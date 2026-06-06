Andrea Petro estalló contra James Rodríguez por el incómodo momento que vivió su hermana Antonella: “No es digno de llevar esa camiseta”

Andrea Petro aseguró que quienes representan al país deben actuar por encima de diferencias políticas y personales - crédito @andreapetro/Instagram

Andrea Petro, hija mayor del presidente Gustavo Petro, salió en defensa de su hermana menor, Antonella, tras la controversia generada por un video que se viralizó en redes sociales y que muestra un breve encuentro entre la joven y el capitán de la selección Colombia, James Rodríguez, durante la despedida oficial del equipo antes de su viaje rumbo al Mundial de 2026.

La hija del mandatario cuestionó públicamente la actitud del futbolista y calificó como una “humillación pública” lo ocurrido con la adolescente de 17 años.

La polémica se desató luego de la difusión de varias grabaciones captadas el 4 de junio en el Aeropuerto El Dorado de Bogotá, escenario de la ceremonia en la que el presidente de la República entregó el Pabellón Nacional al equipo dirigido por Néstor Lorenzo. El acto protocolario marcó la despedida oficial de la selección Colombia antes de emprender su viaje para afrontar la cita mundialista.

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Antonella Petro intentó tomarse una fotografía con James Rodríguez, pero el futbolista continuó su recorrido sin detenerse - crédito Ovidio González/Presidencia

Durante el evento, Antonella Petro permaneció junto a su padre en la tarima principal y participó en el saludo a los integrantes del combinado nacional. Las imágenes compartidas en redes sociales muestran a la joven observando atentamente el paso de los jugadores mientras estos saludaban a las autoridades y demás asistentes presentes en el lugar.

Uno de los momentos que más llamó la atención ocurrió cuando James Rodríguez se acercó a la zona donde se encontraba la hija menor del mandatario. Según se aprecia en los videos, Antonella sonrió y le preguntó al mediocampista si podían tomarse una fotografía. Sin embargo, el futbolista continuó su recorrido sin detenerse y siguió saludando a otras personas presentes en la ceremonia.

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La reacción inmediata de la joven fue ampliamente comentada por los usuarios en plataformas digitales; aunque intentó mantener la compostura, las imágenes dejaron ver un cambio evidente en su expresión luego de no obtener respuesta a su solicitud.

En cuestión de horas, el episodio se convirtió en uno de los temas más discutidos en redes sociales, en las que surgieron interpretaciones divididas sobre la actuación del capitán de la selección.

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En redes acusan a James Rodríguez de desplante a la hija del presidente cuando esta le solicitó una foto - crédito Presidencia de Colombia

Así reaccionó Andrea Petro al ‘desplante’ que le hizo James Rodríguez a su hermana

En medio de la creciente discusión pública, Andrea Petro decidió pronunciarse a través de su cuenta de Instagram. La empresaria publicó un mensaje en el que rechazó el comportamiento que, a su juicio, tuvo el jugador con su hermana y cuestionó el papel que debe asumir una figura pública cuando representa al país en escenarios de alta visibilidad.

“Cuando uno representa a un país, lo representa absolutamente a todos, independientemente de las afinidades políticas o no”, publicó Andrea Petro en una historia.

En su mensaje sostuvo que la actitud observada en el evento reflejaba el tipo de persona que es el futbolista y lamentó lo ocurrido debido a que, según señaló, él también es padre y podría comprender el impacto emocional de una situación semejante.

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Andrea Petro señaló: “La actitud que James Rodríguez tuvo ayer con mi hermana representa sencillamente el tipo de persona que es. Y es lamentable porque él también es papá y no creo que le hubiera gustado o agradado que a su hija, alguien que ella admirara, le hicieran un desplante igual”.

Andrea Petro cuestionó públicamente la actitud de James Rodríguez hacia su hermana Antonella durante la despedida de la selección Colombia rumbo al Mundial de 2026 - crédito @andreapetro91/Instagram - Ovidio González/Presidencia

La hija mayor del presidente fue más allá al afirmar que quienes portan la camiseta de la selección nacional deben estar por encima de diferencias o afinidades políticas: “Si tú no eres capaz de representar y de pasar por encima de tus afinidades políticas a un país entero, eres sencillamente no digno de llevar esa camiseta contigo y no deberías ni siquiera representarlos”.

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Andrea Petro también consideró que el jugador debería ofrecer disculpas por lo sucedido. En su mensaje aseguró que la experiencia vivida por su hermana fue una exposición innecesaria ante la opinión pública y recordó que se trata de una menor de edad que no tiene responsabilidad alguna en los debates políticos que rodean a su familia.

“Yo creo que lo mínimo de un gentleman es pedir disculpas, porque la humillación pública que vivió mi hermana ayer no se hace. Solamente es una menor de edad y ella no tiene estrictamente la culpa de nada”, dijo en su breve mensaje en Instagram.

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Andrea Petro defendió a su hermana, que tuvo un mal momento junto con su padre en la despedida de la selección Colombia - crédito @andreapetro91/Instagram

Mientras el video continúa acumulando reproducciones y comentarios en distintas plataformas digitales, la reacción de Andrea Petro mantuvo viva la discusión en torno al episodio.