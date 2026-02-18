Exxon Mobil prometió avanzar en el desarrollo gasífero de Guyana y pidió al Gobierno acelerar los permisos

Darren Woods, director ejecutivo de ExxonMobil, habla durante una entrevista con CNBC en el piso de la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) en la ciudad de Nueva York (REUTERS/Brendan McDermid/Foto de archivo)

Exxon Mobil anunció su compromiso de avanzar en el desarrollo gasífero de Guyana, en coordinación con el gobierno del país sudamericano, que busca potenciar el sector junto a Surinam. Con aproximadamente 800.000 habitantes, Guyana posee las mayores reservas de petróleo per cápita a nivel mundial.

Especialistas estiman que la cuenca Guyana-Surinam alberga cerca de 15.000 millones de barriles de reservas de petróleo, asociados a yacimientos significativos de gas.

“Cuando el gobierno avance en las aprobaciones de permisos y los marcos de mercado, nosotros avanzaremos la ingeniería, la ejecución y la inversión al unísono. Cuando el gobierno acelere, nosotros aceleramos”, declaró Dan Ammann, presidente de ExxonMobil Upstream Company, durante la Conferencia de Energía de Guyana en Georgetown.

“El ritmo del desarrollo del gas no lo fija ninguna empresa en particular”, aclaró.

Ammann aseguró que la petrolera acompañará a sus socios en el desarrollo gasífero. “La misma alineación que permitió el éxito petrolero de Guyana —roles claros, estándares compartidos, transparencia y ejecución disciplinada— será aún más importante para el gas natural”, afirmó.

ExxonMobil reiteró su compromiso con el desarrollo del gas en el país limítrofe a Venezuela y la maximización de su valor mediante una monetización rápida, segura e inteligente.

Se eleva humo de un incendio en el complejo de refinación y plantas químicas de Exxon Mobil en Baytown, cerca de Houston, Texas (REUTERS/Erwin Seba/Archivo)

En septiembre, Guyana concedió una licencia de producción para el proyecto marítimo Hammerhead, en el que ExxonMobil y sus socios invertirán USD 6.800 millones.

Hammerhead, ubicado en el bloque Stabroek del océano Atlántico, se encuentra frente a las costas del Esequibo, en aguas cuya delimitación es reclamada por Venezuela. El litigio fronterizo sobre el Esequibo se intensificó en 2015 tras el descubrimiento de grandes reservas petroleras.

El presidente Irfaan Ali señaló que Guyana está interesada en el desarrollo conjunto del gas en esa área, como parte de los planes para un segundo proyecto en Berbice. Ali precisó que las conversaciones con Surinam para impulsar ese proyecto “están encaminadas”. El mandatario prometió nuevas infraestructuras en energía y gas natural para convertir a Guyana en un polo regional de inversiones.

Ese segundo gasoducto ubicado en Berbice, al este del país, se encuentra en su etapa final y será completado “muy pronto”. El mismo transportará gas natural desde los yacimientos petrolíferos en aguas profundashasta la costa, donde será utilizado para generación eléctrica y desarrollo industrial.

Ali destacó que esta iniciativa será clave para diversificar la economía, actualmente basada en el petróleo, hacia sectores como la manufactura, el agropocesamiento y la tecnología. “Es gracias a lo que hemos logrado en alta mar que ahora estas oportunidades pueden concretarse y queremos que estén al alcance de todos los guyaneses”, afirmó.

El presidente de Guyana, Irfaan Ali

Guyana se posiciona así como uno de los nuevos productores de petróleo de mayor crecimiento global. Sin embargo, los yacimientos offshore también contienen grandes volúmenes de gas natural que el gobierno busca aprovechar cuanto antes. Mientras el crudo se exporta a nivel mundial, Ali considera el gas como una herramienta fundamental para el desarrollo económico interno.

El gobierno de Ali prevé poner en marcha su primer gasoducto a finales de este año, con una capacidad de producción de unos 300 megavatios en una nueva planta eléctrica cerca de Georgetown, lo que contribuirá a proporcionar electricidad confiable y de bajo costo en un país afectado por frecuentes cortes de energía.

Venezuela pidió a Guyana reanudar las negociaciones por el territorio Esequibo

Carcas planteó a Guyana entablar un diálogo directo y “de buena fe” para abordar la disputa sobre el Esequibo, en coincidencia con el 60º aniversario del Acuerdo de Ginebra de 1966.

El mensaje, divulgado por las autoridades venezolanas encabezadas por Delcy Rodríguez, ratifica que Caracas mantiene su reclamo sobre el territorio en litigio y rechaza la vía judicial promovida por Georgetown.

En el comunicado oficial, el gobierno venezolano insistió en que la única vía posible para resolver la controversia territorial es iniciar una negociación de buena fe, y sostuvo que el Acuerdo de Ginebra sigue siendo, para Venezuela, el instrumento jurídico fundamental para alcanzar una solución aceptable para ambas partes.

El texto afirma que el convenio firmado en 1966 dejó atrás la discusión sobre el Laudo Arbitral de 1899 y fijó la obligación de buscar un acuerdo práctico y satisfactorio. Según el documento, Venezuela asegura haber cumplido con ese compromiso a lo largo de seis décadas.

(Con información de AFP y Bloomberg)