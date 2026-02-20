Opositores al régimen de Nicaragua respaldaron la sanción de EEUU al director de la mayor prisión de máxima seguridad en Managua

Roberto Clemente Guevara Gómez, director la cárcel La Modelo, ubicada en Tipitapa (Foto redes sociales)

Opositores nicaragüenses excarcelados respaldaron la sanción impuesta por Estados Unidos contra Roberto Clemente Guevara Gómez, director de la prisión de máxima seguridad Sistema Penitenciario Jorge Navarro, conocida como La Modelo, por su participación en acciones que violan los derechos humanos.

Las organizaciones agrupadas en la Plataforma de Unidad por la Democracia (Pude) expresaron su apoyo en una declaración leída por el portavoz y abogado excarcelado Roger Reyes.

El Departamento de Estado de EEUU anunció el miércoles restricciones de visado contra Guevara Gómez y medidas para promover la rendición de cuentas por los abusos cometidos contra un preso político durante el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Washington exigió la “liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos detenidos injustamente en Nicaragua”.

La Pude manifestó que “mientras haya presos políticos en Nicaragua no habrá justicia” y se sumó a la exigencia internacional de liberación de todas las personas detenidas por motivos políticos.

Por su parte, el dirigente opositor excarcelado Félix Maradiaga consideró que la sanción al director de La Modelo representa “una señal clara e inequívoca de que la administración estadounidense mantiene su atención firme sobre los abusos cometidos por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo”.

El dictador de Nicaragua, Daniel Ortega, y su esposa, Rosario Murillo (AP/Alfredo Zúñiga, Archivo)

Maradiaga subrayó que se trata de una responsabilidad individual y que estos señalamientos pueden ser tomados en cuenta por otros gobiernos y organismos internacionales de derechos humanos.

Las relaciones entre Estados Unidos y Nicaragua siguen siendo tensas, en medio de sanciones y una creciente presión diplomática de Washington sobre la dictadura liderada por Ortega y Murillo.

La sanción contra Roberto Clemente Guevara Gómez se fundamenta en la Sección 7031(c) de la Ley de Asignaciones del Departamento de Estado, Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados.

La medida implica la prohibición de entrada a territorio estadounidense y puede extenderse a familiares inmediatos, conforme a la normativa.

En los últimos años, organizaciones de derechos humanos y familiares de reclusos han denunciado malos tratos y abusos contra presos políticos en La Modelo, especialmente en la celda de máxima seguridad conocida como “la 300”. Guevara Gómez dirige ese penal desde 2018.

La cárcel La Modelo es la más grande de Nicaragua, y ha recibido múltiples denuncias por abusos a derechos humanos (Créditos: La Prensa)

La Modelo es un complejo carcelario que ocupa unos 13.980 metros cuadrados. En la parte posterior se encuentra la Galería 300, un área de máxima seguridad aislada del resto mediante muros de cinco metros de altura

El recinto, originalmente destinado a reos de alta peligrosidad vinculados al crimen organizado y narcotráfico, fue utilizado por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo para mantener en aislamiento a presos políticos. Dispone de 150 celdas con capacidad para 300 internos, dos por celda.

El propio Daniel Ortega fue uno de los primeros reclusos de La Modelo, tras ser condenado en 1967 por el asalto a una sucursal bancaria. En esa ocasión, se le asignó el número 198.

En abril de 2025, el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de Naciones Unidas incluyó a Guevara Gómez en una lista de 54 funcionarios señalados como responsables de crímenes de lesa humanidad y violaciones a derechos humanos vinculadas a la represión posterior a las protestas de abril de 2018. Testimonios recabados por el grupo mencionan actos de tortura, golpizas y malos tratos contra detenidos políticos.

(Con información de EFE)