“Robo del siglo” frustrado en Uruguay: confirmaron el vínculo de dos integrantes de la banda con el PCC brasileño

El Ministerio del Interior grabó el momento en el que los policías se encuentran con un túnel construido con la intención de robar un banco (Ministerio del Interior)

La sospecha de que la banda internacional que intentó robar un banco del casco histórico de Montevideo tenía integrantes del Primer Comando de la Capital de Brasil estuvo desde el primer momento. Fue una hipótesis que manejó la Policía uruguaya y, de hecho, esa fue la información que recibió de parte de la Agencia de Inteligencia de Brasil.

Ahora, Interpol y Abin (la Agencia Brasileña de Inteligencia) confirmaron esa información.

En septiembre de 2025, la denuncia anónima alertaba que había un lugar de venta de drogas en Neptunia, un balneario de la costa de Canelones, ubicado a unos 30 kilómetros de la Ciudad Vieja –el barrio histórico de Montevideo y donde está el centro financiero de la ciudad. El objetivo de la policía fue desbaratar una banda dedicada al narcotráfico, pero la investigación avanzó hacia otro lugar: los agentes terminaron descubriendo un local alquilado en el casco histórico, desde donde partía el túnel para robar el banco.

Policía frustra intento de robo a un banco en el casco histórico de Uruguay (Ministerio del Interior)

Fue en diciembre que la Policía recibió la información de un posible ataque a una entidad financiera y los cabos de dos investigaciones que avanzaban en paralelo se ataron.

El miércoles pasado la Justicia imputó a once personas vinculadas a esta maniobra. Hay cuatro ciudadanos brasileños, dos paraguayos y cinco uruguayos. Fueron enviados a la cárcel de forma preventiva. Dos de los sospechosos fueron imputados por los delitos de negociación de estupefacientes y dos de ellos por porte y tenencia de arma de fuego y municiones. Los otros nueve fueron imputados por asociación para delinquir y hurto especialmente agravado en grado de tentativa.

Las identidades de dos de los ciudadanos brasileños fueron cotejadas con la base de datos de Interpol y Abin y se corroboró que se trata de integrantes del PCC, informó este lunes el noticiero Telemundo de Canal 12. Se trata de una poderosa banda criminal de Brasil, que se infiltró por todo el país y tejió alianzas peligrosas en el mundo. Se ha convertido en una multinacional del narcotráfico, que tiene un enorme poder de fuego.

El ministro del Interior, Carlos Negro, durante el operativo que frustró el intento de robo a un banco (Ministerio del Interior)

La Policía sigue avanzando en la investigación para dar con más personas involucradas en esta organización y que puedan haber tenido algún tipo de participación, consignó este noticiero.

La agencia brasileña había advertido en diciembre que integrantes del PCC pretendían robar un banco en Uruguay a través de distintas modalidades, como la realización de un túnel.

¿Cómo llegó esta información? La Policía uruguaya intercambió en las últimas horas información con sus pares de Brasil para confirmar la identidad de los sospechosos, que tienen entre 35 y 61 años, consignó Telemundo.

Allanamiento realizado por policías uruguayos en casa alquilada por ladrones que planificaban robar un banco en Uruguay

Los integrantes del PCC habían tenido participación en otros robos de alto perfil. El modus operandi a lo largo del tiempo era similar: alquilaban una vivienda o un local comercial muy cerca de su objetivo y cavaban túneles.

Uno de los intentos, en Fortaleza en 2005, fue exitoso: los ladrones cavaron un túnel desde una casa vecina de unos 200 metros de largo y vaciaron las oficinas del Banco Central en la ciudad de Fortaleza, norte del país, durante el fin de semana. Se llevaron unos USD 60 millones.

El segundo caso al que se los vincula es al robo de un banco en San Pablo en 2017. Pero esta vez no lo lograron, como sucedió en Uruguay.

Incautaciones en procedimiento que permitió evitar el robo de un banco en Uruguay (Ministerio del Interior)

Respecto a los integrantes uruguayos, la Policía también apunta a viejos conocidos. Los cabecillas –según la información primaria– son dos y ambos tienen antecedentes penales por droga, son uruguayos y serían los cabecillas de la banda criminal.

Uno de ellos era Jorge Fulco, a quien la Policía conocía desde al menos 2012, fue detectado en una boca en Neptunia. Lo siguieron y vieron que a diario viajaba a la Ciudad Vieja, a ese local en el que este martes se descubriría que se estaba construyendo un túnel. Hasta allí llegaba siempre acompañado de otro nombre conocido por los investigadores: Álvaro Quiroga. Él continúa prófugo. Ambos estuvieron presos en el penal de Libertad, una de las cárceles más peligrosas de Uruguay.