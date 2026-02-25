América Latina

La Fiscalía de Bolivia incautó un departamento del hijo de Luis Arce en una investigación por enriquecimiento ilícito

El penthouse ubicado en La Paz pasó a manos de la organización que administra los bienes incautados. Rafael Arce Mosqueira enfrenta tres procesos penales

El departamento de Rafael Arce Mosqueira, hijo del expresidente de Bolivia, Luis Arce; fue incautado en el marco de una investigación por enriquecimiento ilícito.

La Fiscalía de Bolivia secuestró el departamento de Rafael Arce Mosqueira, hijo del expresidente Luis Arce, en el marco de una investigación por enriquecimiento ilícito y legitimación de ganancias.

El inmueble, ubicado en el barrio Obrajes de La Paz y valuado en medio millón de dólares, será administrado por la Dirección de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi), según informó David Torrez, fiscal anticorrupción que lleva el caso.

“Se ha podido identificar indicios respecto a la adquisición de este bien inmueble”, informó el fiscal a tiempo de anunciar la incautación del departamento y su entrega a las autoridades de Dircabi.

Rafael Arce, el segundo hijo del exmandatario, es investigado por los delitos de legitimación de ganancias ilícitas y enriquecimiento ilícito. Según el viceministro de Transparencia, Yamil García, enfrenta tres procesos relacionados con la compra de predios, inmuebles y vehículos de alta gama que no fueron justificados, además de transacciones económicas inusuales.

A pocos meses de concluir el mandato presidencial de su padre, estuvo involucrado en un escándalo por la adquisición de miles de hectáreas en el departamento oriental de Santa Cruz, la región más productiva del país, que luego deforestó y quemó parcialmente para convertirlas en cultivos de soja y maíz, según reveló una investigación periodística de la alianza Connectas.

Para la compra y el desarrollo de este predio, Arce Mosqueira y su hermana menor, Camila, de 25 y 20 años respectivamente, habrían obtenido créditos bancarios de hasta 9,1 millones de dólares.

En enero de este año, Rafael fue declarado en rebeldía por la Justicia boliviana luego de no haberse presentado a la audiencia de medidas cautelares y el viernes pasado, la Fiscalía informó que se activó el sello rojo de Interpol para dar con su paradero.

Se encuentra activado el sello rojo para el señor Rafael Arce Mosqueira. Se ha mandado (la notificación) a Interpol y ellos ya la han activado. La información de la búsqueda ya ha sido corroborada por el Ministerio Público”, informó el fiscal Miguel Cardozo, citado por los medios locales. Sin embargo, hasta la publicación de esta nota, su nombre no aparecía en el registro público de la página web de Interpol.

El expresidente de Bolívia Luis
El expresidente de Bolívia Luis Arce (c) llega a la cárcel de San Pedro este viernes, en La Paz (Bolivia). EFE/ Gabriel Márquez

Mientras se desarrollan las investigaciones contra Arce Mosqueira y su hermano, Luis Marcelo, quien enfrenta acusaciones por tráfico de influencias y estuvo detenido por un caso de violencia familiar, el expresidente cumple detención preventiva en la cárcel de San Pedro, en La Paz, por el caso Fondo Indígena, que lo acusa de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes cuando ejercía el cargo de ministro de Economía durante el gobierno de Evo Morales (2006-2019).

En diciembre del año pasado, el juez anticorrupción Mario Helmer Laura ordenó la detención del exmandatario por cinco meses mientras se desarrollan las investigaciones. Según el Ministerio Público, cuando Arce era ministro autorizó desembolsos de recursos públicos para al menos 3.500 proyectos de desarrollo campesino y rural que no se ejecutaron o se realizaron de manera parcial.

Antes de dejar el Gobierno, Arce se refirió brevemente y solo en dos ocasiones a las acusaciones contra sus hijos. Consultado por periodistas durante una rueda de prensa, dijo que las denuncias “tienen que ventilarse en los lugares que corresponden” y que ellos, como mayores de edad, “tendrán su defensa en cualquier instancia legal que sea necesaria”.

