir aplicar el tratado de manera provisional sin esperar la decisión del Parlamento Europeo.

El presidente de Panamá, José
El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el presidente de Paraguay, Santiago Peña, el presidente de Argentina, Javier Milei, el presidente de Uruguay, Yamandu Orsi, y el ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Mauro Vieira, durante la ceremonia de firma de un acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el bloque sudamericano Mercosur, que pone fin a más de 25 años de negociaciones, en Asunción, Paraguay, el 17 de enero de 2026. REUTERS/Cesar Olmedo

El debate en Europa ha estado marcado por la oposición de sectores agropecuarios, preocupados por el impacto de una mayor importación de carne, arroz, miel y soja desde Sudamérica, frente a las exportaciones de vehículos, maquinaria, quesos y vinos europeos hacia el Mercosur. En respuesta, la Comisión Europea adoptó salvaguardas específicas para proteger a los sectores más vulnerables.

La firma del acuerdo el pasado 17 de enero en Asunción y el cierre de las negociaciones en la cumbre del Mercosur celebrada el 6 de diciembre de 2024 en Montevideo, con la presencia de Ursula von der Leyen, marcaron el punto culminante de un proceso diplomático de largo aliento. El calendario de ratificaciones en cada país y la definición de la UE serán determinantes para la entrada en vigor de este vasto tratado comercial.

(Con información de AFP y EFE)

