América Latina

Alivio y justicia para la familia de Marielle Franco: celebraron la condena de los responsables de su asesinato

Los seres queridos y allegados consideraron el fallo como un acto de justicia largamente esperado y un hito contra la impunidad

Marinete da Silva, madre de
Marinete da Silva, madre de Marielle Franco, celebró el fallo como una justicia digna para su hija (Reuters)

La familia de Marielle Franco expresó su alivio luego de que la Corte Suprema de Brasil condenara a los responsables de ordenar, planificar y encubrir el asesinato de la concejala y activista, ocurrido hace ocho años en Río de Janeiro.

El fallo, considerado un acto de justicia largamente esperado, puso fin a años de incertidumbre y reclamos por el esclarecimiento de un crimen que conmocionó tanto a Brasil como a la comunidad internacional.

Mônica Benício, viuda de Marielle
Mônica Benício, viuda de Marielle Franco, describió el crimen como un mensaje político de exclusión (Reuters)

Marinete da Silva, madre de la concejala, afirmó que la familia salió del Supremo Tribunal Federal convencida de haber alcanzado una justicia digna.

Marinete da Silva agradeció el
Marinete da Silva agradeció el apoyo de la prensa en la búsqueda de justicia por Marielle (Reuters)

Durante el juicio, la Primera Sala de la Corte Suprema, integrada por cuatro jueces, condenó a João “Chiquinho” Brazão, exdiputado federal, y a su hermano Domingos Brazão, consejero del Tribunal de Cuentas de Río, a 76 años y 3 meses de prisión como autores intelectuales del asesinato.

Los jueces concluyeron que ambos encabezaban una organización criminal dedicada a actividades inmobiliarias ilegales en barrios humildes del oeste de la ciudad y que la actuación política de Marielle Franco en oposición a esas prácticas motivó su eliminación.

Marielle Franco fue asesinada en
Marielle Franco fue asesinada en 2018 tras denunciar la violencia policial en las favelas de Río de Janeiro (AP Foto/Ellis Rua, archivo)

La ministra de Igualdad Racial, Anielle Franco, hermana de la activista, resaltó que la condena responde a quienes minimizaron el crimen y reafirmó su compromiso con el legado de Marielle. Además recordó que estuvo en el lugar del asesinato pocos minutos después del ataque.

Anielle Franco reafirmó su compromiso
Anielle Franco reafirmó su compromiso de honrar el legado de Marielle tras la condena (Reuters)

Luyara Franco, hija de la concejala, vinculó la condena al reconocimiento del derecho de las mujeres a votar y ser elegidas en Brasil, recordando a los 46.502 votantes de su madre. La familia estuvo acompañada por amigos, dirigentes del Partido Socialismo y Libertad (PSOL) y activistas que presenciaron la sentencia.

Luyara Franco, hija de Marielle,
Luyara Franco, hija de Marielle, vinculó la sentencia al derecho de las mujeres a votar en Brasil (Reuters)

A lo largo de ocho años, la familia y allegados de Marielle Franco impulsaron la investigación como un precedente para futuros casos de crímenes políticos en Brasil.

Mônica Benício, viuda de la concejala, describió el asesinato como un mensaje basado en la idea de que el cuerpo de Marielle, “una mujer negra, de la favela y socialista”, era descartable, y recordó el momento en que su esposa le envió un mensaje diciendo que estaba llegando a casa poco antes del crimen.

La viuda de Marielle Franco
La viuda de Marielle Franco insistió en que la memoria de su esposa representa resistencia y lucha (Reuters)

La sentencia fue celebrada por referentes políticos y sociales como un mensaje contra la impunidad de las estructuras vinculadas a la criminalidad organizada.

Por su parte, la diputada Talíria Petrone (PSOL-RJ) remarcó que las penas superiores a 70 años evidencian que la milicia no puede gobernar Río de Janeiro, mientras que Fernanda Melchionna (PSOL-RS) destacó el rol del Supremo Tribunal Federal en condenar a los autores intelectuales.

Talíria Petrone, diputada del PSOL,
Talíria Petrone, diputada del PSOL, celebró las penas superiores a 70 años para los condenados

El asesinato de Marielle Franco y del conductor Anderson Gomes ocurrió en 2018, cuando ambos fueron atacados a tiros en el centro de Río de Janeiro.

(Con información de EFE y CNN Brasil)

