América Latina

Liberaron al hijo del presidente boliviano Luis Arce y deberá ir a terapia: fue denunciado por violencia familiar

El Ministerio Público apeló la decisión judicial que impone tratamiento psicológico a Marcelo Arce, quien se entregó voluntariamente tras permanecer prófugo casi un mes por la denuncia de su ex pareja

Guardar
Luis Marcelo Arce Mosqueira
Luis Marcelo Arce Mosqueira

Luis Marcelo Arce Mosqueira, hijo mayor del presidente de Bolivia Luis Arce, fue liberado este viernes por una jueza tras ser denunciado por violencia familiar y permanecer un día detenido.

El hombre puesto en libertad llevaba prófugo desde el 20 de septiembre, fecha en que su ex pareja lo denunció ante el Ministerio Público en Santa Cruz.

El fiscal general, Róger Mariaca, informó que la acusación contra Arce fue presentada por su ex pareja, quien alegó ser víctima de violencia física y psicológica. Diez días más tarde, la denunciante retiró la acusación, argumentando que lo hacía para “evitar un proceso penal” tras “aceptar las disculpas” del hijo del presidente y eludir la exposición pública de su imagen.

Interpol Bolivia había emitido una notificación de sello rojo para la búsqueda internacional de Mosqueira, ante la sospecha de que podría haber abandonado el país.

Las autoridades no lograban ubicarlo durante casi un mes, hasta que el jueves se presentó voluntariamente ante la Justicia junto a su abogado. El fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, explicó en conferencia de prensa que el acusado declaró voluntariamente ante la fiscal Jessica Echeverría acompañado de su letrado, momento en el que se ejecutó la orden de captura.

La Fiscalía General había emitido
La Fiscalía General había emitido además una orden de captura con sello rojo de Interpol, motivo por el cual se presume que el hijo del mandatario decidió presentarse voluntariamente ante las autoridades

La jueza ordenó que vaya por cinco meses a terapia. El Ministerio Público se ha opuesto (...) y de manera inmediata hemos apelado”, declaró la fiscal del caso al concluir la audiencia de este viernes.

Imágenes difundidas por medios locales mostraron a Arce saliendo de la sala de audiencias con el rostro cubierto por un gorro y una mascarilla.

La fiscal añadió que, durante la diligencia, “la víctima y su abogado pidieron no continuar con el proceso”. Según Echeverría, la jueza calificó el caso como uno de “conciliación diferida”, lo que habilita un posible arreglo entre las partes. El Ministerio Público había solicitado 180 días de detención preventiva.

El fiscal Zeballos indicó que será el juez quien evalúe la acción de conciliación en el caso de Marcelo Arce, aunque subrayó que la víctima presentó “afectación emocional y cognitiva”, además de una lesión física verificada por el forense.

El Código Penal boliviano establece penas de dos a cuatro años de prisión para este tipo de delitos.

El acusado se presentó a
El acusado se presentó a declarar voluntariamente ante la fiscal Echeverría acompañado de su abogado, momento en el que se ejecutó la orden de captura (EFE/ Fiscalía de Bolivia)

Tras conocerse el caso, el presidente Luis Arce escribió en X: “Toda denuncia contra mis hijos, quienes son mayores de edad y plenamente responsables de sus actos, debe investigarse y esclarecerse ante las instancias que correspondan como con cualquier otro ciudadano”. El mandatario afirmó que su postura es firme más allá de su condición de presidente, “como padre que respeta las leyes” del país.

El mandatario boliviano, casado y con tres hijos, también enfrenta una acusación por abandono en etapa de embarazo hecha por una exfuncionaria de la autoridad minera en 2024, caso que se encuentra en investigación.

(Con información de AFP)

Temas Relacionados

Últimas Noticias AméricaBoliviaMarcelo ArceLuis ArceInterpol BoliviaAlberto ZeballosJessica Echeverría

Últimas Noticias

María Corina Machado afirmó que las acciones de Estados Unidos buscan cortar la financiación de Maduro

La Nobel de la Paz venezolana planteó su visión sobre el impacto internacional en los recursos oficiales y pide a los jefes de Estado de la región asumir un papel más decidido frente al panorama político del país

María Corina Machado afirmó que

El régimen de Daniel Ortega entregó otras 21 mil hectáreas a mineras chinas en Nicaragua

El sandinismo concedió nuevas licencias de explotación que abarcan zonas fronterizas y áreas protegidas. Ambientalistas denuncian un “ecocidio” y advierten sobre violaciones a los derechos de comunidades indígenas

El régimen de Daniel Ortega

El partido de María Corina Machado denunció 30 detenciones arbitrarias y allanamientos en octubre

La comunidad internacional fue convocada a seguir de cerca la situación de los detenidos, mientras familiares y activistas reclaman la restitución de garantías y atención médica adecuada para quienes permanecen bajo custodia

El partido de María Corina

Estados Unidos tiene bajo custodia a dos sobrevivientes del ataque a una embarcación de narcotraficantes en el Caribe

La operación fue autorizada por el presidente Donald Trump en el marco de la ofensiva militar antidrogas cerca de las costas venezolanas

Estados Unidos tiene bajo custodia

Michelle Bolsonaro analiza postularse a presidenta de Brasil: “Será fruto de la oración y de lo que Dios quiera confiarme”

La esposa de Jair Bolsonaro suena para reemplazar al ex presidente en su intención de volver al poder

Michelle Bolsonaro analiza postularse a
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Comprar en vez de alquilar:

Comprar en vez de alquilar: un punto de inflexión en el mercado inmobiliario

IDRD defiende licitación por $140.000 millones: “No se establecieron condiciones restrictivas”

Vinculan a proceso a Héctor “N”, implicado en el asesinato del abogado David Cohen

Chontico Día y Noche resultados últimos sorteos 17 de octubre 2025

Millones de fieles celebran las procesiones del Señor de los Milagros: más de 2.000 hermanos cargarán al Cristo Moreno

INFOBAE AMÉRICA
La CIDH condena el uso

La CIDH condena el uso excesivo de la fuerza en Imbabura y pide al Estado que lo investigue y sancione

La despenalización del aborto recibe un nuevo voto a favor en el Tribunal Supremo de Brasil

El Consejo de Seguridad renueva el régimen de sanciones sobre Haití por un año

¿Licantropía femenina? La impactante historia de las mujeres-lobo francesas acusadas de crímenes aberrantes en la Edad Moderna

Decretan libertad para el hijo del presidente de Bolivia tras ser detenido por violencia de género

ENTRETENIMIENTO

“No sabes cómo defenderte. Cómo

“No sabes cómo defenderte. Cómo pedir un respiro”: la confesión de Finn Wolfhard sobre el impacto de la fama tras Stranger Things

Carlos Santana desmiente campaña contra Bad Bunny y celebra su llegada al Super Bowl

De Game of Thrones a El Señor de los Anillos: Sean Bean y la búsqueda de autenticidad en la pantalla que trasciende a su vida diaria

Ace Frehley y la verdadera razón de su salida de KISS: “Perdí millones de dólares, pero gané mi salud mental”

El exesposo de Britney Spears destapó íntimos detalles de su primer encuentro sexual