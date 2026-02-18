Detectan giros millonarios de hijas de dueños de Conexión Ganadera: tenían un “rol activo” en la megaestafa

Un damnificado de Conexión Gandaera exhibe la imagen de Pablo Carrasco, uno de los fundadores del fondo ganadero (REUTERS/Martin Varela Umpierrez)

La investigación judicial penal por la megaestafa de Conexión Ganadera avanza en Uruguay. Con los tres principales socios imputados –el cuarto falleció en un accidente voluntario de tránsito–, ahora los investigadores indagan por el rol que tuvieron los descendientes de los directores. Y, en particular, por qué hicieron transferencias millonarias en los últimos años.

Conexión Ganadera protagonizó en Uruguay una de las mayores estafas de la historia. Las víctimas son unas 4.000 personas. La causa avanza en los tribunales uruguayos desde hace cerca de un año. Fundada en 1999, la empresa se dedicaba a comprar ganado con el ahorro que obtenía de privados y a cambio pagaba una renta fija (en un negocio expuesto a variaciones) de al menos el 7%. Pero, en realidad, la empresa era un esquema Ponzi: pagaba las ganancias de sus clientes con el dinero que le ingresaba de los nuevos inversores.

Hasta ahora hay tres personas imputadas. Pablo Carrasco era una de las dos caras visibles de Conexión Ganadera y fue imputado por la Justicia por estafa y lavado de activos y aguarda el juicio en prisión preventiva. Lo mismo sucede con su esposa, Ana Iewdiukow, que es acusada por los mismos delitos y fue enviada a prisión a otro centro penitenciario.

Pablo Carrasco y su esposa, Ana Iewdiukow (REUTERS/Martin Varela Umpierrez)

Gustavo Basso era la otra cara visible de Conexión Ganadera. Él murió en noviembre de 2024, al chocar voluntariamente su auto Tesla contra maquinaria vial. Su muerte causó conmoción en el ambiente rural y se dio poco tiempo antes de que se supiera que Conexión Ganadera tenía números rojos por USD 230 millones y que no tenía dinero para pagarle a los inversionistas.

Su esposa, Daniela Cabral, fue imputada por estafa y está en prisión domiciliaria.

Marcela Carrasco es la hija de uno de los fundadores y declarará la semana próxima ante el fiscal que investiga el caso, Enrique Rodríguez.

Daniela Cabral, imputada por estafa, pasa su prisión domiciliaria en un edificio de lujo en Punta del Este (APU)

Según informó El Observador, el Banco Central del Uruguay (BCU) remitió a la Fiscalía un informe con las transferencias que hizo Marcela Carrasco entre 2018 y 2025. En estos años se registraron 85 operaciones por un total de USD 15.893.591 desde bancos uruguayos hacia cuentas locales y del exterior.

Además, también deberán declarar en Fiscalía las hijas del matrimonio Basso-Cabral.

Las transferencias del hijo del director fallecido que fueron detectadas comenzaron el 4 de diciembre de 2024, pocos días después de la muerte del director, y fueron hasta el 15 de enero. Del informe, consignado por el medio uruguayo, surge que los giros fueron por montos cercanos a USD 1.800.000 y fueron dirigidas hacia cuentas vinculadas a Gustavo Basso y Daniela Cabral.

Damnificado de Conexión Ganadera (REUTERS/Martin Varela Umpierrez)

Juan Pablo Decia, abogado de un grupo de inversores damnificados, presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Lavado de Activos por movimientos posteriores a la muerte de Basso. En su escrito señala que fueron por “altos volúmenes de dinero”.

Entrevistado en el noticiero Telemundo de Canal 12, Decia dijo respecto a Marcela Carrasco “adquirió un inmueble” en mayo de 2024, a pocos meses de que se supiera públicamente la crisis de Conexión Ganadera. El monto de la compra del apartamento fue de USD 350.000. El inmueble se vendió en diciembre, para pagar “honorarios profesionales”. “Eso podría configurar una hipótesis de asistencia al lavado”, interpretó.

Decia también pidipó que Agustina y Candelaria Basso –las hijas del matrimonio Basso-Cabral– sean imputadas por lavado de activos.

Gustavo Basso, director fallecido de Conexión Ganadera (captura Valor Agregado)

“Tuvieron un grado de participación que va mucho más allá de la participación que puede tener un hijo respecto de los negocios del padre, respecto de un hijo que puede tener bienes sin conocer la procedencia. En el caso, tanto de Candelaria como de Agustina, tenemos la firme convicción que ellas tuvieron un rol muy activo en la maniobra de desfalco de Conexión Ganadera”, señaló Decia.

El abogado, basado en informes técnicos, señaló que durante años hubo un “goteo” a través del cual se buscó sacar el dinero de Conexión Ganadera.