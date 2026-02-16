El polémico inicio del Carnaval de Río: tributo a Lula, marioneta de Bolsonaro preso y denuncias de campaña anticipada

Un homenaje a Lula abrió el Carnaval de Rio en medio de críticas

El Carnaval de Río de Janeiro, reconocido mundialmente como la máxima expresión del júbilo brasileño, se transformó este domingo en un intenso campo de batalla política. La escuela de samba Académicos de Niteroi inauguró los desfiles del Grupo Especial con un tributo al presidente Luiz Inácio Lula da Silva, desatando una fuerte polémica en un país profundamente polarizado y a las puertas de un año electoral.

Es la primera vez en la historia del Sambódromo de la Marquês de Sapucaí que un mandatario en ejercicio es el tema central de un desfile. El homenaje, que recorrió la vida del líder izquierdista desde sus orígenes como obrero hasta su actual presidencia, fue calificado por la oposición como una maniobra de propaganda electoral anticipada, mientras que sus simpatizantes lo defendieron como un acto de justicia histórica.

Un recorrido biográfico entre ovaciones y críticas

Carroza de Académicos de Niterói sobre Lula en el Sambódromo el 15 de febrero. Es el primer tributo a un presidente en ejercicio en la historia del carnaval. (Foto de Pablo PORCIUNCULA / AFP)

El espectáculo, compuesto por cerca de 3.000 integrantes, presentó diversas etapas de la vida de Lula. Las carrozas y coreografías narraron su infancia en el empobrecido noreste de Brasil, el viaje migratorio de su madre hacia Sao Paulo y momentos clave de su carrera sindical y política, culminando en su tercera toma de posesión en enero de 2023. Una imponente estatua de estilo metálico representaba al mandatario, mientras pantallas gigantes proyectaban imágenes de su trayectoria y sus programas sociales.

Carroza de Académicos de Niterói que narra la vida de Lula, de obrero a presidente, este domingo en Río. El desfile enfrentó intentos de bloqueo judicial por parte de la oposición. (REUTERS/Tita Barros)

Integrantes de Académicos de Niterói con una imagen de Lula este domingo en el Sambódromo de Río. El primer tributo a un líder en ejercicio desató fuertes críticas de la oposición. (EFE/ Antonio Lacerda)

Desde un palco VIP, Lula observó el desfile junto al alcalde de Río, Eduardo Paes. Sin embargo, el ambiente festivo estuvo marcado por la cautela. Ante las advertencias de posibles repercusiones legales, el mandatario se abstuvo de hablar públicamente. Por su parte, la primera dama, Rosângela “Janja” da Silva, quien inicialmente planeaba participar activamente en el desfile, optó finalmente por no ingresar a la avenida para evitar mayores controversias.

El presidente de Brasi, Luiz Inácio Lula da Silva, a la derecha, asiste a un desfile en su honor de la escuela de samba Academicos de Niteroi, con la primera dama, Rosangela da Silva, en el Sambódromo de Río de Janeiro, el domingo 15 de febrero de 2026. (AP Foto/Silvia Izquierdo)

Sátira política y tensiones con la oposición

La polémica no solo se alimentó del elogio a Lula, sino también de la cruda sátira dirigida a su principal rival político, Jair Bolsonaro. Una de las carrozas más comentadas mostró al conocido payaso “Bozo” —término utilizado frecuentemente por sectores de izquierda para mofarse del ex mandatario— representado tras las rejas y portando una tobillera electrónica.

Una carroza sobre el presidente Lula desfila con Académicos de Niterói este domingo en Río. El espectáculo ensalzó sus políticas sociales pese a las quejas por proselitismo. (REUTERS/Ricardo Moraes)

La alusión fue una referencia directa a la situación judicial de Bolsonaro, quien el año pasado fue condenado a 27 años de prisión por su participación en un intento de golpe de Estado. El público respondió al paso de la carroza con cánticos de “sin amnistía”, una consigna que rechaza los intentos de los aliados del expresidente por suspender sus penas.

La reacción de la oposición fue inmediata. Flávio Bolsonaro, senador e hijo mayor del expresidente, utilizó sus redes sociales para publicar un video generado con inteligencia artificial que parodiaba el desfile, retratando a Lula como un “ladrón” que se enriquece a costa de los sectores más pobres.

El escrutinio de la justicia electoral

Un integrante de Académicos de Niteroi con un disfraz de Lula este domingo en el Sambódromo. El desfile incluyó a 3.000 participantes para narrar la vida del mandatario izquierdista. (REUTERS/Ricardo Moraes)

La controversia escaló hasta los tribunales antes de que sonara el primer tambor. Dos partidos de oposición presentaron solicitudes ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para prohibir el desfile, argumentando que se trataba de una campaña electoral encubierta financiada con recursos públicos.

Si bien el TSE rechazó las solicitudes el jueves pasado por unanimidad, argumentando que no se puede prohibir una expresión artística de forma preventiva, la corte dejó una advertencia clara: el desfile será objeto de escrutinio y se podrían investigar irregularidades si se comprueban violaciones a la ley electoral.

Ante esta presión, el Partido de los Trabajadores (PT) emitió directrices estrictas a sus militantes para evitar el uso de indumentaria o consignas de campaña explícitas durante el evento. Los ministros del gabinete que asistieron al Sambódromo recibieron órdenes de permanecer en silencio y evitar cualquier gesto que pudiera interpretarse como proselitismo.

El desafío técnico frente a las escuelas de élite

La reina de la batería Vanessa Rangeli, de Académicos de Niterói, este domingo en el Sambódromo. Su escuela abrió los desfiles entre la ovación de los seguidores de Lula y el rechazo opositor. (REUTERS/Ricardo Moraes)

En el plano estrictamente competitivo, el enfoque político de Académicos de Niteroi pareció afectar su desempeño técnico. A pesar de la atención mediática, los expertos señalaron deficiencias en la armonía del desfile y una relativa pobreza en los acabados de los disfraces en comparación con las grandes potencias del carnaval.

Integrantes de Académicos de Niterói desfilan este domingo en el Sambódromo. La escuela debutante fue criticada por la pobreza de sus disfraces y fallos en la armonía del desfile. (REUTERS/Ricardo Moraes)

El protagonismo político de Niteroi contrastó con la majestuosidad de otras escuelas que desfilaron esa misma noche, como Portela —la máxima ganadora de la historia— e Imperatriz Leopoldinense. Portela encantó a los asistentes con la historia de un príncipe africano exiliado en Brasil, empleando incluso drones para simular el vuelo de uno de sus integrantes sobre la avenida.

Bianca Monteiro, reina de la batería de Portela, en el Sambódromo este lunes. Su escuela innovó con un dron para hacer "volar" a un integrante durante su desfile sobre raíces africanas. (REUTERS/Ricardo Moraes)

Al finalizar la jornada, el impacto del desfile de Lula dejó opiniones divididas entre los asistentes. “¡Es un homenaje súper justo! Lula es una leyenda”, afirmó Nelia Macedo, una docente de 44 años presente en el lugar. En el otro extremo, Marcia Alves, una jubilada de 59 años, lamentó la politización de la fiesta: “No hay que mezclar el carnaval con la política. El carnaval es para que todo el mundo se divierta”.

El resultado de la competencia se dará a conocer el miércoles de ceniza, pero la batalla por el impacto político de esta noche en el Sambódromo promete extenderse hasta las urnas en octubre.