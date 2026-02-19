América Latina

El opositor cubano José Daniel Ferrer aseguró estar a favor de una operación en la isla como la que derrocó a Maduro

El exiliado en Miami apoya medidas similares a las aplicadas en Venezuela, siempre condicionado a garantías de elecciones libres y acceso a derechos fundamentales para los cubanos

José Daniel Ferrer, líder opositor
José Daniel Ferrer, líder opositor cubano (REUTERS/Norlys Pérez/Archivo)

El opositor cubano José Daniel Ferrer está a favor de que Estados Unidos realice en su país una operación como la que derrocó al venezolano Nicolás Maduro en enero, si el gobierno comunista de la isla no acepta ceder el poder, según declaró a AFP.

“Siguen muriendo cubanos en las prisiones y en las calles por hambre, y ellos siguen en el poder oprimiendo y reprimiendo a la mayoría de la población”, dijo el disidente en una entrevista el miércoles.

“Por lo tanto, si hay que aplaudir una acción al estilo venezolano, lo voy a hacer, como muchísimos cubanos, con mucho gusto”, afirmó.

Ferrer, exiliado en Miami desde octubre, ve con buenos ojos las conversaciones actuales entre el jefe de la diplomacia estadounidense y el gobierno de La Habana, anunciadas por el propio presidente Donald Trump.

Fotografía publicada en la cuenta
Fotografía publicada en la cuenta oficial del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio (d) donde aparece junto al líder opositor cubano José Daniel Ferrer (i) (EFE/ @SecRubio/Archivo)

Según él, Washington sólo trata de darle oportunidades a las autoridades cubanas de llevar a cabo una transición hacia la democracia sin tener que recurrir a “acciones de carácter más fuerte”.

El histórico líder de la Unión Patriótica de Cuba, que pasó más de 13 años en la cárcel, no se opone a que Cuba tome un camino similar al que siguió Venezuela tras la operación militar que sacó a Maduro y su esposa, Cilia Flores, del país.

Allí, la vicepresidenta Delcy Rodríguez, figura del chavismo, asumió el poder interino y acató las peticiones más urgentes de Washington -entre ellas el fin de la venta de petróleo a Cuba-, en lo que el gobierno de Trump presenta como una primera etapa hacia una transición democrática.

“Si es necesario que en Cuba se actúe al estilo venezolano y aparezca una especie de Delcy Rodríguez, y se liberan los presos políticos de inmediato y se pone fin a la represión, estaría de acuerdo”, asegura. “Pero tendría que haber una garantía de que esos son pasos necesarios para celebrar elecciones libres y plurales”.

Turistas caminan junto a un
Turistas caminan junto a un mural del fallecido héroe revolucionario Che Guevara mientras Estados Unidos bloquea los envíos de petróleo que llegan a la nación insular, Varadero, Cuba, el 14 de febrero de 2026. REUTERS/Norlys Perez/Foto de archivo

Respecto al futuro de Cuba, Ferrer opina que “el régimen no aguantará más de cinco o seis meses” y aplaude las medidas de presión ejercidas por Washington, incluido el bloqueo energético que ha hecho escasear los combustibles.

Considera, eso sí, que estas iniciativas deben acompañarse de una ayuda, con alimentos, medicinas y productos de uso diario, para los cubanos más necesitados en esta fase crítica.

El opositor sueña con poder celebrar pronto elecciones libres en Cuba, pero afirma que el proceso “no va a ser sencillo después de tantos años bajo dictadura, sin libertad ni democracia”.

Uno de los aspectos que más le preocupa es el de la falta de coordinación y las discrepancias en el seno de la oposición, aunque espera que, llegado el fin del gobierno comunista, todos sean capaces de trabajar juntos.

Una mujer se prepara para
Una mujer se prepara para tirar basura en una calle del centro de La Habana, Cuba, 16 de febrero de 2026. REUTERS/Norlys Perez

“Soy bastante optimista, pero sé que hay que trabajar muy fuerte para que el optimismo termine convirtiéndose en realidad, no solamente en un sueño fantasioso”, dice.

(con información de AFP)

