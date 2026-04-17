Incendios en Cuba: seis focos simultáneos destruyeron más de 760 hectáreas de bosque

Seis incendios de mediana magnitud se reportaron en distintas localidades de la provincia (AFP)

Una emergencia forestal se desató en la provincia cubana de Pinar del Río luego de que seis incendios simultáneos consumieran 760 hectáreas de bosque.

Según el Cuerpo de Guardabosques provincial, el mayor siniestro se localizó en la zona de La Lanza, en el municipio Minas de Matahambre, donde se perdieron más de 612 hectáreas de pinos y el fuego continúa activo.

Otros focos, como el de La Güira, han afectado 93 hectáreas, mientras que los incendios en La Vigía, La Solita, El Polvorín y al norte del municipio de Pinar del Río han sumado daños en otras 65 hectáreas.

Las causas de estos seis incendios permanecen bajo investigación, según explicó Rubén Guerra, jefe de gestión y manejo del fuego en el Cuerpo de Guardabosques provincial.

Sin embargo, este no es el único siniestro registrado en la isla este año. En febrero, Cuba enfrentó otro incidente en circunstancias distintas: un incendio en la refinería Ñico López de La Habana generó una densa columna de humo visible en toda la ciudad y requirió la intervención de equipos de emergencia. El foco fue controlado sin víctimas y las causas no se detallaron.

Un foco ígneo en la refinería Ñico López de La Habana obligó a evacuar y movilizar equipos de emergencia en febrero (EFE)

Con respecto al contexto forestal de Pinar del Río, cuenta con más de 411.000 hectáreas de bosques, lo que representa el 48 % de su superficie y la convierte en la segunda región más reforestada de Cuba.

La mayor parte de los incendios forestales en el país ocurre durante la temporada seca, que va de enero a mayo, aunque los estudios del Cuerpo de Guardabosques advierten que los meses de marzo y abril registran la mayor frecuencia de siniestros. El periodo de riesgo puede extenderse hasta agosto debido a la persistente falta de lluvias y a las variables meteorológicas.

Mientras las labores de extinción continúan en los bosques, la crisis energética agrava las dificultades en Cuba. La Unión Eléctrica (UNE) alertó hoy sobre prolongados apagones en toda la isla, previendo que el 62 % de la población quedaría sin suministro eléctrico durante las horas pico.

La capacidad de generación eléctrica alcanzó solo 1.158 megavatios frente a una demanda máxima de 3.000 (EFE)

La capacidad de generación estimada para esta jornada fue de 1.158 megavatios, frente a una demanda máxima de 3.000 megavatios, lo que forzó cortes programados en amplias zonas.

Por su parte, en el último año y medio, la isla ha sufrido siete apagones nacionales, dos de ellos en una sola semana de marzo pasado, mientras la población actualmente padece más horas diarias sin electricidad que con acceso a ella.

La dictadura cubana ha denunciado en reiteradas ocasiones el impacto de décadas de sanciones impuestas por Estados Unidos sobre el sector energético y acusa a Washington de impulsar una “asfixia energética”.

Actualmente, la población cubana pasa más horas sin electricidad que con suministro eléctrico diario (AP Foto/Ramón Espinosa)

Sin embargo, en esta jornada, nueve de las 16 unidades de generación termoeléctrica del país permanecen fuera de servicio por averías o mantenimiento, factores que no pueden atribuirse al bloqueo petrolero.

(Con información de EFE)