América Latina

Opositores al régimen de Nicaragua respaldaron la sanción de EEUU al director de la mayor prisión de máxima seguridad en Managua

La agrupación que reúne a excarcelados políticos expresó su apoyo a la decisión del gobierno estadounidense dirigida a Roberto Clemente Guevara Gómez, medida motivada por denuncias de violaciones a los derechos humanos en el país

Guardar
Roberto Clemente Guevara Gómez, director
Roberto Clemente Guevara Gómez, director la cárcel La Modelo, ubicada en Tipitapa (Foto redes sociales)

Opositores nicaragüenses excarcelados respaldaron la sanción impuesta por Estados Unidos contra Roberto Clemente Guevara Gómez, director de la prisión de máxima seguridad Sistema Penitenciario Jorge Navarro, conocida como La Modelo, por su participación en acciones que violan los derechos humanos.

Las organizaciones agrupadas en la Plataforma de Unidad por la Democracia (Pude) expresaron su apoyo en una declaración leída por el portavoz y abogado excarcelado Roger Reyes.

El Departamento de Estado de EEUU anunció el miércoles restricciones de visado contra Guevara Gómez y medidas para promover la rendición de cuentas por los abusos cometidos contra un preso político durante el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Washington exigió la “liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos detenidos injustamente en Nicaragua”.

La Pude manifestó que “mientras haya presos políticos en Nicaragua no habrá justicia” y se sumó a la exigencia internacional de liberación de todas las personas detenidas por motivos políticos.

Por su parte, el dirigente opositor excarcelado Félix Maradiaga consideró que la sanción al director de La Modelo representa “una señal clara e inequívoca de que la administración estadounidense mantiene su atención firme sobre los abusos cometidos por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo”.

El dictador de Nicaragua, Daniel
El dictador de Nicaragua, Daniel Ortega, y su esposa, Rosario Murillo (AP/Alfredo Zúñiga, Archivo)

Maradiaga subrayó que se trata de una responsabilidad individual y que estos señalamientos pueden ser tomados en cuenta por otros gobiernos y organismos internacionales de derechos humanos.

Las relaciones entre Estados Unidos y Nicaragua siguen siendo tensas, en medio de sanciones y una creciente presión diplomática de Washington sobre la dictadura liderada por Ortega y Murillo.

La sanción contra Roberto Clemente Guevara Gómez se fundamenta en la Sección 7031(c) de la Ley de Asignaciones del Departamento de Estado, Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados.

La medida implica la prohibición de entrada a territorio estadounidense y puede extenderse a familiares inmediatos, conforme a la normativa.

En los últimos años, organizaciones de derechos humanos y familiares de reclusos han denunciado malos tratos y abusos contra presos políticos en La Modelo, especialmente en la celda de máxima seguridad conocida como “la 300”. Guevara Gómez dirige ese penal desde 2018.

La cárcel La Modelo es
La cárcel La Modelo es la más grande de Nicaragua, y ha recibido múltiples denuncias por abusos a derechos humanos (Créditos: La Prensa)

La Modelo es un complejo carcelario que ocupa unos 13.980 metros cuadrados. En la parte posterior se encuentra la Galería 300, un área de máxima seguridad aislada del resto mediante muros de cinco metros de altura

El recinto, originalmente destinado a reos de alta peligrosidad vinculados al crimen organizado y narcotráfico, fue utilizado por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo para mantener en aislamiento a presos políticos. Dispone de 150 celdas con capacidad para 300 internos, dos por celda.

El propio Daniel Ortega fue uno de los primeros reclusos de La Modelo, tras ser condenado en 1967 por el asalto a una sucursal bancaria. En esa ocasión, se le asignó el número 198.

En abril de 2025, el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de Naciones Unidas incluyó a Guevara Gómez en una lista de 54 funcionarios señalados como responsables de crímenes de lesa humanidad y violaciones a derechos humanos vinculadas a la represión posterior a las protestas de abril de 2018. Testimonios recabados por el grupo mencionan actos de tortura, golpizas y malos tratos contra detenidos políticos.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

Departamento de EstadoEstados UnidosEEUURosario MurilloDaniel OrtegaNicaragua

Últimas Noticias

El canciller de Israel visitará Ecuador para iniciar las negociaciones de un acuerdo comercial bilateral

“Hay una agenda que se está trabajando en temas de seguridad”, sostuvo la ministra de Exteriores ecuatoriana sobre otro de los temas a tratar en las reuniones con el funcionario israelí

El canciller de Israel visitará

Panamá capitaliza su hub aéreo con 730 mil viajeros del Stopover

La iniciativa permite modificar itinerarios sin penalidades y permanecer en el país por un promedio de tres días.

Panamá capitaliza su hub aéreo

Motín en una prisión de máxima seguridad de Cuba: ONG aseguran que la reyerta se originó por la represión y los abusos

Prisoners Defenders y el Centro de Documentación de Prisiones Cubanas reportaron uso de balas de goma, gas pimienta y refuerzos policiales para controlar la protesta

Motín en una prisión de

Evo Morales reapareció en su bastión de Cochabamba y la Policía confirmó que prepara su aprehensión

El ex mandatario participó en la presentación de candidatos para los comicios regionales y municipales del 22 de marzo, pese a que su organización política no se encuentra habilitada para competir

Evo Morales reapareció en su

El gobierno de Estados Unidos destaca presencia de El Salvador en evento internacional por la paz en Gaza

El reconocimiento fue emitido tras la intervención de la ministra Alexandra Hill Tinoco en la jornada inaugural de una plataforma internacional que busca abordar la situación en la zona de conflicto con apoyo de más de 20 delegaciones internacionales

El gobierno de Estados Unidos
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cuáles son los efectos de

Cuáles son los efectos de comer salchicha, jamón, chorizo y otros embutidos en personas que padecen hígado graso

Qué reveló la pericia psiquiátrica a la policía de la Federal acusada de matar a su ex y falsear la escena del crimen

Cómo será el tratamiento de la reforma laboral en el Senado, luego de haber obtenido la media sanción en Diputados

Tras la votación de la reforma laboral, resurgió la interna entre CFK y los gobernadores del PJ que apoyaron a Milei

Las neuronas del cerebro de madres e hijos se sincronizan cuando juegan juntos

INFOBAE AMÉRICA
Uber gastará 84,6 millones de

Uber gastará 84,6 millones de euros en construir estaciones de recarga para vehículos autónomos en EE.UU.

En libertad el exdiputado opositor Guanipa horas después de la aprobación de la ley de amnistía en Venezuela

El expresidente Yoon Suk Yeol defiende su propósito cuando declaró la ley marcial pero pide disculpas

Muere un civil en ataque de un dron ucraniano en la península de Crimea, ocupada por Rusia

Viva Suecia arranca este viernes en Valladolid la gira de 'Hecho en tiempos de paz' con 10 fechas agotadas

ENTRETENIMIENTO

Ni ‘Euphoria’ ni ‘Mi primer

Ni ‘Euphoria’ ni ‘Mi primer beso’: la primera aparición de Jacob Elordi fue en esta gran saga de aventuras

El padre de Jacob Elordi en ‘Euphoria’, Eric Dane (‘Anatomía de Grey’), luchó contra la ELA hasta el final: “Si tengo que irme, lo haré ayudando a alguien”

Lista completa de ganadores de Premio Lo Nuestro 2026

Murió Eric Dane, estrella de Grey’s Anatomy, tras luchar contra la esclerosis lateral amiotrófica

Jason Bateman reveló que las drogas y el alcohol casi destruyen su matrimonio con Amanda Anka