Miles de cubanos se suman a una lista de espera para comprar gasolina tras la intensificación del cerco energético de Estados Unidos

FOTO DE ARCHIVO: Coches de época esperan en una fila para llenar sus tanques de gasolina en La Habana, Cuba. 5 de febrero 2026 REUTERS/Norlys Perez/Archivo

Los conductores en Cuba enfrentan la perspectiva de esperar varios meses para reabastecer sus autos, a medida que se intensifica la escasez de combustible causada por un cerco petrolero de Estados Unidos.

Para evitar el caos fuera de las gasolineras, la dictadura de Cuba hizo obligatorio la semana pasada que los conductores utilicen una aplicación conocida como Ticket para obtener citas de reabastecimiento.

Pero los conductores en La Habana dijeron a The Associated Press el lunes que la aplicación solo les está otorgando citas para dentro de varias semanas o meses.

“Tengo el (turno) número siete mil y algo”, dijo Jorge Reyes, un hombre de 65 años que descargó la aplicación el lunes.

Reyes se registró para repostar en una gasolinera de La Habana que solo otorga 50 citas por día. “¿Cuándo podré volver a comprar gasolina?”, dijo.

Lograr una codiciada cita

El jubilado Jorge Reyes muestra su teléfono con la aplicación "El Ticket", que se utiliza para reservar un lugar en la fila para comprar gasolina racionada en La Habana, Cuba, el lunes 16 de febrero de 2026 (Foto AP/Ramón Espinosa)

La aplicación solo permite a los conductores registrarse para citas en una gasolinera a la vez. Por ello, en grupos de WhatsApp algunos conductores comparten información sobre qué lugares podrían estar menos concurridos o qué gasolineras tienen una mayor capacidad para atender a los clientes, señalando que algunos locales están otorgando hasta 90 citas por día.

Pero eso es de poco consuelo para aquellos que han descargado la aplicación, solo para descubrir que hay hasta 10.000 turnos por delante de los suyos.

La dictadura cubana también ha dejado de vender gasolina en moneda local a tasas subsidiadas de unos 25 centavos por litro, y ahora solo vende combustible más caro, con precio en dólares estadounidenses.

Un litro de gasolina se vende actualmente a 1,30 dólares en las gasolineras y puede costar hasta seis dólares en el creciente mercado negro de combustible. Los trabajadores del régimen en Cuba ganan menos de 20 dólares al mes, cuando sus ingresos en pesos cubanos se convierten a dólares estadounidenses utilizando las tasas del mercado.

Cuando los conductores finalmente pueden repostar en las estaciones de servicio, solo se les permite comprar 20 litros de gasolina, o unos 5,2 galones.

Un hombre con una chaqueta con los colores de la bandera de Venezuela hace fila para comprar combustible en una gasolinera, el viernes 6 de febrero de 2026, en La Habana, Cuba (AP Foto/Ramón Espinosa)

“Esto no me durará mucho”, dijo Ariel Alonso, un hombre de negocios que repostó el lunes en la gasolinera El Riviera.

“Tengo que dejar una reserva de cinco litros en caso de que alguien se enferme en casa” y tenga que ser llevado al hospital, dijo.

La aplicación Ticket es gestionada por XETID, una empresa de software de propiedad estatal. La semana pasada, el director comercial de la empresa, Saumel Tejada, dijo al sitio de noticias Cuba Debate que más de 90.000 conductores habían buscado citas de reabastecimiento usando la aplicación.

Ticket existe desde hace tres años y anteriormente era utilizada por los cubanos para asegurar citas en notarías y en gasolineras donde podían pagar el combustible en moneda local. Pero ahora es casi la única forma en que los conductores pueden reabastecer sus autos, sin acudir al mercado negro.

Los vehículos utilizados para la industria del turismo en la isla son la excepción. Esos autos tienen matrículas especiales y se les permite repostar en 44 estaciones de servicio en toda la isla, donde se han formado largas filas. Al igual que con los vehículos regulares, los autos de turismo solo pueden comprar 20 litros de combustible.

La crisis se intensifica

ARCHIVO - Una mujer sostiene en alto la linterna de su celular mientras habla con una amiga durante un apagón programado como parte del racionamiento de electricidad en Santa Cruz del Norte, que alberga una de las mayores centrales termoeléctricas de Cuba, el 3 de febrero de 2026 (AP Foto/Ramón Espinosa, archivo)

La escasez de combustible y los apagones se han intensificado en Cuba este mes, mientras la nación lucha por importar petróleo para sus plantas de energía y refinerías.

A finales de enero, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, amenazó a cualquier nación que vendiera petróleo a Cuba con aranceles, mientras Washington intensifica los esfuerzos para presionar al régimen comunista de la isla para que realice reformas económicas y políticas.

El dictador de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ha dicho que está dispuesto a negociar con los EEUU “como iguales” y sin renunciar a la soberanía de su nación. Díaz-Canel ha acusado a los EEUU de escenificar un “bloqueo energético”.

Venezuela, uno de los principales proveedores de petróleo de Cuba, dejó de vender crudo a la isla en enero después de que los EEUU capturaran a Nicolás Maduro en una redada antes del amanecer y lo llevaran a Nueva York para enfrentar cargos de tráfico de drogas.

Errilddy Almeida se sienta en su moto de carga durante un apagón mientras altos funcionarios de la Asamblea Nacional anuncian que se prevé que la economía cubana crezca un 1% en 2026, en La Habana, Cuba 18 de diciembre 2025 REUTERS/Norlys Perez

México también cortó los envíos de petróleo a Cuba en enero, después de que Trump emitiera la amenaza arancelaria.

Los bancos en la isla han reducido sus horas de trabajo en un intento por ahorrar electricidad y, a principios de este mes, el régimen cubano dijo que no proporcionará combustible a los aviones que aterricen en la isla, lo que llevó a tres aerolíneas canadienses a cancelar vuelos a Cuba. Otras aerolíneas continuarán volando a la isla pero harán paradas de reabastecimiento en la República Dominicana.

Una feria del libro y una feria comercial anual de puros también han sido pospuestas mientras los funcionarios buscan formas de reducir el consumo de combustible y electricidad.

La semana pasada, un grupo de expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas condenó el cerco petrolero de los EEUU, diciendo que “no tiene base en la seguridad colectiva y constituye un acto unilateral que es incompatible con el derecho internacional”.

(Con información AP)