Caos y sangre en el Carnaval de Río: una gigantesca carroza se descontroló y dejó tres heridos

Un accidente en el Sambódromo de Río deja al menos dos heridos durante un desfile

Un grave accidente empañó la segunda noche de desfiles del Carnaval de Río de Janeiro en la madrugada del domingo, cuando una carroza alegórica de la escuela de samba União de Maricá perdió el control y embistió a varios trabajadores en el histórico Sambódromo.

De acuerdo con las autoridades de salud y los servicios de emergencia, al menos tres personas resultaron heridas, una de ellas de gravedad, cuando el último vehículo de la agrupación colisionó contra una valla de seguridad en el Sector 12 de la avenida Marquês de Sapucaí. El incidente ocurrió mientras la escuela, que compite en la Série Ouro (la segunda categoría del carnaval), aceleraba el paso en un intento desesperado por finalizar su recorrido dentro del tiempo reglamentario.

El herido más grave fue identificado como Itamar de Oliveira, un hombre de 65 años integrante del equipo de apoyo de la escuela. Según informó el secretario municipal de Salud, Daniel Soranz, De Oliveira sufrió un “aplastamiento” que resultó en fracturas expuestas bilaterales y lesiones vasculares en sus piernas.

“Fue un aplastamiento, pero afortunadamente le será posible recuperar la pierna”, declaró Soranz a medios locales tras la estabilización de la víctima. El hombre fue trasladado de urgencia al Hospital Municipal Souza Aguiar, donde fue sometido a una cirugía mayor.

El momento del accidente con la carroza de la União de Maricá. Tres personas resultaron heridas al ser prensadas contra la reja del sector 12. (Reprodução/Youtube/Band Folia)

Otras dos víctimas recibieron atención médica: Rodrigo de Oliveira Carvalho, de 40 años, quien sufrió un esguince en el tobillo derecho y fue derivado al Hospital Miguel Couto, e Ivan Simão Matias, de 56 años, quien presentó lesiones superficiales y fue dado de alta en el puesto médico del mismo Sambódromo.

Testigos en el lugar describieron escenas de pánico cuando los espectadores en las gradas comenzaron a gritar al ver a un hombre atrapado bajo la estructura metálica. Videos difundidos por medios brasileños muestran además que, tras la colisión, comenzó a salir humo de la carroza —que representaba a una divinidad afrobrasileña— debido a un posible principio de incendio que tuvo que ser controlado por los bomberos.

Un accidente que involucró una carroza alegórica en el Sambódromo de Río de Janeiro dejó al menos dos heridos durante el desfile de Carnaval.

Pese al esfuerzo por ganar tiempo, la Unión de Maricá no logró cumplir con el cronómetro, ya que el choque ocurrió precisamente en el punto donde se cierra el portón del área conocida como Apoteosis.

La escuela de samba, fundada en 2015, emitió un comunicado expresando su “solidaridad con el señor Itamar de Oliveira y sus familiares”, asegurando que representantes de la organización están brindando soporte permanente en el hospital. “En este momento, nada es más importante que la salud y el pleno restablecimiento del involucrado”, señaló la institución.

La Policía Civil de Río de Janeiro informó que ya se realizó una pericia preliminar en el sitio, aunque los peritos señalaron que las labores de limpieza y el flujo de personas antes de su llegada podrían haber alterado la escena. El caso ha sido registrado en la 6ª Delegación de Policía para investigar las causas exactas del siniestro.

Este accidente evoca tragedias pasadas en el Sambódromo, incluyendo un atropello masivo en 2017 y un incidente en 2022 que resultó en la muerte de una niña de 11 años tras ser aplastada por una carroza.

El calendario del Carnaval 2026 continúa este domingo por la noche con el inicio del desfile de las escuelas del Grupo Especial, la categoría de élite, bajo un clima de reforzada vigilancia sobre la seguridad de las monumentales estructuras móviles.