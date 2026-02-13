América Latina

Dos barcos de México llegaron a Cuba con ayuda humanitaria mientras Chile y Rusia prometieron enviar asistencia

El gobierno de Claudia Sheinbaum donó 814 toneladas de leche líquida y en polvo, productos cárnicos, galletas, frijol, arroz y artículos de higiene personal

Guardar
El barco de bandera mexicana
El barco de bandera mexicana Papaloapan cargado de ayuda humanitaria entra en la bahía de La Habana (REUTERS/Norlys Pérez)

Dos buques de México atracaron este jueves en el puerto de La Habana con más de 800 toneladas de ayuda humanitaria para Cuba, sumida en una profunda crisis económica agravada por presiones de Washington, mientras Rusia y Chile prometieron enviar asistencia al país caribeño.

El arribo de los buques Papaloapan e Isla Holbox, enviados por el gobierno de la presidenta izquierdista Claudia Sheinbaum, se produce mientras México negocia una eventual entrega de petróleo a la isla sin ser sancionado por Estados Unidos, que amenazó con imponer aranceles al país que le suministre hidrocarburos.

Gracias, querida Claudia Sheinbaum Pardo”, escribió Miguel Díaz-Canel en sus redes sociales. Aseguró que “las ayudas humanitarias de nuestros hermanos mexicanos valen no sólo como carga material” y calificó el gesto como una muestra de la “solidaridad” y la “amistad” entre ambos países.

Según el gobierno mexicano, los barcos transportaron 814 toneladas de leche líquida y en polvo, productos cárnicos, galletas, frijol, arroz y artículos de higiene personal.

Varias personas toman fotos del
Varias personas toman fotos del barco de bandera mexicana Papaloapan cargado de ayuda humanitaria que entra en la bahía de La Habana (REUTERS/Norlys Pérez)

En México aún quedan “más de 1.500 toneladas de leche en polvo y frijol pendientes de ser enviadas” a la isla, según informaron autoridades de ese país.

Siempre ha sido México un país solidario con Cuba”, declaró a la agencia de noticias AFP la cubana Marila García, de 52 años.

La mujer, que paseaba por la costanera del malecón de La Habana, recordó que México “fue el único país” que mantuvo relaciones cuando Cuba fue expulsada de la Organización de Estados Americanos (OEA) en 1962.

De su lado, el pescador Eliécer Rodríguez, de 34 años, destacó que, ante las presiones de Washington, “el único” país “que está respondiendo ahora mismo es México”. “Siempre ha sido fiel”, apuntó.

Bajo embargo de Estados Unidos desde 1962, La Habana acusa a Trump de querer “asfixiar” la economía de la isla, donde desde el lunes entró en vigor un paquete de medidas de emergencia, como el racionamiento de gasolina, la semana laboral de cuatro días en las administraciones, el teletrabajo o las clases universitarias a distancia.

La escasez de combustible también llevó a “reducir el personal presencial en hospitales y policlínicos”, así como “la actividad quirúrgica”, explicó el lunes el ministro de Salud, José Ángel Portal.

Un drone muestra el buque
Un drone muestra el buque de la Armada de México ARM Papaloapan mientras parte cargado con ayuda humanitaria, incluyendo alimentos y otros suministros básicos, con destino a Cuba, en un puerto en Veracruz, México. 8 de febrero de 2026 (REUTERS/Yahir Ceballos)

Asistencias de Chile y Rusia

En Chile, el gobierno saliente del izquierdista Gabriel Boric confirmó este jueves que proyecta enviar ayuda humanitaria a Cuba, “tomando en cuenta la dramática situación que está viviendo” la isla y “más allá de las características políticas que pueda tener su régimen”.

Es una ayuda de carácter monetario, que realmente nadie podría objetar”, declaró a la prensa su canciller Alberto Van Klaveren, sin precisar el monto. Su ministerio precisó en un comunicado que este donativo se entregará a través de la Unicef.

Entretanto, el diario ruso Izvestia informó este jueves que Rusia podría suministrar petróleo a Cuba, su aliado estratégico en el Caribe, como parte de su asistencia “humanitaria”.

“Hasta donde sabemos, se espera que Rusia pronto suministre petróleo y derivados de petróleo a Cuba como ayuda humanitaria”, dijo el Ministerio de Desarrollo Económico de Moscú, citado por el periódico.

El lunes, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, denunció las “medidas asfixiantes” de Estados Unidos contra la isla, que enfrenta una situación “realmente crítica”.

Cuba está sumida desde hace seis años en una grave crisis económica, con fuerte inflación, prolongados apagones y escasez de alimentos y medicinas, debido a los efectos combinados del endurecimiento de las sanciones estadounidenses, la baja productividad de su economía centralizada y el colapso del turismo.

Esa situación se ha agudizado por la brusca suspensión del suministro de crudo desde Venezuela, su principal proveedor de combustible durante los últimos 25 años, tras la caída de Nicolás Maduro en una intervención militar estadounidense el 3 de enero.

En un comunicado divulgado en Ginebra, un grupo de relatores especiales en derechos humanos condenó la orden ejecutiva mediante la cual Trump amenaza con imponer aranceles a los países que suministren crudo a la isla, alegando que La Habana representa una “amenaza excepcional” para Estados Unidos.

“Interferir en las importaciones de combustible podría provocar una grave crisis humanitaria con efectos en cadena para los servicios esenciales”, advirtieron los expertos que trabajan para Naciones Unidas, aunque no hablan en su nombre.

(AFP)

Temas Relacionados

Cubacrisis en CubaMéxicoayuda humanitariaChileRusiaÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICA

Últimas Noticias

La exportación regulada de animales exóticos genera ingresos para Nicaragua bajo supervisión de la CITES

Un informe reciente indica que los envíos de especies silvestres nicaragüenses cumplieron con normativas internacionales y se dirigieron principalmente a mercados asiáticos y norteamericanos, respaldando la protección de la biodiversidad nacional

La exportación regulada de animales

El malestar laboral se extiende en Panamá y condiciona el arranque de 2026

A la espera de cifras oficiales de 2025, analistas apuntan a un deterioro del empleo formal, mientras trabajadores priorizan estabilidad y reclutadores elevan requisitos técnicos para 2026

El malestar laboral se extiende

Más de 50 periodistas, medios y ONG de Ecuador exigieron eliminar sistema de calificaciones de FF.AA. para acreditaciones

Gremios nacionales e internacionales, junto con la SIP, advirtieron que los lineamientos que evalúan línea editorial y cobertura histórica configuran censura previa y pidieron su derogatoria inmediata

Más de 50 periodistas, medios

Panamá instala comisión de salud mental en medio del alza de ansiedad y depresión

El Estado busca cerrar brechas históricas en atención psicológica mediante protocolos, coordinación intersectorial y mayor cobertura territorial.

Panamá instala comisión de salud

La depreciación del dólar impacta el comercio exterior y la inflación en Panamá, Ecuador y El Salvador

Mientras las exportaciones se ven incentivadas y el turismo se beneficia, los costos de las importaciones y el traslado de la inflación internacional afectan la canasta básica y las cadenas productivas en estas economías regionales

La depreciación del dólar impacta
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Perú lidera la región: es

Perú lidera la región: es el primer país de Latinoamérica en recibir vacunas contra la influenza en 2026

Incendios en Chubut: el fuego está bajo control en Puerto Patriada y contenido en un sector del Parque Nacional Los Alerces

El salario mínimo también le pasa factura al fútbol colombiano: esto es lo que se encarecerá en 2026

Los cuatro tipos de apego en una relación sentimental, según un psicólogo: “No son etiquetas cerradas”

Colombianos lideran ranking de la Ocde por nacimientos de bebés fuera del matrimonio: “Culpa de Diomedes Díaz”

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

Nigeria celebrará elecciones presidenciales y legislativas el 20 de febrero de 2027

Un árbitro UEFA 'saca' tarjeta roja a Israel: el nuevo mural en campo de refugiados Belén

Situación "más estable" en Coímbra pese a no descartarse la evacuación de 9.000 personas

Raphinha se reincorpora parcialmente al grupo en el entrenamiento del Barça

Matarazzo: "Cuanto más juguemos al fútbol, más oportunidades tendremos contra el Real Madrid"

ENTRETENIMIENTO

La recaudación de fondos para

La recaudación de fondos para la familia de James Van Der Beek alcanza los 2 millones de dólares: todas las celebridades que han aportado a la causa

Como agua para chocolate: el regreso del realismo mágico, el desafío de un final fiel y las emociones a flor de piel en HBO Max

La nueva adaptación que revive el escándalo de Cumbres Borrascosas

La esencia de Skeletor regresa fiel y extrema al cine en Masters del Universo

Daniel Radcliffe habló de su carrera: “No necesito que la gente borre a Harry Potter de su memoria para poder disfrutar del presente”