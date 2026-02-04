Policía uruguaya frustró un “robo del siglo”: desbarataron una banda que excavaba túnel para robar un banco

La policía uruguaya desbarató a una banda que planeaba ingresar a un banco a través de alcantarillas (Ministerio del Interior)

La Policía uruguaya desbarató a una banda que excavaba un túnel en la Ciudad Vieja –el casco histórico de Montevideo– para robar un banco. En palabras del ministro del Interior, Carlos Negro, los agentes lograr frustrar lo que podría haber sido “el robo del siglo”. Hay diez personas detenidas hasta el momento, de nacionalidad uruguaya, brasileña y paraguaya.

Los policías encontraron un túnel que conectaba un local comercial desocupado con el sistema de alcantarillado, que se presume que fue utilizado por los ahora detenidos para acceder a una entidad bancaria de la zona, informó el Ministerio del Interior. En la Ciudad Vieja está el circuito financiero de Montevideo y hay varias sucursales de bancos alrededor.

Los delincuentes habían alquilado un local comercial a mediados del año pasado, que estaba desocupado. Los investigadores presumen que en ese momento se dieron los primeros contactos para empezar a trabajar. Ese espacio está ubicado a unos 200 metros del lugar en el que actuaron este martes los efectivos.

Policías encontraron un túnel que conectaba un local comercial desocupado con el sistema de alcantarillado (Ministerio del Interior)

La investigación se viene desarrollando desde hace dos meses, indicó el ministro del Interior, quien se hizo presente en el lugar. En concreto, los investigadores recibieron la información el 9 de diciembre. En el operativo trabajaron la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas, dependiente del área de Investigaciones de la Policía uruguaya, y tuvo el apoyo de la Dirección General de Operaciones Especiales.

Bomberos trabajaron en el casco histórico de Montevideo para saber el largo del túnel cavado por delincuentes (Ministerio del Interior)

Trabajaron también dependencias policiales de países vecinos, aunque Negro prefirió mantener en reserva a cuáles organizaciones se refería.

“A partir de esos datos, se puso en conocimiento al propio presidente de la República [Yamandú Orsi] y a la Fiscalía competente, y se empezó un trabajo de investigación que duró un par de meses. Se llegó a determinar que en este lugar se estaba construyendo un túnel que tenía como objetivo muy probablemente un banco de la zona, en lo que pudo haber sido el robo del siglo”, dijo Negro, en una rueda de prensa en el lugar.

El ministro del Interior, Carlos Negro, y el director de la Policía Nacional, José Azambuya, durante el operativo (Ministerio del Interior)

En la tarde de este martes la Policía todavía no tenía información sobre las dimensiones del túnel porque aún faltaba que los bomberos bajaran a las cloacas para determinar cuál era la salida definitiva.

Cinco de los nueve detenidos que hubo originalmente fueron arrestados en la zona, ya sea en el local comercial que habían alquilado o fugando por las cloacas. Otros cuatro fueron detenidos en El Pinar, a unos 30 kilómetros del lugar. Luego, se detuvo a una décima persona.

En sus declaraciones con la prensa, el ministro dijo que era muy pronto para profundizar en la investigación.

Por ejemplo, señaló que era pronto para indicar si este hecho está relacionado con el intento de robo a un banco de San Isidro, el 6 de agosto de 2024. En ese caso, un motociclista descubrió una varilla metálica frente a la sede del Banco Macro en San Isidro, lo que provocó una serie de excavaciones que descubrieron un túnel que se dirigía hacia el banco. La estructura cruzaba la calle desde un galpón ubicado a 150 metros, donde se encontraron tierra y maquinaria de excavación, lo que sugirió meses de preparación. Varios uruguayos estuvieron vinculados a la maniobra, la mayoría de la barra brava de Nacional.

Sobre la hora 19, los bomberos comenzaron a inspeccionar las alcantarillas. Los agentes trabajaron con un robot para poder llegar hasta el fondo y saber hasta dónde fueron los delincuentes, informó el noticiero Telemundo de Canal 12. Fueron unidades policiales extranjeras las que avisaron al Ministerio del Interior que habían delincuentes conocidos que estaban armando una operación en Uruguay. El sistema de alcantarillado comenzaba frente a la puerta del local comercial que habían alquilado.